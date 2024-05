Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¿Una fullería a Tallaj Jr.?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan, después de ver el caso de los candidatos a diputados de la FP por la Circunscripción 1-USA, Ramón Tallaj Jr. y Henry Abreu, diiicen que este último (no se sabe cómo) logró que lo colocaran en el No. 1 que le correspondía a Tallaj Jr. en la boleta electoral. Ante la arbitraria situación, Tallaj Jr. recurre al Tribunal Superior Electoral (TSE) e impugna, para evitar que le hicieran una fullería. Veamos: Durante las elecciones internas de la FP en el exterior para escoger los candidatos a diputados (octubre 2023) el resultado en la Circunscripción fue: Tallaj Jr. obtuvo 1,770 (41.00%); Leiby Laura Núñez 783 (18.14%); Henry Abreu 716 (16.59%); Gregorio Morrobel 688 (15.94%), y Amiris Pérez 210 (4.86%. Ipso facto Tallaj Jr. pasa a ocupar el primer lugar. El párrafo II del artículo 56 de la ley número 33/18 y lo estipulado en la Resolución 01/2024 de la propia JCE, establece el orden de los candidatos en la boleta según los resultados obtenidos por estos en el proceso interno. El TSE mediante sentencia TSE/0335/2024 manda a corregir el caso cometido contra Tallaj Jr, quien ganó la primera posición, sin embargo, lo habían puesto en el número 3. ¡Uff! Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ tse-ordena-colocar-a-ramon- tallaj-jr-numero-1-de-boleta- para-diputado-ultramar-por-fp/ Ante la “marrullería” contra Tallaj Jr. ahora la JCE tuvo que mandar a imprimir de nuevo 604,637 boletas electorales del nivel de diputaciones para dicha Circunscripción. Ver: https:// hoy.com.do/jce- reimprime-604-mil-boletas-del- exterior/

►JCE: En un comunicado, el organismo señala que la ejecución de esa sentencia impacta el 64 % del padrón del exterior, es decir a 549,533 electores que tiene la Circunscripción 1-USA de los 863,784 empadronados en todo el exterior, lo que repercute en el ámbito geográfico de 7 Oficinas de las Oclee, 201 recintos electorales y 975 colegios distribuidos en EUA. Alguien en El Bronx vociferó: “Este es un empañamiento al proceso electoral y al propio partido FP, debido a la descarada, insolente, atrevida, fresca, desvergonzada y repugnante acción de un enganchado a político, que no guarda la más mínima forma y actúa de manera vil». Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “por eso es que a la política cada día se le pierde más confianza, por culpa de esos “chupa medias”.

►Tallaj Jr. el más votado: El cuchicheo entre políticos, empresarios, periodistas, comunitarios y ciudadanos comunes dominicanos en diversos lugares de la Gran Manzana es que Ramón Tallaj Jr. le lleva mucho a poco a Henry Abreu, (educación, comportamiento, dinero, relaciones nacionales e internacionales, visión, humildad, sencillez, en servicios, solidaridad y como empresario) por eso siempre supera a ese compañero de partido, quedando demostrado también con la encuesta efectuada hace una semana por los confiables y acreditados medios “Somos Pueblos”, “Grupo Panorama” y “Noticias SIN” donde Tallaj Jr. obtuvo 231 votos y Abreu solo 115. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Tallaj Jr. es dado como seguro ganador por sus constantes aportes, trabajos y defensas a través de los años, a favor de sus connacionales en el exterior, así como por su labor social en comunidades empobrecidas de RD, que a Henry para hacer eso le tomaría años». Alguien en el Alto Manhattan explicó que es Iconoclasta = Que niega y rechaza la autoridad, normas y modelos. “Se oye o no se oye” ¡Ay, ay, ay!

►La encuesta en NY: Dominicanos en diferentes lugares de la Gran Manzana, analizaron y han coincidido en que la encuesta llevada a cabo por los prestigiosos y acreditados medios dominicanos “Somos Pueblos”, “Grupo Panorama” y “Noticias SIN” desnudaron la realidad política en NY, lugar considerado buque insignia en todas las elecciones, porque se determinó la real votación entre los encuestados hacia Luis Abinader (PRM): 703 votos (44.82%). Leonel Fernández (FP): 675 votos (42.99%). Roque Espaillat (PED): 152 votos (9.70%). Abel Martínez (PLD): 17 votos (1.08%). Virginia Antares (OD): 10 votos (0.64%). María Teresa Cabrera (FA): 4 votos (0.25%). Fulgencio Severino (MPT): 3 votos (0.19%). Miguel Vargas (PRD): 3 votos (0.19%). Carlos Pena (GENS): 2 votos (0.13%).

►Aparente debacle PRM-NY: La situación de la encuesta en NY ha traído una aparente debacle en la seccional perremeísta. La vicepresidente del partido en los nuevayores, Mariluz Fermín, pidió públicamente la renuncia del cónsul Eligio Jáquez como coordinador general de la reelección en la Circunscripcion 1-USA. Ver: https:// actualidadneoyorkina. com/?p=3347 Luego, se reunió la alta dirigencia en el local del dirigente Francisco Roa, ubicado en la avenida Park con la calle 176, en El Bronx. Habló el cónsul, con el doctor Rafael Lantigua al lado, y no bien terminó, cuando los candidatos a diputados (reelegirse) Kenia Bidó y Norberto Rodríguez le entraron como la “conga” al también candidato Cirilo Moronta, quien permaneció callado, y eso era bla, bla, bla, cállese coño, cállese usted, resonaban esas expresiones por otro lado. Yulín Mateo, presidente del partido-NY, lanzó misiles verbales contra otro compañero. Neftali Fuerte, ex presidente del partido en la urbe, le entró verbalmente a Tontón Rodríguez, alto dirigente. Para apaciguar el problema, la seccional convocó a una rueda de prensa en el Alto Manhattan y se declara en sección permanente hasta el día de las elecciones. Ver: https:// actualidadneoyorkina. com/?p=3402 A Mariluz Fermín (vicepresidenta) la llamaron desde el Palacio para que bajara la guardia y no se refiriera más a la situación, diiicen. ¡Uff! Al otro día se destapó con este video = Pide a Luis Abinader cambie seccional en NY. Ver: https://www.youtube.com/ shorts/UBE5LUPRyIQ Un ciudadan o en Queens vociferó “todo es copia fiel del viejo perredeísmo”. Video 2 = https://www.youtube.com/ shorts/vZLPO8n5q1s

