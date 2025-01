Empresario pide eliminar cesantía y sustituirla por incentivos salariales y de seguridad social para trabajadores

Lorenzo Gómez Marín en su libro Los Laberintos de los emprendedores y las relaciones laborales, establece que la cesantía es un arma que atenta contra el empresario y los empleados y obreros.

Un empresario y escritor plantea la eliminación de la cesantía al considerarla como una espada de doble filo que atenta contra los empleadores y emprendedores y contra quienes conforman sus equipos de trabajo.

Lorenzo Gómez Marín, en su libro presentado el pasado 26 de diciembre en el salón de actos de su empresa Logomarca, Los laberintos de los emprendedores y las relaciones laborales, indica que la cesantía afecta negativamente el PBI tanto del país como de la empresa y “nadie lo advierte”.

“Si usted es empleador, la cesantía es su espada de Damocles (1) y lo sabe; s es empleado, es lo mismo, pero no lo sabe”, dice Gómez Marín en la página 102 en el capítulo titulado La cesantía: difícil negociación.

Al exponer las dificultades de la cesantía, Gómez Marín establece en su libro: “La cesantía limita la penetración salarial, pues hay que pensar en la reserva para cubrir el pasivo; en ocasiones (la cesantía…) estanca al empleado y hasta puede pervertirlo; reduce la capacidad de acción de la empresa e impide una mejora salarial”.

Indica que la cesantía produce una dinámica tóxica entre empleador y empleado, al ser un agente activo de ineficacia que corroe la eficiencia de empresa y empleado, que no rinde pero que tampoco se va y alega que el empleador no lo desahucia para no pagar cesantía y se crea un infierno entre ambos.

Alternativas a la cesantía

Gómez Marín plantea que se establezca un aumento al salario mínimo, con lo que considera que se mejora también el rendimiento laboral, y crear un fondo fiduciario sin riesgo de que se pierda en manos de instituciones corruptas para cubrir periodos de postdesempleo y ofrecer garantía de calidad de vida cuando no se tenga trabajo.

Explica que los fondos de ese programa provendrían de un propósito mancomunado en el que el empleador, empleado y Seguridad Social, serían los aportadores.

También plantea que se establezca una garantía de indexación a cada nivel salarial según afecte la inflación y que se aumente la participación de los empleados en los beneficios de la empresa.

Aspecto del público que asistió el pasado 26 de diciembre, a la puesta en circulación del libro Los Laberintos de los emprendedores y las relaciones laborales, de Lorenzo Gómez Marín.

Lorenzo Gómez Marín, habla en la puesta en circulación del libro Los laberintos de los emprendedores y las relaciones laborales.

(1) La espada de Damocles es una metáfora que se utiliza para referir un peligro inminente o una amenaza constante. La expresión hace referencia a la historia de Damocles, un cortesano del tirano Dionisio II de Sicilia en el siglo IV a.C.