Entérate NY

►Seccional PRM-NY siempre ha sido un ring: Observadores políticos dominicanos en El Bronx sostienen: “A través del tiempo ha quedado demostrado que la seccional del PRM-NY es un “ring”. En marzo de 2018: “Suspenden convención PRM-NY; puños y exclusión del patrón”. Ver = https://elnuevodiario.com. do/suspenden-convencion-prm- ny-punos-exclusion-del-patron/ #google_vignette En julio 2022, altos dirigentes del partido acusaron al entonces presidente de la seccional, Neftalí Fuerte, de no cumplir con sus funciones. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=QPVN77-Ix- E A principio del 2023, Neftalí Fuertes, ex presidente del PRM-NY, designó personalmente a varios de sus seguidores en posiciones, a su esposa y vicecónsul Isaura Nivar, como presidenta de la región del partido en El Bronx, en sustitución del valorado dirigente David Williams (hoy fenecido). Ver: https://www. youtube.com/watch?v= upnJ75YX6bM En noviembre de este año: “Reunión PRM-NY termina como la fiesta de los monos”. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=p81XOzJoMRo Una semana después, el vicepresidente nacional del PRM, doctor Eddy Olivares, vino a NY para arreglar la situación. La intervino. Definió como una traición usar las redes sociales para denigrar, insultar y acosar compañeros del partido. Estableció medidas “hitlerianas”. 1- Advirtió a los fanáticos de usar las redes para hacer (grabar) otra vez imágenes como las recientes, porque serán expulsados del partido. 2- Se prohibió promover aspiraciones presidenciales dentro de la seccional. 3- El doctor Rafael Lantigua y Luis Ducasse (ambos ausentes) fueron integrados al staff de la dirección, el reputado y valorado médico como presidente Ad Hoc. 4- La actual directiva: Yulín Mateo, presidente; Johanna Miranda, Altagracia Soldevila, Juanita Martínez y Marilú Fermín, como vicepresidentas; John Sánchez, secretario general, y Alejandro Rodríguez (Tontón) de comunicación, entre otros; de ahora en adelante, cualquier decisión política que vayan a tomar debe ser debatida y aprobada por todos. Ver = https://elnacional.com.do/ eddy-olivares-interviene- seccional-del-prm-en-ny/

►Posible solución en seccional PRM-NY: Observadores políticos dominicanos en Brooklyn consideran que las recientes medidas implementadas en el PRM-NY por el vicepresidente nacional, doctor Eddy Olivares, no resuelve el problema entre los grupos que cohabitan en la seccional. Los choques y confrontaciones continúan, ya que, a la inauguración del árbol de navidad en el local principal en El Bronx, después que viniera Olivares, asistió exclusivamente un grupo. Los periodistas que asistimos notamos eso. Diiicen que esa lucha fratricida podría ser solucionada únicamente si el doctor Rafael Lantigua, amigo personal del presidente Luis Abinader y dirigente perremeísta en la Gran Manzana, encabeza (con poderes) “una comisión que trabaje con las diversas tendencia, en la reorganización de la Comisión Ejecutiva”, donde los grupos difieren en cuanto a crear un plan de organización que integre los nuevos miembros del partido, además, en la revisión de las finanzas, incluyendo la cotización obligatoria de los miembros de la comisión y los empleados del gobierno. Diiicen que el doctor Lantigua, profesional valorado, de prestigio, al servicio de la comunidad dominicana por décadas en NYC, respetado por profesionales, empresarios, comunitarios, dirigentes de los diferentes partidos políticos dominicanos y de los EUA en la urbe, por deportistas, religiosos, periodistas y comerciantes, entre otros sectores, resolvería los impases. Diiicen que en el partido hace falta “Ley y Orden”.

►Radhames Pérez reitera su renuncia de AlPaís: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan se han sorprendido con la publicación que hiciera el pasado fin de semana el reconocido y valorado dirigente de izquierda en NYC, Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez). Veamos: “Otra vez. A partir del pasado 29 de mayo no tengo nada que ver con Alianza País. Renuncié como dirigente de la Comisión Política y la Dirección Nacional, incluso hasta de la condición de miembro. Ojalá no tener que volver a referirme a este caso. Los problemas que confronta la humanidad son graves y requieren de la atención de quienes abogan por la paz, solidaridad, confraternidad y la justicia social”. Cuando renunció, terminó diciendo: “Me siento feliz conmigo mismo porque en un tiempo histórico donde el fantasma que recorre el mundo es el fantasma del fascismo, no me he dejado seducir por el canto que invita a tener como prioridad una función en el Estado y al disfrute del perfume palaciego”. Ver renuncia = https://hoy.com.do/radhames- perez-ny-renuncia-de-alpais- es-una-obligacion-y-acto-de- honor-con-su-historia-de-vida- politica/ Entérate NY inició indagatoria. Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, llegó y permaneció el pasado fin de semana en USA. Se reunió con aliancistas de NY, NJ, PA y Boston. No se sintieron dichos encuentros, diiicen. Lo de Radhamés Pérez fue que personas le preguntaban: No te veo en actividad con AlPaís. ¿Es verdad que Guillermo Moreno está aquí? ¿Ustedes van hacer alguna actividad pública? entre otros cuestionamientos, y por eso aclaró en las redes. Incluso, una fuente nos informó que se gestionó un encuentro entre Moreno y Pérez, pero este último ni le contestó a los gestores. Llamamos a Radhamés para que nos confirmara y el silencio fue su respuesta. Un ciudadano en El Bronx vociferó: “Moreno era dado ganador como senador por la capital, con el apoyo absoluto de Luis Abinader, y perdió”. “No se deja ver en RD ni tampoco se dejó ver públicamente ahora en NYC”. “Se esperaba lo nombraran en una posición relevante y nada”. ¡Huumm! Otro recordó lo dicho por Moreno en NYC, en diciembre 2022, “Abinader es abundante en promesas y tacaño en realizaciones”. ¡Ay, ay, ay! Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ guillermo-moreno-dice-en-ny- abinader-es-abundante-en- promesas-y-tacano-en- realizaciones/

