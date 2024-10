Fundapyme apoya modernización fiscal

El Director Ejecutivo de Fundapyme, Lic. Jaime Fernández Lazala respalda el proyecto de modernización fiscal y acoge la propuesta que hizo el equipo económico del Gobierno, de discutir mediante un diálogo que busque el consenso para su aprobación.

Nuestro Presidente Luis Abinader siempre ha expresado firmemente, luchar por la transparencia y la idoneidad, para evitar definitivamente el escape de los recursos del Estado por eso lo instamos a reforzar la Contraloría General de la República, el Ministerio de Administración Pública, La Cámara de Cuentas y la Dirección General de Compras y Contrataciones, para el logro de transparentar el uso de los fondos que administran los Ministerios y Direcciones Generales.

Primeramente, el Presidente debe prohibir, que se realicen compra y contrataciones de alquileres de vehículos, gasolina, gasoil, frutos secos, flores, regalos, computadoras, materiales gastables mensuales, cintas, contratos de servicios innecesarios, que no contribuyen a erradicar la burocracia, sino a incentivarla.

Advertimos los pequeños y medianos empresarios, que no sirve de nada embarcar el País en una lucha sin tregua de aumentos tributarios sin que el Honorable señor Presidente de la República Luis Abinader Corona, inicie un movimiento de transparencia en el manejo de los fondos públicos recaudados, que frene el despilfarro del gasto público, que alegremente malgastan los miembros de su gabinete, que en la actualidad consumen el 33 por ciento del Presupuesto Nacional, en compra y contrataciones que no se identifican con la ley y los fines que crea el Ministerio.

Aclaramos que el mediano y pequeño empresario no está opuesto a los aumentos graduales de los Tributos, sino a la forma alegre del gasto público del gobierno, que no prioriza las inversiones en proyectos que mejoren la calidad de vida de los dominicanos y no disminuye la burocracia enferma y despiadada.

Estamos seguros, que el Señor Presidente piensa como nosotros, pero le es difícil desmontar la costumbre de endilgarles a los políticos los robos y los que incentivan la corrupción y se benefician del erario público, siempre quedan absueltos.