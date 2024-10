►PRM-NY convoca reunión urgente: Ante la situación generada con los desvinculados en el consulado-NY, la dirección del PRM-NY (llámese Yulín Mateo y John Sánchez, presidente y secretario general) están convocando a una reunión urgente para tratar de buscarle una salida al caso, por lo que pidieron a sus compañeros no hacer ningún pronunciamiento que afecte la imagen del gobierno y el partido. La reunión será este lunes 30 a las 7:30 PM en el local de la seccional en El Bronx. Diiicen que las cancelaciones se hicieron porque los afectados son pensionados por el gobierno dominicano y no pueden ejercer doble función en el sector público. Sin embargo, una empleada en el consulado informa a Entérate NY, ni quito ni pongo: El cónsul trajo desde RD a Florimón Rodríguez, sargento activo de la PN, como su guarda espalda personal con su sueldo de allá y ahora el $ueldo del con$ulado. El artículo 144 de la Constitución establece: “Ningún funcionario o empleado del Estado puede desempeñar, de forma simultánea, más de un cargo remunerado, salvo la docencia. Asimismo, el cónsul trajo a Jairo Díaz (asistente personal); Starlin Pérez (administrativo) y a Leonel Tanguis, en contabilidad. Todos trabajaban con Chú en Interior y Policía. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “tenemos que averiguar si ellos siguen cobrando en alguna institución pública en RD”. La Ley es igual para todos, es ciega, diiicen.

►Abinader no se reunió con el PRM-NY: Una prestante dama del PRM-NY nos informó que el presidente no se reunió con el partido como tal; saludó muy pocos altos dirigentes en el hotel. Lo que hizo fue el gran encuentro comunitario en el Hostos Community College en El Bronx. Muchos, pero muchos “compañeros” de NY, NJ, Pensilvania, Connecticut, Washington, Massachusetts, Rhode Island y hasta de Florida vinieron y se quedaron esperando, no lo pudieron ver. Con folders y sobres en manos se quedaron, con peticiones solicitando nombrarlo en algunas posiciones, incluida como cónsul o vicecónsul en las nuevas sedes que el mandatario anunció se instalarán en USA (Rhode Island, Connecticut, Carolina del Norte, Baltimore y Maryland). Bueeeno.

►Disputa FP en NJ: Está al doblar de la esquina una disputa política entre altos dirigentes de la FP en NJ, nos informa una “leoncita” muy allegada a Leonel Fernández (El León). Al actual presidente de la seccional, el ducho, veterano y aquilatado dirigente político Máximo Corcino, el joven Henry Almonte, quien perdiera su candidatura a diputado por la circunscripción 1-USA en el pasado proceso electoral, lo quiere destutanar de la posición, pero hace falta power, estructura, liderazgo y bagaje político. En la selva, hábitat de los “leoncitos”, se canta a unísono = https://www.youtube. com/watch?v=LFehcE5KQOI ¡Ah! la misma dama o “leoncita” dijo que la ausencia de Alfredo Rodríguez, presidente de la FP en la circunscripción 1-USA, y del ex candidato a diputado por el exterior, Ramón Tallaj Jr. fue notoria durante la celebración, la semana pasada, del Congreso Franklyn Almeyda en Yonkers. ¿Estarán mandando algún mensaje?, preguntan en el Alto Manhattan.

►Políticos RD en NY: Nos escriben del Alto Manhattan. Ni quito ni pongo: Vimos el panorama político dominicano la semana pasada en NY. El presidente Luis Abinader y el senador del PRM, Carlos Gómez, presidente de la Comisión del Dominicano en el Exterior en el senado, obvian las necesidades sentidas de los dominicanos en el exterior. Recuerdan que en septiembre 2021 el mandatario proclamó en NYC: “Agradezco a toda la diáspora su aporte en envío de remesas para que la RD pudiera “pasar la pandemia en mejores términos que otros países” = https://www. diariolibre.com/actualidad/ politica/abinader-agradece- contribucion-de-la-diaspora- durante-la-pandemia-HB28836472 En septiembre 2022: “Diáspora en NY disgustada por promesas incumplidas del gobierno dominicano” = https://cdn.com. do/internacionales/diaspora- en-ny-disgustada-por-promesas- incumplidas-del-gobierno- dominicano/ En agosto 2023 el presidente proclamó en NYC: “He venido a esta ciudad como muestra de agradecimiento a la comunidad dominicana que reside en el exterior, por todo el apoyo que brindan al país” = https://mirex.gob.do/ presidente-abinader-agradece- a-la-comunidad-dominicana-por- su-apoyo-al-pais/ En septiembr e 2024 el mandatario proclamó en la escuela Juan Pablo Duarte en el Alto Manhattan: «Dominicanos, nos sentimos orgullosos de ustedes representando dignamente a nuestra patria». Mientras, el senador Gómez, un hijo de esta comunidad, y que presidió (mayo 2021) la Comisión de senadores al Foro Internacional de Dominicanos en el exterior en El Bronx (nunca se cumplió lo acordado y prometido) Ver: https://www.senadord.gob. do/comision-de-senadores-da- apertura-al-foro- internacional-dominicanos-en- el-exterior/ La semana pasada, Gómez resaltó y bien calificó el abrazo del presidente Abinader con los dominicanos(as) radicados en la Metrópolis, destacando la participación del mandatario en numerosas actividades comunitarias, pero ambos olvidan las necesidades sentidas de la comunidad. ¡Ay!