►Cónsul RD-NY declara: Mientras, el cónsul de RD en NY y miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, Jesús -Chú- Vásquez, declaró a Entérate NY “que espera que espectáculos como el reciente (Ver = https://www.youtube.com/ watch?v=p81XOzJoMRo) no se vuelva a repetir en el PRM-NY, y el Dr. Eddy Olivares hizo un rol importante. Pienso que el PRM está obligado a estar a la altura de lo que es NYC, como ha crecido y agigantado el dominicano en la Gran Manzana. Dijo aprobar la medida que tomará el partido a partir de enero de prohibir la campaña interna para la presidencia del país. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= 2jmpiejKSuM Durante la entrevista, el empleado consular Elías Barrera Corporán trató de interrumpir la misma, como en otras ocasiones. En julio 2014, el entonces presidente de la JCE, Roberto Rosario, vino a inaugurar el proceso de cedulación en NY en el restaurant South Beach en el Alto Manhattan. Luego, siendo Cónsul Carlos Castillo, al finalizar un encuentro en el restaurant 809, me proponía hacer algunas preguntas, también fui interrumpido por Corporán, no pudiendo aguantar le vociferé a todo pulmón “lambón, tumba polvo”, callándome a solicitud del Dr. Lantigua.

►Cuánta susceptibilidad: Hay hombres y/o mujeres que piensan que todo debe girar alrededor de su persona, aplaudirle su accionar medalaganario equivocado(a) muchas veces, de disponer del orden y logística de cualquier actividad, porque se consideran y creen ser sabiólogos(as), todológos(as), informadólogos(as) y cienciólogos(as), que lo hace convertir en manipuladores(as), churrulleros(as) y parlanchines, además, en villanos(as) de la realidad. Ejemplo, si van a una fiesta se toman el whisky, vino, soda, agua Perrier, entradas antes del buffet ($$$), se toman la pista de baile (con una orquesta en vivo) ya que sus acompañantes son 10, y porque a uno de ellos(as) no lo(a) llamaran hablar, poner en práctica su inquina de delator(a) a un sector del cual quiere distancia con el sector auspiciador. Si esa es la voluntad, diiicen, pues se acoge y/o mantiene a mil kilómetros de distancia la amistad. Un ciudadano en el Alto Manhattan recordó a William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, quien proclamó “no pretendas que las cosas sean como deseas, deséalas como son”, ya que en dicho escenario no se mencionó a nadie en particular y otros demandaban lo mismo. Ya la campaña política pasó, y hay personas que al adquirir una posición pública se ponen muy susceptibles. ¡Ay! Palabras traen contesta, por ese gran esfuerzo. El recetario del excónsul Eligio Jáquez: “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad”. “Los periodistas tienen el sagrado deber de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión de los acontecimientos. Ver: https:// www.youtube.com/watch?v= 4eKfjJOKgCQ De seguro habrá “bembitas”. ¿Y? A quien le sirva el sombrero que se lo ponga.

►Prensa & Comunidad Hispana celebra: Esta entidad que nos honra en presidir, y esta columna, hicieron su tradicional encuentro el pasado fin de semana en los exclusivos salones de Bervely Hills Manor, en El Bronx, con whisky, vino y cerveza, entre otras bebidas gaseosas. Un variado buffet y música bailable con una orquesta en vivo por varias horas, para celebrar un aniversario más. Estuvo presente por casi tres horas el congresista Adriano Espaillat, quien entregó los reconocimientos a más de 15 valorados dominicanos y a altos oficiales del NYPD. Los reconocidos fueron: El Honorable Juez Manuel J. Méndez, de la Corte Suprema del estado de NY; División de Apelaciones. Roberto Rojas, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte de NY, de Kennedy Radio Dispatcher, de la Asociación de Sófbol Dominicano USA y de la Fundación Solución Nacional (SOLN). Dra. Fianny Cabrera, especialista en terapia del habla y lenguaje, asistiendo a cientos de niños con trastornos de comunicación, especialmente con los autistas en NYC. Yudelka Tapia, asambleísta demócrata en El Bronx, por su defensa y apoyo a los residentes de su Distrito 86. Cristina Contreras, ejecutiva de atención médica, líder comunitaria conocida por sus contribuciones a la salud pública en NYC. Es directora ejecutiva del Hospital Lincoln y presidenta del Desfile Dominicano de Manhattan. Julie Santos, empresaria y asesora de seguros de salud para la comunidad hispana en NYC. Presta sus servicios de orientación en llenarle gratis diferentes documentos en su aplicación a los envejecientes, desde su oficina ubicada en el 1286 de la avenida Saint, entre las calles 175 y 174, en el Alto Manhattan.

