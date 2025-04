Garantía económica de 200 mil pesos e impedimento de salida para “el falso héroe”

Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este sábado una garantía económica y otras medidas coercitivas contra Rafael Rosario Mota, alias “El Foster”, acusado de hacerse pasar por miembro asimilado de la Policía Nacional en la tragedia del Jet Set.

La jueza Fátima Veloz dictó garantía económica de 200 mil pesos a través de una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.La defensa del imputado, encabezada por la abogada Yohanny Linares Rosario, manifestó su inconformidad con la decisión.

“El tribunal le dio una garantía económica de 200 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida. No estamos contentos con esta medida porque el Ministerio Público no presentó cintila aprobatoria que comprometiera la responsabilidad penal de mi representado. No vamos a apelar, pero no estamos conformes”, expresó.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Francisca Arias Patrocino, había solicitado prisión preventiva, argumentando que Rosario Mota fue arrestado en flagrancia en la intersección de las avenidas Duarte y México, en el sector San Carlos, portando un carnet falso con el que pretendía identificarse como miembro de la uniformada.

Las investigaciones de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) revelaron que el imputado promovía su falsa identidad a través de redes sociales, donde se presentaba realizando supuestas labores de socorro y aseguraba haber participado como rescatista en el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

También alegaba ser escolta de la Red Nacional Comunitaria (PNESCICC) con el carnet número 1091.Sin embargo, la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional confirmó que Rosario Mota nunca ha pertenecido a la institución. Asimismo, un análisis pericial de la Policía Científica determinó que el documento ocupado no guarda similitud con los carnets oficiales emitidos por el cuerpo del orden.