Entérate NY

►Feliz 2024 y nuevos segmentos: Esta columna, ausente durante un mes por unas merecidas vacaciones de su autor en RD, reinicia su publicación semanal deseándole salud, exitos y bendiciones a nuestros lectores. En una palabra, desearle el doble de los que nos desean. Asimismo, añadiremos dos nuevos segmentos sobre salud y el idioma español.

►Nuestra agenda en RD: Parte de la agenda que el autor de esta columna desarrolló recientemente en RD durante sus 29 días de vacaciones. Expuso sobre la actual y real situación política y de nuestros connacionales en NY (a nuestro entender). Entrevistó dos veces al presidente Luis Abinader. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=EKP1xq_ vP9k Otra entrevista. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= QsQ1S4gBi30 Al ministro de la presidencia Joel Santos, en la inauguración del Puerto Cabo Rojo-Pedernales = https://www. youtube.com/watch?v= Bj0Yn7k3VGw. Al ministro administrativo de la Presidencia, Ignacio Paliza = https://www.youtube. com/watch?v=2hbyXeM_HQI y almorzó en el Palacio Nacional, por invitación del colega y buen amigo Daniel García Archibald, director de Información y Prensa de la Presidencia de RD. Finas atenciones ¡Uff! como siempre. Además, reconoció a dos funcionarios del gobierno por sus excelentes trabajos. Al arquitecto Carlos de la Mota, viceministro para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y director ejecutivo del Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX), también al doctor Max Puig, vicepresidente del consejo del Cambio Climático en la RD. Ver: https://elnacional. com.do/prensa-comunidad- hispana-ny-reconoce- funcionarios-en-rd/

►Otros encuentros: También saludó y entrevistó en Funglode al expresidente Leonel Fernández el día de su cumpleaños (26 diciembre). Ver: . Compartió con César Fernández, Nicolas Calderón y Guillermo Sención, presidente del Grupo Sención, entre otros dirigentes de la FP. Fue invitado al almuerzo navideño (24 diciembre) que el ex ministro de Turismo Francisco Javier García y su esposa Jeanis efectúan anualmente en su majestuosa Villa en lo Mogote-Bonao. Allí habló con periodistas, políticos y empresarios, entre otros, por un tubo y 7 llaves. Citó al ingeniero Ramón Rivas y su esposa Dania Goris (colega periodista). En otros lugares, habló largo y tendido con el juez del TC, Alejandro Vargas, ilustre y versado abogado; desayunó en el Típico Bonao con el ex senador PRSC, Salvador Gómez Gil, enllave de "longtime", y no pudo cumplir, por compromisos, a su invitación cuando inauguró su lujosa villa en Bonao (pendiente). ¡Ah! Casi, casi entrevista a Miguel Vargas Maldonado (PRD) y a Abel Martínez (PLD), que por imprevistos no se cumplieron. Diligenciaron las entrevistas sus muy cercanos Melton Pineda (La Bazuca) y Claudia Pérez (La Tora), ambos sus hermanos.

►Más encuentros: Con los directores de varios medios para los cuales escribe: Bolívar Díaz (El Nacional), Nelson Rodríguez (El Caribe), Persio Maldonado (Nuevo Diario), José Monegro y German Marte (El Día impreso y digital), Nelson Marrero y Millizen Uribe (Hoy impreso y digital). Además, con Nelson Encarnación, Danny Alcántara, Alberto Caminero, Luis Brito, Leoncio Bautista, Héctor Tineo, Adriano Cruz, Fernando Custodio, Kelvin Fañas, Máximo Zabala, Manuel Jiménez, Domingo del Pilar, Jochi Santos y Saúl Pimentel, entre otros colegas. ¡Ah! Con ese gran equipazo (como dice Najib Chahede) El Sol de la Mañana, que le honra en reportar.

