En los Centros de Poder

El deterioro en el servicio de recogida de basura la calle Florinda Soriano y otras del sector del Sector de La Castellana, la instalación de un taller de ebanistería en una residencia de esa misma calle en ese sector de la capital, repudiado por moradores de allí, que reclaman que abandone el lugar porque es un sector residencial, no comercial; la comidilla de que militares agredieron a un jurista en Valverde; la revelación de la madre de un coronel de la FARD asesinado en Boruco, Valverde, asegurando que su hijo fue victima supuestamente de un complot de sectores ligados a ese cuerpo. ¿Pueden investigar su denuncia? ¿ Y la investigación que realizaron cuando lo mataron?….Se llevó a cabo la segunda operación de Halcón IV con el apresamiento de 47 personas …….¿Progresará el juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas?…..La epidemia de accidentes de tránsito continua con otro en la provincia Peravia…….Alarma la violencia de género en el país….. En San Juan hacen lo mismo que en Moca, usan tierras con vocación agrícola en construcciones, un crimen……Comentan que el Poder Judicial debe evitar que utilicen documentos falsos en intentos de ventas de tierras y para sacar títulos de propiedad, hay que blindar la jurisdicción inmobiliaria en todo el país para que eso no ocurra y fortalecer los controles……… La Procuraduría General debe endurecer el combate a los invasores de terrenos en Esperanza y otros pueblos. Cárcel y marcha atrás a lo que ocupan ilegalmente, se quieren coger lo que no es suyo. Barbarazos….. Los puntos de drogas operan con mucha facilidad, a cada momento encuentran puntos….. Gobierno en reelección y Leonel tratando de retornar…….Un taller clandestino de ebanistería instalaron en La Castellana, deben irse de un sector residencial a otro lugar, el rechazo es general. Lo mismo deben hacer los de la calle Pablito Mirabal y otras calles. No a los negocios en La Castellana…….La basura del colmadón de la Lorenzo Despradel amanece todos los días, otro problema más del caos en esa vía…… ……….. Comentan que Yeni Berenice y Camacho también han recibido amenazas………..Ha caído muy mal el reconocimiento del partido de Ramfis Trujillo………Militares metidos en un lío con un abogado y policías con una fiscal……..Abinader super activo en el Cibao……..¿Por qué la alcaldía no supervisa los camiones que deben recoger la basura en el Distrito Nacional?…….El gobierno debe enfrentar con energía a los invasores de terrenos………..La ciberseguridad es un punto clave a atender en este país……. Muy pocos colaboradores ayudan al presidente Abinader……….Eso dice la gente…….¿La segunda operación contra el bajo mundo es porque Abinader retorna de nuevo al Palacio de la Policía?, Eso preguntan en la calle……………………..¿Candidado a senador o senadora por Santiago, Salcedo y otros lugares por el PRM?………El Tribunal Constitucional tiene mucho trabajo……..¿Tiene asegurada Manuel Jiménez su candidatura?……..En La Castellana sugieren un paro para que saquen los negocios ilegales del sector………El cibercrimen, grave problema…….No caben más negocios en las calles de la capital…….Muchos periodistas y medios no ponen el nombre de José Francisco Peña Gómez cuando se refieren al nombre completo del Aeropuerto Internacional de las Américas.Un abuso contra Peña Gómez y el no cumplimiento dee una ley …………..Choferes de algunos vehículos pesados y autobuses creando problemas en las autopistas…..También de minibuses del transporte público……..¿Opera completamente la Ciudad Sanitaria?…….¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas no resuelve el problema del deterioro de las calles de diferentes sectores del Distrito Nacional?………¿Por fin, Ulises será o no el candidato a alcalde por Santiago?……..¿Luis René Canaán candidato por Hermanas Mirabal?………. Paz al alma de Johnny Marte, fallecido en el fin de semana, un valioso hijo de la patria, se ha marchado………¿Cuáles partidos formarán el frente opositor?………..¿Y el frente del PRM?…..¿Se unificará la izquierda en un frente político propio?…….Nada resuelven con el caos en el tránsito……..Motoristas y deliverys riéndose del país metiéndose en rojo en los semáforos……Negocio con la trata de personas en la zona fronteriza. Eso es dinero sucio………¿Por qué no apresan a los policías y militares que utilizan motocicletas sin placas y circulan por los elevados?…….Muchos de los que están hoy en el poder cuando no estén en sus posiciones se darán cuenta de los falsos amigos en el poder, a los que solo se mantienen en sus puestos dando coba, cotorra a favor de algunos funcionarios…….Dice Triffolio que el país tiene muchos atrapa pesos y sopla potes……….Hace falta Freddy Beras Goico y sus pronunciamientos en la televisión……La alcaldesa del Distrito no debe permitir que colmadones se roben el espacio público……¿David Collado candidato presidencial del partido de Ramfis? Eso lo preguntaron en una peña en la Ciudad Colonial, donde calificaron a Collado como un gran ambicioso de la política sin tener los méritos para caminar tan rápido en la política. Muy caliente esa peña, hasta dijeron que Collado haría totalmente un gobierno empresarial en perjuicio de los partidos políticos y del país……¿Y usted que opina?……….¿No va demasiado rápido en la política Anibal Díaz?………..¿Repetirá Faride?………..¿Tienen posibilidades de ser escogidos Omar y otros de la Fuerza del Pueblo?…….El caso de la muerte del coronel de la FARD en Boruco, Valverde, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias……..¿ Quien será el director de la PN si ganara Leonel?……….¿Carolina va o no va?……E Ejército y laPolicia deben invstigar si hay militares invasores de terrenos ajenos…….