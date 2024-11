Ex convicto hispano perturbado asesina dos hombres y deja mujer grave apuñalándolos en calles de Manhattan a plena luz del día

NUEVA YORK._ El ex convicto con un amplio récord criminal y liberado de la cárcel hacía un mes, Ramón Rivera de 51 años de edad, asesinó dos hombres y dejó una mujer grave apuñándolos en calles de Manhattan a plena luz del día ayer lunes en el barrio Chelsea.

El ex convicto no intercambió palabras con las víctimas durante los ataques y no les robó, pero fueron apuñaladas viciosamente y sin provocación, dijo el jefe de detectives de la policía, Joseph Kenny.

Los dos hombres murieron, mientras la mujer se encuentra grave, confirmó la cadena NBC News..

El primer ataque lo perpetró antes de las 8:30: 30 de la mañana en la calle 19 Oeste. La víctima fue un hombre de 30 años apuñalado en el abdomen. Fue llevado al hospital Bellevue donde fue declarado muerto.

El segundo apuñalamiento Rivera lo cometió en la calle 30 en el área de “Water Club” asesinó al segundo hombre de 67 años de edad.

La mujer que fue apuñalada cerca de la calle 42 Este y Primera Avenida. La mujer se encuentra en estado crítico.

Rivera fue arrestado en la calle 46 Este y Primera Avenida por los ataques.

El alcalde de la ciudad, Eric Adams, se pronunció en una conferencia de prensa sobre los crímenes diciendo que el sospechoso tiene problemas graves de salud mental que necesitan ser examinados cuestionando por qué estaba en las calles. “El sistema de salud mental continúa fallándole a los neoyorquinos», añadió Adams.

Rivera había sido arrestado ocho veces en Nueva York el año pasado por siete delitos graves y uno menor.

La policía no está buscando otros sospechosos informó el alcalde.

El acusado también fue arrestado en Ohio, Florida y en el condado de Hudson en Nueva Jersey en enero 2024 donde enfrenta cargos por robos y otros delitos.

Rivera fue liberado el 17 de octubre por tiempo cumplido y estaba sentenciado por robo y asalto. Fue arrestado nuevamente por robar artículos de una tienda en Manhattan el mismo que lo soltaron.

En el momento de los apuñalamientos de ayer lunes, Rivera estaba en libertad bajo fianza en un caso activo por hurto mayor.

La policía no ha identificado a las víctimas hasta después de notificar a los familiares.