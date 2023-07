Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Por poco llega la sangre al río: En diciembre pasado José Paliza, presidente nacional del PRM, estuvo en El Bronx buscándole un bajadero a la crisis del partido oficial y escoger las nuevas autoridades. Se escogió la actual directiva. Pero, Paliza proclamó “las regiones (Manhattan, El Bronx, Queens, y Brooklyn) se quedan intactas con las actuales directivas. Ese viene siendo bombardeado por un sector del partido en El Bronx. El pasado miércoles hubo una reunión. Agenda = Tratar de sustituir a David Williams de la presidencia del condado para poner a Isaura Nivar, actual vicecónsul y esposa de Neftalí Fuerte, ex presidente del partido. Tú me dices, yo te digo. Te voceo y me voceas. Discusión en altas voces al granel. Protagonistas: Nivar, Fuerte, Williams y Yulín Mateo, actual presidente del PRM-NY. Fuerte y Nivar alegan y presentaron un documento firmado para el acuerdo que se llegó. Williams vociferó “que acuerdo ni acuerdo” ese documento no es de verdad, las regiones se quedan como están, dicho por el propio Paliza. “Por eso es que tengo que ser presidenta del condado para poner autoridad y orden”, vociferó Nivar. Mateo vociferó no ha habido ningún acuerdo. ¡Ay! Para que fue eso, casi, casi, casi la sangre llega al río. Causó extrañeza la ausencia del dirigente Alejandro Rodríguez (Tontón), muy conocedor de la situación. ¡Huumm!

►Base FP-NY da señal: Durante el acto del pasado sábado encabezado por el presidente de la FP y ex presidente de la RD, Leonel Fernández, con cerca de 4 mil dominicanos en el Armory, ubicado en la avenida Fort Washington con la calle 168, Alto Manhattan, la base de la Fuerza del Pueblo (FP) dio señales de quien sería su diputado en la Circunscripcion 1-USA. Mientras mencionaban los nombres de los 11 precandidatos, el de Ramón Tallaj Jr. fue el de más prolongado aplausos y aclamado. Luego, Gregorio Morrobel, seguido de Henry Abreu, continuando con Leidy Laura Fernández. Hubo un momento que Abreu y Morrobel se fueron a la lucha en pleno escenario, tambaleando a Laura Fernández que estaba a su lado. Se desconoce el origen de la lucha que por poco caen al suelo. Llegada de Leonel al evento. Ver: http:// diariodominicano.com/?p=453338 Duró unos 30 minutos en el lugar, luego de pronunciar su discurso se marchó; la mayoría de los presentes también, y pocos se quedaron fiestando con los artistas presentes. Un ciudadano en Brooklyn vociferó “si todos llegaron a pagar, la campaña del “León” consiguió tremendo impul$o a US$100.00 la entrada, son mucho$ lo$ dólare$ recaudado$. ¡Ah! El reconocido productor artístico en la Gran Manzana, Jay Peña, productor general del evento, declaró ante varios periodistas que hubo amenazas de bomba contra el acto, pero todo resultó ser falsa alarma por parte de los bomberos y la policía.

►La protesta contra la FP en NY: Se comenta por doquier en el Alto Manhattan que la protesta por parte de miembros de “Acción Rápida”, “Loma Miranda” y “Somos Pueblo”, contra la presencia de Leonel Fernández en el acto del Armory el pasado sábado, pareció un “entierro de gente pobre”. Unos 40 en total, durante un poco más de 2 horas protestaron y se marcharon voluntariamente antes de llegar “El León” al lugar. ¿Qué pasó, porque dicha protesta la venían anunciando desde días anteriores? Preguntó un ciudadano en la avenida Saint Nicholas. Ver: https://www. ultimasnoticias.com.do/2023/ 07/09/accion-rapida-realiza- protesta-en-acto-encabezado- por-leonel-fernandez-en-nueva- york/ Otro contestó “40 no pueden contra 4 mil”. Ver: https://www. youtube.com/watch?v=_2NIGtMX_ FY ¡Uff!

