Guardia Costera de EEUU intercepta y deporta 17 dominicanos y 5 haitianas cuando intentaban llegar a Puerto Rico en frágiles yolas

NUEVA YORK._ La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) interceptó la semana pasada a 17 dominicanos y 5 haitianas que fueron deportados a la República Dominicana y Haití, cuando intentaban llegar a Puerto Rico en dos frágiles yolas en costas del Canal de La Mona.

En un comunicado la agencia explicó que los interceptores de la Guardia Costera interceptaron a docenas de migrantes en alta mar mientras intentaban llegar a suelo estadounidense y los enviaron a República Dominicana o los entregaron a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Los migrantes fueron interceptados en tres operaciones separadas durante la semana pasada frente a las aguas de Puerto Rico y los repatriaron en los últimos días.

“El trabajo diario realizado por nuestros vigilantes y las unidades de la Guardia Costera y las agencias asociadas que responden es fundamental para detener los viajes migratorios ilegales en el mar y eliminar a los migrantes de un entorno muy peligroso”, dijo el comandante de la Guardia Costera Matthew Román en un comunicado.

“Instamos a cualquiera que esté pensando en participar en uno de estos viajes a no confiar sus vidas a los contrabandistas de personas”, agregó Román. “Exhortamos a no tomar el mar, estos viajes son extremadamente peligrosos y la mayoría de las veces se llevan a cabo a bordo de buques muy sobrecargados y no navegables que están tomando agua y no tienen equipos de ahorro en vivo. En su lugar, busque vías de migración seguras, ordenadas y legales”, sugirió el comandante.

En la intercepción más reciente, un equipo aéreo de la Guardia Costera de Miami vio un barco de migrantes frente a la costa de la Isla Mona en Puerto Rico y envió al barco interceptor “Cutter Paul Clark”.

La tripulación del interceptor se llevó a 27 migrantes, 22 hombres y cinco mujeres de Haití y República Dominicana.

Un barco de migrantes de 25 pies fue visto al sur de la isla de Mona e interceptado por el mismo interceptor, con 17 hombres y seis mujeres que afirmaban ser ciudadanos de República Dominicana.

Cuatro de ellos fueron detenidos y transferidos a la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos para su enjuiciamiento.

En la primera operación el 23 de octubre, el interceptor de la Guardia Costera “Joseph Napier” detuvo un barco improvisado de 26 pies al norte de Aguadilla, Puerto Rico, y atrapó a otros siete nativos dominicanos.

Uno de los migrantes fue entregado a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al día siguiente, dice el comunicado.