Gentilicio hostosiano noble educación ciudadana

Los conocimientos, comprensiones, sabiduría de ser humano a ser humano y de

generación a generación tienen como motriz el desarrollo, uno de los instrumentos más

eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la paz y la estabilidad, sólo se

logra a través de la educación. Es el fundamento básico para la construcción de

cualquier sociedad, así lo reza la ONU, Organización de las Naciones Unidas.

En esta grafía educacional se hace certidumbre incluir a Eugenio María de

Hostos y Bonilla, fue un intelectual, maestro, filósofo, sociólogo y escritor

puertorriqueño. Solía ser llamado El ciudadano de América por haber entregado su

existencia a la lucha por la independencia de Puerto Rico, la unidad de las Antillas y de

América Latina. Su otra prioridad fue la educación. Fundó la primera escuela normal en

Santo Domingo, República Dominicana. Está considerado el precursor fundador de la

sociología en América.

Hostos y Bonilla, de raíces caribeñas, tanto cubana como dominicana; nació en

el barrio Río Cañas Arriba de Mayagüez, Puerto Rico, el 11 de enero de 1839. En 1855,

su natal Puerto Rico estudió en el Seminario Conciliar de San Juan, para viajar a

España, donde en 1858 ingresó en la Universidad Central de Madrid formándose en

derecho, filosofía y letras, siendo discípulo de Julián Sanz del Río, filósofo y jurista

español, estudioso del Krausismo (doctrina idealista que se funda en una conciliación

entre el teísmo o la existencia de un ser supremo; y panteísmo, es decir, concepción

del mundo y una doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad

que los monoteístas llaman Dios son idénticos), que marcará su pensamiento jurídico, y

entrando en contacto con Francisco Giner de los Ríos, pedagogo, filósofo y ensayista

español, en el protagonismo de la revolución del 1868. Pronto comenzó a interesarse en

la política, proceso de construir en España una república federal. En 1862 falleció su

madre en Madrid.

Eugenio María de Hostos y Bonilla, en 1875 sale de Boston con el general

Francisco Vicente Aguilera en una expedición armada a Cuba que fracasa. Se estableció

entonces en Puerto Plata, República Dominicana, donde funda y dirige los periódicos;

Las tres Antillas, Los Antillanos y colabora en Las dos Antillas. En el país dominicano

constituye la sociedad La Educadora. Posteriormente se dirige a New York, y de allí

viaja a Venezuela donde se inicia en la labor pedagógica.

Todo este periplo marca la pedagogía hostosiano. De 1879 a 1888 vivió en la

República Dominicana. Fundó en 1880 la primera escuela normal en Santo Domingo en

la que no se estudiaba religión -Hostos y Bonilla no era católico- sino moral social.

Influenciado por Krausismo y el positivismo implantó una nueva didáctica dirigida a

formar seres humanos completos y capaces de construir de sus propios países

sociedades libres.

Se aplicó desde la adolescencia a un continuo autoexamen de su consciencia y

sus pasiones del que son cultivos notables y sus novelas de juventud, además, su tratado

moral, del cual forma parte su conocida moral social, lo señalan como el moralista de

mayor altura en el siglo XIX. En razón, de que en la formación normal e instituto

profesional concretó cátedras de los tres derechos: constitucional, internacional y penal.

Los aportes de valía son tangibles. En 1881 funda la escuela normal de Santiago

de los Caballeros, la publicación de opúsculos y exposiciones de pedagogía práctico-

científico escrita por solicitud del gobierno dominicano. Dos años después, en 1883,

dicta a su alumnado las lecciones de sociología que después lo enfocó parte del tratado

de sociología. En septiembre del año 1884 se gradúan los primeros maestros

normalistas. Eugenio María de Hostos y Bonilla pronuncia un destacado discurso:

Apología de la verdad. En el 1887, se reciben los primeros normalistas, alumnas del

Instituto de Señoritas, dirigido por Salomé Ureña de Henríquez.

En esta bio diversidad humanista de Hostos y Bonilla. Agosto del 1888 se erigió

en Santo Domingo la escuela nocturna para la clase obrera y pública en el concierto de

su magna obra moral social dominicana. Es tal la trascendencia educacional, que el

gobierno chileno le propone laborar la reforma de la enseñanza y el 18 de diciembre se

traslada a Chile donde vivió y trabajó entre 1889 y 1898.

El reinicio de la guerra por la independencia e ímpetu de José Martí (José Julián

Martí Pérez) fue político, diplomático, poeta, ensayista, periodista y filósofo cubano,

fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de

Independencia de Cuba, 1895; colocó a Hostos y Bonilla, nuevamente, en campaña

libertaria. Regresó a su nativa Puerto Rico, en 1898, a propósito de la Guerra Hispano-

Estadunidense donde fue nombrado jefe de la comisión de reclamar en Estados Unidos

de América, la independencia de Puerto Rico dentro de una confederación de las tres

grandes islas antillanas: República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica.

En este contexto, explico, que el gobierno dominicano propone reorganizar la

enseñanza pública del país y regresa a Dominicana en compañía de su familia,

nombrado inspector general de enseñanza pública. Un año después dictará a sus

discípulos lecciones de sociología que se publican con el nombre de Tratado de

sociología. En 1902 es nombrado director general de enseñanza y a la vez desempeña la

dirección en la escuela normal de Santo Domingo.

La reverencia hostosiano, justa, la alta convicción de Eugenio María de Hostos y

Bonilla, marca una huella en la educación de la República Dominicana perenne,

q.e.g.e./que en gloria esté, 11 de agosto de 1903, a la edad de 64 años, residenciado Las

Marías, Santo Domingo.

Morada en la tierra, Panteón de la Patria de la República Dominicana. Siendo el

único extranjero y puertorriqueño sepultado. Su última voz alta: qué fuese llevado a

Puerto Rico cuando su patria sea libre e independiente. Gloria al humanista ciudadano

del mundo.

La sabia consciencia hostosiano marcó una flama votiva en las esencias

dominicanas. Debo protagonizar como expresión superior educacional a UNIREMHOS,

Universidad Eugenio María del Hostos, el 19 de marzo del 1982, fue autorizada a

expedir títulos profesionales mediante el Decreto 2047, del 8 de junio del 1984, con la

rectoría de José Nicolás Almánzar García, impartiendo en su primera fase las carreras

de grado: doctor en medicina, enfermería, licenciatura.

Siguiendo su luminaria existencial en la rectoría de UNIREMHOS está; Wady

Ramírez Mañón, y, presidente de la ADOU, Asociación Dominicana de Universidades.

Por consiguiente, el valor integral de universidad, como pensamiento de Hostos y

Bonilla, marcan actitudes humanísticas cristianas y de muestra cultura autóctona. Fluye

la profesionalidad e institucionalidad que poseen cualidades éticas, morales,

capacidades técnicas y gran compromiso con la sociedad dominicana.

