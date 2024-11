Exdiputado califica de “mal endémico” la complicidad militar en el tráfico de ilegales haitianos en la frontera

NEIBA, Bahoruco. – El ex presidente de la Comisión de Fronteras de la Cámara de

Diputados, Rafael Méndez, calificó como un “mal endémico” la complicidad de

militares en el tráfico de ilegales haitianos hacia la República Dominicana, señalando

que esta práctica “involucra además a organismos de seguridad de diferentes entidades

oficiales, migración y control aduanero”.

Méndez, exdiputado por la provincia Bahoruco, afirmó que sin este contubernio

antinacional entre quienes deberían garantizar la vigilancia del perímetro fronterizo y

los responsables de los puestos de control en las rutas utilizadas por los ilegales, sería

imposible el ingreso masivo de haitianos a territorio dominicano.

“Este mal endémico no solo se ha normalizado, sino que se ha convertido en un

lucrativo negocio. En muchos casos, es sostenido por la escasez de raciones alimenticias

en los puestos militares fronterizos, lo que obliga a soldados a negociar con haitianos

que buscan cruzar la frontera, creando un círculo vicioso que perpetúa el tráfico de

personas”, destacó.

El exlegislador instó a las autoridades a reconocer la gravedad de esta problemática y a

adoptar medidas contundentes para desmantelar estas redes de corrupción. Afirmó que

no se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que pone en entredicho la

misión de las instituciones encargadas de la seguridad fronteriza y socava la confianza

ciudadana en las autoridades.