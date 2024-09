Exministra Pimentel explica que no aceptó ni pagó útiles escolares de mala calidad

Santo Domingo.- La doctora Josefina Pimentel explicó que durante su gestión en el Ministerio de Educación (MINERD) no fueron aceptados ni pagados útiles escolares de mala calidad, contratados mediante licitación pública nacional.

Aseguró que en la gestión 2012-2013 no se hizo recepción satisfactoria de los zapatos, de las mochilas ni de otros productos de mala calidad.

«Nuestra responsabilidad fue abrir la licitación, adjudicarla, recibir las muestras y rechazarlas porque no cumplían con las especificaciones técnicas planteadas», aseguró Pimentel

Además, agregó: “Yo hice el proceso de licitación, pero no autoricé la recepción definitiva de esos materiales, porque no cumplían con las especificaciones y la calidad requerida”.

Pimentel hizo un recuento de las fases agotadas en el proceso de licitación para las compras de uniformes, mochilas y zapatos escolares y aportó detalles de los cuestionamientos planteados por el MINERD ante los suplidores respecto a los productos contratados.

La exministra, miembro de la Dirección Política y titular de la Secretaría de Educación del partido Fuerza del Pueblo, que ha realizado duras críticas a la gestión educativa de Luis Abinader, recordó que el 21 de marzo de 2013 se celebró una reunión con representantes del MINERD, de la Dirección de Bienestar Estudiantil y de compañías adjudicatarias de zapatos y mochilas, en relación a la Licitación Pública Nacional ME-LNP-10-2012-GD, y que se les informó a éstas que las entradas emitidas por el almacén eran provisionales y que solo se convertirían en definitivas tras la evaluación técnica de los bienes, si era positiva, conforme a lo contratado.

“Se les indicó a las empresas que en la evaluación se determinó que los zapatos incumplían con los requisitos del documento de licitación, ya que los materiales no se ajustaban a los requerimientos. Se les recordó que el objetivo era que el Ministerio recibiera lo que compró conforme al contrato”, detalló Pimentel.

La exministra señaló que los representantes de las empresas solicitaron la entrega de la evaluación técnica realizada para revisarla con sus propios técnicos.

Pimentel precisó que en la reunión mencionada el director de Bienestar Estudiantil, René Jáquez, dijo que el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IBII) realizaría un análisis de los productos para determinar si cumplían o no con los requerimientos planteados en la licitación, con el fin de obtener una opinión externa sobre los mismos.

“Al revisar los pagos y deudas contraída por el MINERD durante los meses de junio y julio de 2013, no se encuentran los nombres de las empresas adjudicatarias, de manera que el Ministerio de Educación no pagó esos materiales, bajo el período en que Josefina Pimentel fungía como ministra; no recibió con conformidad las muestras y sí inició un proceso de evaluación a través del IBII y además rechazó los productos porque no respondían a las especificaciones definidas en la licitación, aclaró.

La exministra Pimentel fue enfática al desmentir las declaraciones que sugieren que el MINERD aceptó los útiles en mal estado en 2013, argumentando que el proceso de recepción era provisional y sujeto a la aprobación de las muestras de los rubros, de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Licitación Pública Nacional ME-LNP-10-2012-GD.

“Decir que en mi gestión el MINERD recibió los útiles en mal estado no responde a la verdad de los hechos, pues el protocolo indica que el almacén recibe provisionalmente hasta que el Departamento de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de Bienestar Estudiantil, dé el visto bueno”, precisó Pimentel, quien dirigió el Ministerio de Educación desde marzo de 2011 hasta julio de 2013.

Pimentel reiteró que su responsabilidad fue frenar la recepción de las mercancías defectuosas y exigir a las empresas que cumplieran con lo acordado en el contrato.

La doctora Josefina Pimentel pidió a las autoridades actuales del MINERD y del INABIE reconocer que los útiles escolares defectuosos no fueron aceptados durante su gestión.

La exministra pidió a las autoridades del INABIE no manipular los hechos y recalcó la importancia de manejar la información con transparencia y veracidad, salvaguardando la integridad de los procedimientos administrativos y el uso adecuado de los recursos públicos.