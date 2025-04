Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Pinceladas sobre visita Eric Adams a RD: El alcalde NYC, Eric Adams, visitó RD la semana pasada. Una pincelada, basada en los informes de una prestante dama política de poder y relaciones en las diferentes áreas en dominicana. El alcalde y su amplia comitiva (cerca de 15) se hospedaron en diversas suites en el Hotel El Embajador, con todo pago. 7 Jeepeta Chevrolet Suburban asignadas, varios flanqueadores policiales (como al presidente), una guagua vans y 9 vehículos de la PN como escolta. Fue invitado a RD por el cónsul en NY, Jesús -Chú- Vásquez, para que se solidarizara con los dominicanos por la tragedia del Jet Set. Chú lo hizo por convencimiento de Ydanis Rodríguez, comisionado del DOT y jefe de la campaña hispana para la reelección del munícipe. El cónsul «le hizo» un desayuno al alcalde con síndicos exclusivamente de algunas demarcaciones y el primer invitado fue Junior Peralta de Nagua, pueblo natal de Chú. Además, Dio Astacio de Santo Domingo Este; Betty Gerónimo de Santo Domingo Norte; Francisco Pena de Santo Domingo Oeste; Junior Santos de Los Alcarrizos; y Ulises Rodríguez de Santiago, entre otros. El senador (PRM por Moca) Carlos Gómez fue al encuentro sin ser síndico, y también la directora del Index, Celinés Toribio, sentada frente a él. A Elías B. Corporán uno de los agentes de seguridad lo notó cerca de la mesa y le dijo ¿What are you doing there?, please leave (qué hace usted ahí, favor de retirarse). El cónsul brincó y le dijo al agente «él trabaja conmigo». Susana Osorio, del restaurant Mamajuana Café, en el Alto Manhattan, se exhibía con un pantalón «amarillo». Hubo rueda de prensa, visita a la zona de la tragedia y a familiares de las víctimas, una reunión a puerta cerrada con el presidente Abinader y otra con el jefe de la Policía, entre otras. La visita despertó críticas en NY = https://www.diariolibre. com/usa/actualidad/2025/04/15/ visita-de-eric-adams-al-pais- despierta-las-criticas-en- redes-sociales/3074812 ¡ Huuumm!

►¿Por qué Carolina Mejía no asistió?: La alcaldesa del DN, Carolina Mejía, no asistió a ninguna de las actividades del alcalde Eric Adams por una de dos razones, según fuente del PRM. Primero, para evitar contacto con la prensa ya que el Ayuntamiento ha sido demandado por la tragedia del Jet Set, y así ella no emitir juicios durante el proceso de investigación. Segundo, porque el cónsul Chú Vásquez que estaba apoyándola en su aspiración presidencial ya se distanció de ella, porque le bajaron línea desde las alturas de que la candidata presidencial del PRM para el 2028 lo será la vicepresidenta Raquel Peña. «Y donde manda capitán no manda soldado, misión cumplida». Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «Lo que se espera en la escogencia del candidato(a) presidencial no será nada fácil. Hipólito Mejía proclamó recientemente «que dentro del PRM no hay otro candidato que pueda superar a su hija, Carolina, en una eventual contienda electoral». Catalogó las aspiraciones que hay en el partido de Gobierno como un «hobby pendejo». De acuerdo al exmandatario, en estos momentos nadie puede con Carolina, ya que cuenta con el apoyo del pueblo dominicano. Carolina es Carolina, precisó. ¡Ay! Ver = https://listindiario.com/la- republica/20250402/hipolito- mejia-sobre-posible- candidatura-david-collado- hobby-pendejo_852038.html Per remeístas cantan a unísono = https://www.youtube. com/watch?v=ifS99okCSzo

►Una mano lava la otra y las dos lavan la cara: Llamados analistas políticos dominicanos en el Alto Manhattan recuerdan que el alcalde de NYC, Eric Adams, cuando fue electo, sin perder tiempo, afirmó: «Comunidad dominicana fue pieza importante para mí triunfo como alcalde en NYC» Ver: = https://eldia.com. do/eric-adams-comunidad- dominicana-fue-pieza- importante-para-mi-triunfo- como-alcalde-de-nueva-york/ Diiicen que ese gesto humano, de ir a RD a ofrecer al Gobierno dominicano su colaboración por el derrumbe en la discoteca Jet Set, lo valoran, aplauden y consideran un gesto de reciprocidad por lo que bien dijera anteriormente de nuestros connacionales en la Gran Manzana, «ya que una mano lava la otra y las dos la cara». Pero, diiicen los opinólogos que esa visita tuvo su «cocorícamo» (frase o concepto con sentido oculto o engañoso), ya que su jefe de campaña hispana, Ydanis Rodríguez, donde quiera que acude y con quien habla, canta con un coro = https://www.youtube. com/watch?v=32PhF1aodNE ¡Uff!

