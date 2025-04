Eva Longoria: “Ahora es cuando menos latinos hay en el cine norteamericano”

La Premio de Honor de Premios Platino 2025 denunció el discrimen del cine norteamericano que ha llevado a mínima expresión la presencia latina delante y detrás de la pantalla.

José Rafael Sosa

MADRID. De baja estatura y sonrisa a flor de rostro, Eva Longoria mostró, .al recibir el Premio Platino de Honor 2025, que es más que apariencia, que supera los curiosos criterios que la han designado como la imagen “sexy” por lo que no vaciló en plantear una verdad que pocos levantan: la presencia latina en el cine norteamericano es la menor de todos los tiempos.

“Hoy día se registra una menor presencia latina delante y detrás de las cámaras en la industria del cine norteamericano, por lo que desde mi productora, opto por temas y talentos latinos, para mostrar nuestros temas, nuestra cultura, nuestra gastronomía” dijo Longoria.

La actriz, productora y directora, nacida en un rancho de Texas, con raíces mexicanas y españolas, comenzó su carrera como talento ante pantallas, pero ha ido desarrollando una trayectoria cada vez más comprometida con sus identidades iberoamericanas. Ha fundado su productora y desarrolla proyectos en los cuales muestra una faz creativa del talento y la cultura latina.

‘Me siento muy honrada y muy orgullosa de ver lo grandes que son y lo que somos’, quien ha agradecido este reconocimiento tanto por su gran labor por la visibilización de la comunidad latina en el audiovisual.

Longoria dijo que el Platino de Honor le reafirma en el sueño de representar con orgullo sus raíces y honrar específicamente a las mujeres de su cultura’, venciendo los estereotipos y mostrándolas en todo el potencial de que son capaces.

Longoria fue la figura central del acto previo a la premiación de los Platino, fijada para este domingo 27 en Ifema, organizada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales españoles (EGEDA) y por la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA).

Filmografía:

Actriz invitada en capítulos de Beverly Hills 90210 y General Hospital.

De 2001 a 2003, serie The Young and the Restless, (haciendo de Isabella Braña Williams).

Actuaciones en: The Harvest, John Wick, John Wicik, Devious Maids, Gordita Chronicles

Productora y directora de la serie documental Eva Longoria: Searching for México, recorrido por la cultura y la gastronomía mexicana;

Directora de: Flamin Hot, película biográfica sobre Ricardo Montañez, el conserje de Frito Lay, el inventor de los Flamin’ Hot Cheetos), primera película latina presentada en la Casa Blanca ante el presidente Biden.

Serie Mujeres desesperadas (Cadena ABC), representando el papel de Gabriella Solis, nominada al Globo de Oro.

Reconocimientos:

Seleccionada como una de las Personas Más Bellas de 2003 por la revista People en español y número uno en la lista de la revista Maxim entre las estrellas más sensuales de 2005.

Portavoz nacional norteamericana de Padres contra el cáncer.

Filántropa del Año designada por la revista Hollywood Reporter’ por su compromiso con las causas latinas y devolver a la comunidad su reconocimiento.

En 2009, Longoria se matriculó en el programa de Maestría para Chicano Studies y Ciencia Política en la Universidad del Norte de California, buscando un mejor entendimiento de su comunidad.

Píe de foto:

Eva Longoria, quien recibe el domingo 27 de abril el Premio Platino de Honor, en IFEMA, Madrid, en el marco de los XII Premios Platino del Cine Iberoamericano.