►Los mejores funcionarios consulares en NY: El equipo de trabajo de Entérate NY realizó una evaluación para determinar quién fue el mejor funcionario del 2023 en el consulado dominicano en NY. Se les preguntó a empleados, y de manera muy discreta se enseñaba un papelito con los nombres de Yulín Mateo (vicecónsul); Eustaquia Sánchez (Depto. Legal); Ramona Almonte -Monín- (Comunidad); Delia Feliz (Visa); Rafael Santos (Prensa); Elías Corporán (Relaciones Públicas); Manny Feliz (Educación); Edward Rivera (Pasaportes) y Antonio Jáquez (Asistente del Cónsul). Resultados: Rivera = 10. Delia = 8. Sánchez = 6. Yulín = 5. Santos = 4. Jáquez = 3. Manny = 3. Corporán = 1. Monín = 1.

►Ni quito ni pongo: Una empleada del consulado-NY nos informó: Geraldo Rosario, reconocido cuadro político de Leonel Fernández en NY, dirige “300 con Leonel”, ha visitado la JCE (en el edificio consular) en distintas ocasiones para empadronar seguidores del “León”, y el pasado martes (16) hizo lo propio con 9 “leoncitos”, y mientras él asistía la camada de “cachorros” era “espiado discretamente”. Al parecer, porque era saludado por connacionales que buscaban sus documentos, tanto en la JCE como en la sede consular, el dirigente político no se percató del “espionaje”, según pudo corroborar otra dama que trabaja con Eligio Jáquez y amiga de Elías Corporán. Detalle: Ambas féminas usaban pantalones. Diiicen que los compañeros en NY ya se han adelantado a la recién promulgada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde les otorga la obligatoriedad a los comunicadores revelar sus fuentes de noticias. ¡Ay, ay, ay! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “esa ley viola derechos constitucionales de los periodistas y al ser humano mismo en su intimidad. Otro contestó “los civiles que ejecutan tal acción se les conoce en el campo como “calieses”, “chivatos”, “lengua larga”, “delatores”, “confidentes”, “chotas” y “soplones”. Diiicen que en el consulado-NY hay dos agentes del DNI activos. ¡Buena suerte!

►Gregorio Morrobel: El legendario dirigente político fue designado Coordinador de Campaña de la FP en los EUA. ¡Bien! Esto sucedió después de perder como candidato a diputado de ultramar. Tras su derrota se declaró en huelga y ni él y sus cuadros asistían a las reuniones del partido en señal de protesta, al punto de que públicamente se mostró al mundo con un tape en la boca y un cartel diciendo “prefiero el silencio antes que afectar a mi líder y a mi partido”. Diiicen que Leonel lo quiere mucho y para conformarlo lo designó en esa posición, que viene siendo como un general sin tropa, porque en cada estado existe coordinador y jefe de campaña. En NY lo es Carlos Feliz; Nueva Jersey es Máximo Corcino; Pensilvania lo es Daniel Torres; en Massachusetts es Dominico Cabral, y Canadá es Daniel Regalado, entre otros. Un ciudadano vociferó ¿Y dónde es que el chiquito manda? Saliendo a relucir el merengue de Johnny Ventura = https://www.youtube. com/watch?v=_yRVGEVR9zg Diiicen que hay un dirigente que se ríe con la muela de atrás, Feliz.

►Lo mismo de siempre: Sobre las recientes juramentaciones de los equipos de campaña de la FP en EUA y Canadá, una fuente de entero crédito nos confió que nadie hace lo mismo y obtiene resultados diferentes, refiriéndose a que los “leoncitos” vienen con el mismo método de trabajo al que están acostumbrados hacer en el exterior y quieren obtener resultados distintos. (Donde Dios no puso no puede haber). Se salvan por factores de los que no tienen control. Uno por el liderazgo de Leonel Fernández, que viene ascendente o porque el actual gobierno tiene los precios de la canasta familiar muy alta y esto le está haciendo mellas en su popularidad entre los dominicanos del exterior. El accionar de la mayoría de los “leoncitos” en NY es igual a un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. Diiicen que el senador Franklin Rodríguez, enlace y coordinador de campaña en la Circunscripción 1-USA, que abra los ojos. ¡Ay!