►Radhames Pérez responde a ambos: Nos enviaron la posición del reconocido y respetado dirigente político dentro de la comunidad dominicana en NYC, Luis Mayobanex Rodríguez (Radhamés Pérez) que responde a ambos y ha venido proclamando, demandando, solicitando y luchando por las necesidades sentidas de sus connacionales en el exterior, entre otras cosas: Reducir los US$109.00 de impuestos con que el Estado penaliza la compra de un boleto aéreo”; derogar el abusivo cobro de $50.00 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y US$80.00 cuando pasa más de tres meses”; eliminar el cobro de los 10 dólares por la tarjeta de turista a los dominicanos que van a su propia tierra; modificar la ley 716 del 1944 (80 años) sobre los consulados para reajustar los elevadísimos precios de los documentos (pasaportes, poderes, etc.); rebajar los altos precios de los tickets aéreos; eliminar por ley el cobro de la primera maleta al viajar a RD; y exonerar la gracia navideña por el valor de $7 mil dólares, debido a que todo se ha triplicado en precios. Las autoridades de RD solo piensan en las remesas. Por eso, diiicen, Radhames pide al senador Gómez hechos que beneficien su comunidad = https:// elnacional.com.do/alpais-ny- pide-a-senador-gomez-hechos- beneficien-comunidad/ Además, lo proclamado por el dirigente político hace pocos días es una verdad tan verdad que no necesita demostración. “Abinader vino con las manos vacías a NY hacia la diáspora”. Ver = https://www.elcaribe.com.do/ panorama/internacionales/ afirma-abinader-llego-a-ny- con-las-manos-vacias-para-la- diaspora/

►El consulado NY: Al día siguiente del presidente Abinader salir de NY (jueves), el cónsul Jesús -Chú- Vásquez canceló múltiples empleados del PRM = https://hoy.com.do/a- pocas-horas-presidente- abinader-salir-de-ny-consul- vasquez-cancela-multiples- empleados-prm/ e inmediatamente viajó a RD. “Compañeros perremeístas” hablan de preparar piquetes contra el cónsul por el caso, y en base a lo que expresara en una reunión con encargados departamentales, la semana pasada, de que trabajaría solo con el 50% de los actuales empleados, unos 150 dominicanos, entre la sede central y las 6 oficinas satélites, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RD (MIREX) informa están ubicadas en el Alto Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Connecticut, Freeport y Copiague, en el área de Long Island = https://usa.mirex. gob.do/consular/new-york/ oficinas-extensiones- consulares/ En hoja timbrada oficial del consulado, dichas cancelaciones expresan: “Por medio de la presente, me dirijo a usted para notificarle que, a partir del 30 de septiembre del presente año, por disposición de la Dirección Operativa de este Consulado General Dominicano en la ciudad de NY, se ha decidido prescindir de sus servicios”. ¡Ah! Y vienen más despidos, diiicen. ¡Ay!

►Está por la goma: Entre las nuevas disposiciones en la sede consular se destacan: Cuando un funcionario o empleado del consulado va al despacho del cónsul, por obligación tiene que depositar su teléfono celular en una caja antes de entrar, verificado por un subalterno del funcionario, y sus minutos son contados; no se puede publicar en las redes sociales, en los medios de prensa, ni chat ninguna foto ni mensaje que mencione a Chú o el consulado. Al tocar el himno al entrar por la mañana, ningún funcionario o empleado puede sentarse cerca de él, excepto los vicecónsules o sus asistentes Jairo Díaz, Starlin Pérez, Florimón Rodríguez y Leonel Tanguis, o invitado especial. ¡Uff!

►¿Fotos para chantajear?: Hay un “personero empleado” de una institución pública en NYC que para permanecer en el cargo, devengando más de $1,500 dólares semanal (equivalente a más de 150 mil pesos dominicanos) desde cuando el PLD era gobierno, que busca a diestra y siniestra padrinos y personalidades políticas de la RD para tomarse fotos, subirlas a las redes y algunos periodistas a los medios, como una forma de ratificar lo que proclama que “no lo pueden cancelar del puesto”. ¿Chantaje? preguntan muchos. Diiicen que “su acostumbrado caliesaje”, “serruchadera de palos”, “grabaciones discretas” y “lambonismo” lo está ejecutando al máximo, no importa contra quien sea, como forma de demostrar que es importante, tanto en NY como en RD. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga” y otro contestó: “Los compañeritos que sigan halando aire”. ¡Que siga la fiesta!.

►Murió una gloria del deporte-RD: Falleció este domingo en Montecristi, Osvaldo Virgil (El Orégano), primer dominicano que jugó en el beisbol de Grandes Ligas. Hace una semana había sido visitado por la vicepresidenta, Raquel Peña, el ministro de Deportes, Kélvin Cruz, y la gobernadora de esta provincia, Nelsy Cruz. El aeropuerto de Montecristi lleva su nombre. ¡¡Ha muerto un gigante en RD!! ¡¡Paz a su alma!!

►Un valor dominicano en NY: Naraliz Cabrera, oriunda de la capital dominicana, se dedica a varias áreas que van dirigidas a beneficiar la comunidad dominicana en la Gran Manzana. Es coach de béisbol para niños entre los 5 y 7 años. Imparte gratuitamente sus conocimientos en una escuela en Queens. También se dedica a la inmobiliaria para orientar y asesorar a sus connacionales a saber invertir para adquirir una vivienda en la RD (Residencial Cayenas del Este -849-889-3010). Además, se dedica a orientar jóvenes para que se conduzcan ante la comunidad con acciones ejemplarizadoras para que sean motivo de ejemplo en las generaciones venideras. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Naraliz, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El Banco de la Reserva Federal de USA contiene el 25% de lingotes de oro de todo el mundo, pero no solo eso, sino que, la mayoría de los ricos del mundo, viven en Upper East Side, la zona más elitista de NY.