►Habrá segunda vuelta: Después de ver la realidad de la encuesta en NY, son muchos los quisqueyanos que están diciendo en restaurantes, bodegas, barberías, salones de belleza, supermercados, tiendas, entre taxistas y en paradas del transporte público, “no es como dicen que Luis tiene 65%, 84%, 73%». Coinciden en manifestar “ya vemos que hay segunda vuelta y se demostró en la encuesta de NY». ¡Ay! Asimismo, diiicen, que han visto personalidades e instituciones acreditadas asegurando que habrá segunda vuelta. Video 1 = https://telenoticias.com.do/ encuesta-arroja-habrá-segunda- vuelta-en-mayo-abinader-45-4- leonel-33-1-abel-14-2/ Video 2 = https://www.youtube.com/ watch?v=zD9FoKL6ACo

►PRM-NY: El Comando de Campaña y la Coordinación de Operaciones Electorales de la seccional NY para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de este mes ya instaló sus “Búnkeres”, nos informó una prestante dama y alta dirigente del partido de gobierno de Queens. Veamos: En El Bronx habrá 34 recintos y 208 colegios electorales. En Brooklyn 11 y 66. En Manhattan 19 y 107. En Queens 7 y 41. En Long Island 4 y 27. Para el resto del Estado, el partido de gobierno nombró amplias delegaciones para 12 recintos y 39 colegios electorales. Veamos: En Albany los colegios 705 y 706 en la avenida Central No. 160. Haverstraw los colegios 795, 796, 797, 798, 799, y 882, ubicados en el 50 W. de Broadway. Middletown los números 879 y 880, en la calle North. Mount Vernon el 784, 785, 903, 1164 y 1165, en el 200 de la calle Oaks. Peekskill el 1135 y 1136en el 1005 de la calle Park. Poughkeepsie el 909 en el 515 de la calle Main. Rochester el 707 y 708 en el 216 de la avenida Clifford. Staten Island el 925, 926 y 927 en el 1050 de la calle Targee. Tarrytown el 1158 y1159 en el 210 de North Broadway Sleepy Hollow. Utica el 709 y 710 en el 726 de la avenida Washington. Yonkers I el 736, 737, 738, 740, 741 y 742 en el 5 de la calle Morris. Yonkers II el 1166, 1167, 1168, 1169, 1170 en el 87 de S. Broadway.

►Un valor dominicano en NY: Miguel Cruz Tejada, periodista de vieja data, oriundo de Moca, ha laborado para múltiples medios (Radio, TV y Periódicos), tanto en su país de origen y desde EUA. Es audaz, incisivo, polemista y versado, poniendo estas cualidades al servicio de los más necesitados, sin importar procedencia, país de origen ni religión, principalmente a favor de la comunidad dominicana. Con frecuencia se le ve cubriendo las diferentes actividades (políticas, empresariales, profesionales, comunitarias, sociales, deportivas y religiosas, entre otras) para dar a conocer a los dominicanos, tanto de allá como aquí, sus pormenores. Dirige varios medios digitales, entre ellos “Diario Extra Info”, cuyo lema “La Verdad No Se Negocia”. Su accionar periodístico pone en alto la bandera tricolor. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Miguel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El 2024 será un súper año electoral. Por primera vez, cerca de 100 países de todo el mundo celebrarán comicios. De ellos, 50 serán presidenciales, según la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES). Elecciones en Taiwán, Comoras-África, Finlandia, El Salvador, RD, México, Venezuela, USA, Panamá, Uruguay, Brasil, Islandia, Rusia, Corea del Norte y Sur, India, Pakistán, Camboya, Indonesia, Lituania, Albania, Rumania, Serbia, Ucrania, Siria, Armenia, Malasia, Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, Croacia y Finlandia, entre otros países. De acuerdo al Banco Mundial, este escenario implica que la mitad de la población del planeta, 4.000 millones de personas, vive en los países donde habrá comicios, pero cálculos del Foro Económico Mundial, alrededor de 2.000 millones estarán habilitadas para ejercer el voto.

►Servicio comunitario: Aire acondicionado gratis en todo el Estado de NY para personas escasos recursos; dominicanos pueden solicitarlo. Ver: https:// actualidadneoyorkina. com/?p=3378

►Salud: Según un informe de la revista The Lancet, las muertes por cáncer de próstata aumentarían un 85 %, en especial en los países de menos recursos, entre 2020 y 2040; estas cifras dan una clara señal de alerta, ya que muchos de estos casos podrían tratarse eficazmente con un descubrimiento temprano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los hombres se sometan a chequeos preventivos cada cuatro años a partir de los 40 años, y cada dos después de los 60 años.

►Sobre el español: Eufemismo = Expresión menos ofensiva que sustituye a otra de mal gusto que puede ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente.

►Dólar y euro hasta este domingo 28: Compra del dólar 58.48 y venta 58.73. Compra euro 61.15 y venta 64.67

►Combustibles: Del 4 al 10 de mayo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com