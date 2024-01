Estos son los siete documentales RD, proyectados en 2023

Los documentales dominicanos en 2023 recorren aspectos históricos,

medioambientales y problemas sociales. Solo los Premios La Silla reconocen el

documental como género

José Rafael Sosa

El 2023 fue un año excepcional del documental dominicano al presentar siete

piezas de considerable calidad, consistencia temática y un correcto desarrollo

de sus valores técnicos y artísticos.

Normalmente, cada año en el país, de los cines llegan a pantallas solo entre

cuatro y seis, documentales, como promedio.

Lastimeramente, todavía existen personas, personalidades y cronistas de arte

que consideran el documental como “un cine menor” y se niegan a abrirle el

espacio de reconocimiento que el género merece.

Al parecer se ignora que el documental es cine, y que presenta exigencias

técnicas y artísticas tan demandantes como las planteadas por el cine de

ficción. Se sigue ignorando que el documental fue inició el cine.

Documentales RD en 2023

Caamaño: de militar a guerrillero (René Fortunato), estrenado el jueves 16

de febrero, considerado el testimonio más actualizado del rol jugado por

Caamaño Deñó. Se trata de una pieza reveladora de aspectos inéditos de la

actividad clandestina del coronel, desde su “desaparición” en Londres, en

donde ocupaba un cargo diplomático, hasta su traslado clandestino a Cuba

para preparar la insurrección de 1973. Cinematográficamente, es una

propuesta atractiva, con un ritmo ascendente, fluida en su edición y cargada de

revelaciones. Buena parte de los documentos en imágenes en movimiento, el

director los consiguió mediante visitas web a portales internacionales que

tienen perfil histórico.

Fortunato logra una narrativa consistente y reveladora, aportando una versión

que ha sido tomada de referencia, por instituciones como el Archivo General

de la Nación, del cual es Fortunato es recurrente donante de documentación

histórica.

Ramona (Victoria Linares); Tema: embarazo en adolescentes. La directora,

una joven cineasta que tiene muy claros sus objetivos como contadora de

historias, orientadas a aspectos fundamentales, enfocándose ahora en el

testimonio intimista de las chicas adolescentes embarazadas tempranamente.

Haciendo un cine guerrillero de bajo costo. Pese a las limitaciones económicas

para el rodaje, Villegas, que, en 2021, había ofrecido su documental biográfico

Lo Que Se Hereda sobre la vida y el aporte al cine dominicano de Óscar

Torres.

Resalta una realización cinematográfica que evidencia su mejor manejo como

cine independiente; sus escenas testimoniales se coordinan con tomas

barriales de sectores de los cuales mostró un perfil no conocido hasta ahora.

Resalta el respaldo incondicional que le ofreció y ofrece a esta joven directora,

los Estudios Lántica y en particular el productor general Rafael Elías Muñoz.

Tumba y Quema (José María Cabral), un director comprometido con la

preocupación medioambiental. Ya antes Cabral, en 2021, había entregado Isla

de plástico (2020), con un trascendente el papel de copresentadora de Nashla

Bogaert y el esfuerzo que hacen ambos para desentrañar el origen y el destino

de los desechos plásticos en el ambiente dominicano y haitiano.

Es el único director de cine que ha incursionado en experiencias de realidad

virtual, con Vertedero reality, una experiencia que impactaban a quienes hacia

el recorrido. Cabral es probablemente el director dominicano de mayor

compromiso medioambiental, solo comparable con Marvin del Cid.

No me conoces, (Nashla Bogaert/Cacique Films) Étnico/Antropológico/Origen

familiar de la directora. Que se planteó desarrollar un tema que opera como un

terreno minado, tocando sensibilidades y opacidades de visión social que nos

han hecho levantar muros de prejuicios en un festín sin sentido de todos contra

todos, y hacerlo desde una perspectiva que involucre tanto un mensaje

matizado de justo análisis y con el uso creativo de los recursos del cine.

Lo que se planteó Bogaert, no era una tarea sencilla. Buscaba un proyecto

bien logrado, comprometido, valiente y que incursiona en técnicas expositivas

novedosas. La principal característica que asalta al espectador es la sinceridad

de la directora y la calidad de sus expositores, que desglosan con nuevas

perspectivas el concepto “prejuicio”.

Renacer, (Tito Rodríguez, Danilo Reynoso y Evelina Rodríguez, productores);

Cuenta, con efectividad, la historia de superación del atleta paralímpico

dominicano Patricio López, cuya discapacidad físico-motora no fue

impedimento para ser nadador y campeón olímpico

Los trabajos fílmicos (de ficción o documentales) sobre la capacidad humana

para sobre imponerse a las limitaciones físicas, sociales o de cualquier otro

tipo, ha aportado importantes títulos al cine universal. El documental es

altamente inspirador sobre todo por el empeño de sus productores, Reynoso y

Rodriguez, impulsaron Renaeer, impactados por el ejemplo del protagonista

de la historia. Rodríguez acepta el tema y entrega un documental de calidad

universal… Bien desarrollada por Tito Rodríguez (un director que tiene un

papel activo en varias de las películas más importantes de 2023 y que tendrá

en 2024 el biopic de Fefita, cuyo título de trabajo hasta ahora es “La Grande”).

Yaque, (Oliver Olivo) Un proyecto realizado con criterio y el amor regional por

una fuente de vida por medio del agua, estableciendo la relación de

dependencia humana de las comunidades de las inmediaciones del Yaque.

Tomó varios años su realización a cargo de un equipo que trabajo

prácticamente gratis para realizarlo porque su objetivo no era el monto del

salario, sino de aporte que podrían hacer.

Las tomas del atardecer y amanecer del río, logran captar la belleza de la

corriente de agua, y la forma de proyectar a los personajes que viven y

sobreviven gracias al Yaque, suman valores al proyecto, que fue realizado por

la fuerza del amor, más que el imperativo laboral de la industria.

Orgullo de Quisqueya (Tito Rodríguez, Jessica Hasbún y Kelvin Liria,

productores). Cuando se anunció que se presentaría este proyecto, mucha

gente pensó que sus gestores se dejarían subyugar por el formato del reportaje

televisivo, en vista del trabajo cotidiano de Jessica Hasbum en un sistema de

noticias (Grupo SIN), pero vano fue el presupuesto porque la pieza rompió el

esquema y se planteó como un cine documental sentido y bien planteado,

desde la selección de sus talentos (muchos previamente conocidos) y otros –

los mejores— siendo una total novedad informativa, muchachos y muchachos

que exponen su esfuerzo contra valladares académicos, sociales, raciales. El

trabajo vale por sí mismo. La elevación de la calidad fílmica del proyecto está

determinada por la concepción de los productores y la selección tanto de

Rodríguez, como director la habilidad del guionista Junior Rosario. En

momentos, el documental invita a las lágrimas a recorrer en silencio los rostros.

Hay testimonios que estremecen.