►Guillermo Moreno: Esta columna ha recibido notas y videos de lectores nuestros en Brooklyn, El Bronx, Queens y Manhattan. Ni quito ni pongo: Diiicen, el candidato a senador por el DN (AlPaís-PRM), Guillermo Moreno, ha declarado que si es electo se propone realizar una auditoría de los préstamos tomados por los gobiernos, desde el año 2000 hasta la actualidad. Pasará todo el tiempo con los préstamos del actual presidente Abinader porque ha tomado más que Hipólito, Leonel y Danilo juntos. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= n37jBXPnOVM. Lo que había proclamado sobre los préstamos. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= jp9S7seRIEs Del visto programa “Somos Pueblo”. Ver: https://www. youtube.com/watch?v= Hsfyk8JvdpE donde pronostican que perderá y que su único objetivo es atacar a Leonel. Moreno ahora dice “donde dije digo, digo Diego”. Ver: Abinader “es abundante en promesas y tacaño en realizaciones”. Ver: = https://www.youtube. com/watch?v=pe-eT66dRA4 Guillermo cuestiona PRM por gastos en acto reeleccionista. Ver: ¿80 millones? Guillermo Moreno cuestiona al PRM por gastos en acto reeleccionista de Abinader Carterean esposa de Guillermo en acto de proclamación de Abinader. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=l- RtepFJIv0 Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “cantó como gallo y puso como gallina” ¡Ay, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: Rosmery Sánchez, procedente de la provincia Duarte llegó muy pequeña a NYC. Graduada en la Universidad. Actualmente, junto a su esposo (Jeury Tovar, un veterano del Army-EUA) dirigen una empresa de seguridad, sin importar su área y dimensión, aplicando avanzadas tecnologías para que el cliente tenga mayor control. La empresa con teléfono 347-366-3086 se encuentra en El Bronx, y debido al crecimiento de los hispanos en NYC, tanto en lo familiar como en los negocios, ofrecen más servicios y orientación a esa etnia. Con frecuencia aconsejan a las personas que se protejan de la actual delincuencia, instalando, no importa con la empresa que sea, sus servicios de seguridad. Rosmery también es organizadora de la “Fundación Amigos Comunitarios Unidos”, que brinda diferentes asistencias y ayuda a la comunidad. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Rosmery, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La nieve está formada por cristales que se unen entre sí gracias a la colisión de gotas microscópicas de agua mientras éstas se precipitan al vacío. El agua de las nubes comienza a caer en forma líquida. Pero cuando las temperaturas son inferiores a los 0°C, las gotas líquidas acaban por cristalizarse. Cuando los diminutos cristales chocan entre sí, quedan unidos formando lo que conocemos como copos de nieve. Cuantos más cristales colisionen entre sí, mayor será el peso del copo de nieve, que, al provenir de las nubes, cae debido a la fuerza de la gravedad.

►Servicio comunitario: El gobierno de EUA ofrece servicios de educación, nutrición y salud para niños de 3 a 5 años de familias con bajos ingresos. También, apoyo para los discapacitados, cuidado infantil, servicios sociales y asistencia financiera. Más información: Ver: https:// childcare.gov/

►Salud: Remedios caseros recomendados por nuestras abuelas y conocedores de la medicina natural para combatir la gripe y tos. 1- Tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día para estar hidratado. 2- Rellenar un envase con agua caliente, agregar hierbas o aceites esenciales, como el eucalipto o romero, ayudará mejorar la descongestión. La cabeza cubrirla con una toalla e inclinarla así el vapor se quedará atrapado. Inhale durante 5 minutos. 3- Mezclar el zumo de medio limón fresco con una cucharada de miel y tomarlo varias veces al día para aliviar la tos y los mocos.

►Sobre el español: Coprófago aquel que se alimenta de excrementos, en una palabra “come m…..”

►Dólar y euro hasta este domingo 21: Compra del dólar 57.99 y venta 59.05; Compra euro 62.71 y venta 66.18

►Combustibles: Del 20 al 26 de enero: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

