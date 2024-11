Francisco Javier promueve candidatura presidencial 2028 en acto institucional del PLD en El Bronx

NUEVA YORK._ Asegurando que será el candidato presidencial de su partido en las elecciones de 2028, el dirigente del Comité Político (CP), Francisco Javier García promovió sus aspiraciones presidenciales anoche en un acto institucional de la seccional peledeísta en una actividad realizada en El Bronx.

Hablando ante una batería de comunicadores, el también ex ministro de turismo, dijo que la visita que está realizando en Nueva York, la va extender a Nueva Jersey, Filadelfia y Massachusetts.

“Son encuentros con la dirección del PLD, estoy haciendo aquí exactamente lo mismo que hicimos en la República Dominicana, son encuentros donde le estamos dando la cara a la dirigencias del PLD y estamos recabando el apoyo para buscar la candidatura presidencial”, añadió.

“Me siento muy satisfecho, porque aquí por ejemplo en Nueva York, antes de venir tenías prácticamente el apoyo de más del 90% de la dirigencia y será así a nivel nacional”, aseguró.

Dijo que no necesita el bautizo del ex presidente Danilo Medina ni el padrinazgo de nadie para alzarse con la postulación en 2028.

“El presidente Medina como presidente de la organización, yo entiendo que debe mantenerse equidistante respecto a cualquier aspirante”, dijo.

“Hasta hoy, el único aspirante soy yo, nadie me ha dicho que va a aspirar, pero si alguien quiere aspirar, bienvenido al ruedo, no tengo ningún problema con eso”, expresó.

Sostuvo que el candidato que salga “y creo que voy a ser yo”, tiene el apoyo del compañero Danilo Medina.

“A mí no me gusta derrotar a los peledeístas, a mí me gusta derrotar a los contrarios, pero sé que voy a ser el candidato por el PLD”, aseguró.

“Creo que lo que el presidente Medina sí quiere es que un candidato del PLD gobierne y ese candidato voy a ser yo”, enfatizó.

“Nosotros hemos ocupado diferentes posiciones públicas, estuvimos en la lotería, autoridad portuaria, presidente de la refinería dominicana de petróleo, secretario de estado de industria y comercio, estando en las negociaciones del CAFTA-RD y estuve 12 años en el ministerio de turismo”, señaló.

“En mi paso por la administración pública no ha habido una sola denuncia de que una hoja de papel o lapicero se perdieran de una institución que yo dirigiera. Nadie, ningún partido político ni nadie, cuando me tocó dirigir la campaña electoral, no hubo una sola denuncia de uso de los recursos del estado en campaña, y estando el PLD en el Gobierno”, agregó.

“Mi paso por la administración fue un paso transparente y diáfano. Y lo que hice desde ese punto de vista siendo funcionario, lo voy a llevar a la presidencia de la república siendo el presidente”, indicó García.

El aspirante peledeísta abordó también una diversidad de temas respondiendo preguntas de los periodistas que abarcaron la situación de la República Dominicana a todos los niveles, las relaciones y el manejo con Haití, la seguridad pública, los expedientes de corrupción y los aportes de la diáspora dominicana para la que dijo, ya tiene un programa que contempla un fondo de compensación, entre otras temáticas.

Javier García estuvo acompañado por numerosos renombrados líderes del PLD en la República Dominicana entre ellos, el presidente de la seccional de Nueva York, Luis Lithgow, el ministro de interior y policía, Monchy Fadul, el ex cónsul general en Nueva York, Bienvenido Pérez, el presidente de la seccional en Nueva Jersey y cuñado de Danilo, Marcos Montilla, el ex coordinador de la campaña de Abel Martínez, Miguel Suriel, el ex candidato a diputado en ultramar, Francisco Fernández y muchos otros.