►Ya la pava no pone donde ponía: Sabiólogos de RD en El Bronx, lugar de mayor concentración de dominicanos en NYC (+ de 500 mil), durante un análisis coincidieron en que Eric Adams hoy en día tiene una mínima aceptación entre los dominicanos en la urbe. Su jefe de campaña hispana, Ydanis Rodríguez comisionado de Transporte, quiere reeditar lo que fue en su primer proceso electoral, diiiicen; «pero ya la pava no pone donde ponía». Lleva su candidato independiente (Adams) a todas las vigilias, misas y homenajes que le vienen haciendo en la Metrópoli a las víctimas. Convoca encuentros, el alcalde va, pero con asistencia muy bajas. Ver = https://elnacional.com.do/ alcalde-nyc-asiste-encuentro/ Todo lo viene haciendo Ydanis con «intenciones ulteriores», diiicen los todólogos, y sus planteamientos para la campaña que se avecina serían: «como ustedes ven, el alcalde es amigo de los dominicanos y la RD». «El alcalde se preocupa por los dominicanos». «El alcalde vela por los intereses de los dominicanos», entre otras futuras peroratas. El jefe del DOT viene proclamando en actos públicos «esto no es político» ¡Huumm! En NYC hay más de 300 mil dominicanos con derecho al voto en la urbe.

►Lanza discurso político: En medio de la tragedia ocurrida en RD, la comunidad en el exterior se ha conmovido, unido al dolor y efectúa vigilias en señal de duelo. La semana pasada en el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, comisionado del DOT-NYC lanzó un discurso político a favor del alcalde Eric Adams (reelección) frente a cientos de dominicanos cuando asistían a una de esas vigilias. Parte de su proclama. Ver = https://www.youtube.com/ watch?v=DX-NbrrSI8c

►¿Por qué dominicanos NYC retiran apoyo a Adams?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan coinciden en que la mayor parte de la comunidad dominicana en NYC le ha retirado el apoyo al alcalde Eric Adams. Primero: Porque ha propiciado que la urbe dejara de ser CIUDAD SANTUARIO (ciudad que no coopera con la ley de inmigración para proteger a los indocumentados). En NYC hay 3 millones de indocumentados, entre ellos decenas de miles de quisqueyanos, entre otras etnias. Asimismo, hay miles de connacionales con residencia con cargos judiciales cumplidos, y si son apresados en una redada es derechito para RD. Muchísimos dominicanos no salen a las calles (para ir a las iglesias, visitar familiares, amigos, relacionados, a un restaurant) por temor a ser apresados por agentes migratorios, ya que Adams firmó en enero, con el director de Inmigración -Thomas Homan- una orden ejecutiva que permite a los agentes del ICE operar en NYC con libertad. Acto seguido, Kristi Noemes, actual Secretaria de Seguridad Nacional (DHS) en USA, la jefa de Inmigración, personalmente dirigió un operativo en el Alto Manhattan y El Bronx, apresando a 20 inmigrantes, entre ellos dominicanos. Ver = https://elnuevodiario.com. do/ice-apresa-20-inmigrantes- este-martes-entre-el-alto- manhattan-y-el-bronx/ NYC se deshace poco a poco de sus inmigrantes = https://elpais. com/us/migracion/2025-03-06/ new-york-se-deshace-poco-a- poco-de-sus-inmigrantes.html El juez Dale Ho, desestimó hace poco de forma definitiva los delitos que se le imputaban a Adams, expresando: «La inevitable percepción de que el alcalde podría estar más en deuda con las exigencias del gobierno federal que con los deseos de sus electores» para llevar a cabo las políticas antinmigración de Trump en NYC, donde las autoridades migratorios no «podían» operar. “Todo aquí parece un trato; desestimar la acusación a cambio de concesiones en la política migratoria”, escribió el juez. ¡Ay, ay, ay! Ante esta situación que padecen decenas de miles de connacionales en la urbe, Ydanis busca que apoyen a Adams. ¡Uff!