►Analizando las reservas del PLD: Observadores políticos dominicanos en Queens, luego de conocer donde el PLD se reservó 11 senadurías, 57 diputaciones y 43 alcaldías, entre ellas la senaduría en la provincia San José de Ocoa. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ politica/20230628/pld-reservo- 11-senadurias-57-diputaciones- 43-alcaldias_761004.html?amp_ gsa=1&_js_v=a9&usqp= mq331AQIUAKwASCAAgM=&utm_ source=taboola&utm_medium= taboola&utm_campaign=taboola D iiicen, que el “gallo” para esa posición en Ocoa sería Carlos Castillo, ex senador 2010-2016, cónsul en Haití 1996-2000 y 2004-2010; además, cónsul en NY desde septiembre de 2016 hasta agosto 2020. Es el mayor productor de aguacate en RD y exporta decenas de furgones anualmente hacia Europa. Poi $$ para gastar en la campaña ¡No ombe! dijo un cibaeño en Brooklyn. En el 2019 inscribió su candidatura para la senaduría por su natal Ocoa, pero renunció por disciplina a su partido -PLD-. La semana pasada, Danilo Díaz, miembro del Comité Político (CP) del PLD y de la comisión de alianzas, proclamó que el PLD y FP comienzan a negociar alianzas y se avanza en esa dirección. Ver: https:// elnacional.com.do/pld-y-fp- comienzan-a-negociar-alianzas/ ¡Ay! El presidente de la seccional de la FP-NY, Carlos Feliz, pronóstica que una alianza entre la FP y el PLD sería un “nocaut” al PRM. ¡Uff! Ver: https://almomento. net/ny-presidente-fp-asegura- alianza-con-pld-daria-un- nocaut-al-prm/ Diiicen que muchos políticos encumbrados en RD, NY, NJ, CT, MA, Puerto Rico, Europa y otros países, comenzaron a comprar “Pepto Bismol” que sirve para regular las descomposiciones estomacales. ¡Bueeeno!

►El cónsul RD-NY: Nos informa una fuente, que está tomando fuerza dentro del PRM, que el cónsul de la RD en NY, Eligio Jáquez, sería el “jefe” de campaña de la reelección del presidente Luis Abinader. Por eso estaría aprovechando, porque después no hay tiempo para ello, se fue a Madrid-España ¿vacaciones o trabajo? Diiicen que lo vieron en la Plaza de Toros “Las Ventas”, ubicada en la calle Alcalá #237 en Madrid, disfrutando una presentación de toros de Miura, lo más bravo en el mundo, dentro de su especie. ¿Coincidencia? Nos informan que el congresista Adriano Espaillat estuvo en España por una semana.

►Un valor dominicano en NY: La doctora dominicana, Patria González es un icono dentro de la comunidad quisqueyana en el Alto Manhattan, lugar de mayor concentración de connacionales en todo EUA y el exterior. Ha prestado servicios profesionales como dermatóloga a decenas de miles de residentes durante sus 33 años de labor (equivalente a más de 12 mil días). Mantiene sus clínicas en el 435 de la avenida Fort Washington esquina la calle 180 y en el 232 de la avenida Sherman. Hay que destacar que durante la pandemia fue la única clínica de toda el área que permaneció abierta y recibiendo sus pacientes. Es miembro de la Asociación Médica Dominicana (AMD) y de Hudson Heights, entidad que agrupa doctores con el objetivo de conseguir mejores beneficios para los pacientes. Es cristiana. En playas extranjeras pone en alto la bandera tricolor. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Dra. Patria, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La Declaración de Independencia de los EUA es un documento redactado por el segundo Congreso Continental -en la Cámara Estatal de Pensilvania el 4 de julio de 1776 (hace 247 años) que proclamó que las 13 Colonias norteamericanas​, entonces en guerra con el Reino de Gran Bretaña, se habían autodefinido como 13 nuevos Estados soberanos e independientes y ya no reconocían el dominio británico. En su lugar, formaron una nueva nación: Los Estados Unidos.

►Servicio comunitario: Para rastrear la ubicación de un preso en USA. Los visitantes del sitio web deben seguir revisando periódicamente para ver si han cambiado al detenido. Mas información en https://www.bop.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 9: Compra del dólar 54.44 y venta 55.58; Compra euro 58.52 y venta 62.05

►Combustibles: Del 8 al 14 de julio: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $237.10 y el Regular a $220.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com