►Otros reconocido por PreCoHis: El Chief Ruel Stephenson del NYPD, comandante al mando de la patrulla del Norte de Manhattan, por su dedicación en proteger las comunidades y combatir el crimen. Carlos Nieves, sub comisionado del Departamento de Prensa-CDPI, por su eficiente labor como enlace entre NYPD y la prensa hispana en NYC. Dr. Radhamés A. Rojas, por sus aportes a la comunidad en el área de la salud como cardiólogo electrofisiología

cardíaca para enfermedades de ritmos cardíacos complejos. Labora en Westchester Medical Center en Valhalla. Rafael Borges, profesor por más de 20 años en el sistema de educación de NYC. José Collado, miembro de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), por sus servicios a la comunidad en El Bronx. Roberquis Jiménez, por los múltiples servicios a la comunidad RD en NYC. Ignacio Aracena, por sus continuos servicios comunitarios desde la oficina del Asambleísta George Álvarez (D-78), en El Bronx. Aris Hernández Guevara, por su excelente labor en favor de la comunidad dominicana desde la División de Orientación Legal del Index en NYC. Francis Javielys Mateo, profesional en el área de la tecnología y prestar servicios comunitarios en NYC. Ray Fabián, empresario de los sectores del transporte y empleos, analista técnico y fundamental de los mercados volátiles y defensor de la comunidad en Paterson-NJ.

►Gracias a todos: El autor de esta columna y demás miembros de PreCoHis, agradecen a los homenajeados haber asistido a nuestra tradicional fiesta en navidad para celebrar un aniversario más de PreCoHis y Entérate NY. De manera especial a Adriano Espaillat, primer y único congresista dominicano en USA, y uno de los 435 representantes de la Cámara de Representantes, parte del poder legislativo del Gobierno Federal de EUA. Reconocemos, al igual que la mayoría de los homenajeados y presentes, a Espaillat por quedarse cerca de tres horas para honrar el encuentro con su comunidad, entregar los reconocimientos y valorar a Prensa & Comunidad Hispana, que el autor de esta columna se honra en presidir. Gracias congresista por valorarnos y a las diferentes instituciones presentes.

►De la embajada USA en RD: Fallecimiento de un ciudadano estadounidense. La Sección Consular de la Embajada de USA puede ofrecerle servicio y asistencia invaluable cuando fallece uno de sus seres queridos en la RD. Cómo funciona el proceso y que podemos hacer para ayudarles en momentos de tanta dificultad = https://do.usembassy.gov/es/ services-es/fallecimiento-de- un-ciudadano-de-estados- unidos/

►Un valor dominicano en NY: Rafael Díaz, oriundo de Santiago de los Caballeros, con más de 30 años en NYC, es un ejemplo a seguir entre sus connacionales en la Gran Manzana. Dedicado a la producción de programas televisivos, (fílmicas de bodas, cumpleaños, eventos políticos, comunitarios y deportivos, entre otros). Su norte es servirles a los diferentes sectores quisqueyanos en USA, desde su plataforma televisiva “Levante NY” de 7:00 am en vivo de lunes a viernes por Youtube, Facebook, Instagram, y retransmitidos por varios canales de TV en RD. Además, “Revista de Noticias”, de lunes a viernes por TV Quisqueya y Galaxia TV para toda la región del cibao. Los contenidos de ambos programas llegan a cientos de miles de quisqueyanos entre El Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, Yonkers, entre otras ciudades aledañas, y en la RD. Correo electrónico = rdcepin@gamil.com Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Rafael, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció los conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, luego de que fuera elegida mediante votación la propuesta multipaís presentada por RD, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela.

►Salud: La reconocida psicóloga familiar y terapeuta sexual, Ana Simó, dio técnicas para tener conexión en una pareja. Refirió a la «posición del perrito», una postura íntima en que tradicionalmente la persona se percibe se coloca en 4 patas, indicando que el hombre termina rápido. Más detalles = https://elpregonerord.com/ estas-son-las-tecnicas- sexuales-que-ana-simo-les- recomienda-a-las-parejas/

►Servicio comunitario: Cambios en los beneficios conyugales del Seguro Social. Más detalles = https://www.ssa.gov/es?os= ioxa42gdub5Do0saOTCcqAFEqUv& ref=app

►Sobre el español: Resiliencia = la capacidad de adaptarse y superar situaciones difíciles o adversas.