►¿Por primera vez?: Dominicanos en el Alto Manhattan se proponen contactar en Italia a familiares, amigos y relacionados residentes en el país europeo para que ofrezcan todo el respaldo posible al nuevo embajador quisqueyano en esa nación, Dr. Rafael Lantigua, quien por 52 años sirviera a sus connacionales en la Gran Manzana, y se mantuviera «impertérrito» en defensa de la dominicanidad y atenciones médicas de primera a sus pacientes, sin importar banderías políticas, raza, credo o religión. Siempre estuvo abierto a los dominicanos, y de otras etnias, durante los 18 mil 900 días de labores en los nuevayores. Un ciudadano en Washington Heights vociferó: Muchos deberían copiar de Lantigua = la humildad, sencillez y entrega total al servicio desinteresado. Otro contestó: Por eso ganó el “Premio Internacional al Emigrante Dominicano Oscar de la Renta”, en su primera versión, en el 2016, participando por el mismo otros notables dominicanos radicados en varios países. «Apoyando lo nuestro» sería el lema.

►Trabajo y transparencia vence infamia: El presidente del Partido Demócrata en Manhattan, afroamericano Keith Wright, perdió del dominicano Adriano Espaillat cuando se disputaban el cargo ante la Cámara de Representante (D-13) en el 2016. Diiicen que se ha quedado con esa «espinita» de la derrota, al considerar que la posición le pertenece a un afroamericano de Harlem y debe ser él. En Manhattan salió una acusación contra Espaillat de parte del partido Demócrata por «mala conducta», pero salió victorioso de la sesión disciplinaria ante el Comité Ejecutivo del Partido. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: «El trabajo y transparencia de Adriano venció la infamia» ¡Ay! Ver: https://www. diariolibre.com/usa/ actualidad/2025/04/17/adriano- espaillat-sale-victorioso- ante-acusaciones-de-fraude/ 3077460

►De la embajada USA en RD: Los solicitantes de visas de cónyuge y prometido(a) cuentan con protecciones legales bajo la Ley de Regulación de Agencias Matrimoniales Internacionales (IMBRA, por sus siglas en inglés). Esta ley garantiza que los solicitantes reciban información sobre sus derechos legales, si hay posibles antecedentes penales del peticionario ciudadano estadounidense y recursos de ayuda en casos de abuso. Antes y durante la entrevista para la visa de inmigrante basada en matrimonio, los solicitantes reciben un folleto que detalla estos derechos y protecciones. Quienes tengan preguntas pueden consultar con un oficial consular durante la entrevista. Estas medidas buscan asegurar que los solicitantes estén informados y conscientes de las protecciones disponibles al prepararse para emigrar a los Estados Unidos.

►Un valor dominicano en NY: Una gloria del arte nacional de la RD en NYC, Armando Guareño, un representante cultural 100 x 100%. Fundador y director ejecutivo del Festival de Cine Dominicano de NY, que desde hace años viene promovido profesionalmente la gran actividad del cine dominicano mediante la presentación de películas, documentales y producciones realizadas en el país caribeño. Además, promueve a los talentos creativos, productores, directores, actores, de lo cual se constituye un líder cultural que ha resaltado, amplificado y promovido la cultura de Quisqueya a través del llamado séptimo arte. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Armando, usted es un valor dominicano en NY”. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Guareño, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Grandes tragedias en los últimos años en RD. El huracán David, en agosto 1979, con más de 2 mil víctimas. La de Mesopotamia (San Juan de la Maguana) en septiembre 1998, con más de 300 muertos. Un incendio en la cárcel de Higüey, en marzo de 2005, con 136 reclusos fallecidos. Tres mil 114 personas murieron en RD a causa de accidentes de tránsito en 2024. La explosión en Vidal Plast, en San Cristóbal, causó la muerte de 38 personas. La recién tragedia del Jet Set con saldo de 231 fallecidos y 189 heridos.

►Sobre el español: Orcopolistas = Palabra usada por Juan Pablo Duarte, y literalmente significa “los ciudadanos del infierno”.

►Salud: La población dominicana debe adoptar un estilo de vida más saludable, que incluya una alimentación equilibrada, control del peso corporal y la práctica regular de actividades físicas. Estas acciones son fundamentales para prevenir enfermedades como la diabetes.

Lo más recomendable es realizarse chequeos preventivos a partir de los 35 años. Los dos principales pilares para prevenir la diabetes son una alimentación saludable y la práctica constante de ejercicio.

►Servicio comunitario: Cómo saber si tiene dinero sin reclamar a su nombre y dónde solicitarlo. Existen bases de datos en todos los Estados-USA o directamente en las oficinas o agencia gubernamentales. Más información = https://unclaimed.org/

►Sobre el español: Némesis = Persona enfrentada a otra o enemiga acérrima.

►Dólar y Euro hasta este domingo 20: Compra del dólar 59.03 y venta 61.03; Compra euro 66.43 y venta 70.63

►Combustibles: Del 19 al 25 de abril: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

