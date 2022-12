Emblemáticos dirigentes del PRSC NY renuncian a la filial para sumarse al nuevo partido renovador

NUEVA YORK._ Numerosos dirigentes emblemáticos del PRSC que llevaban décadas en ese partido, renunciaron a la filial reformista para sumarse al nuevo Partido Renovador Reformista (PRR) liderado por los ingenieros Héctor Rodríguez Pimentel y Osiris de León.

Entre los renunciantes, quienes ocuparon posiciones de alto perfil por años en la filial del PRSC figuran Miguel Durán, Franklyn Sánchez, doctor Marino Guzmán, José Ignacio Batista, Catalino Dominguez, María Melo, Clara Silverio, Luis José Rosó, Efraín Gabriel, Gladis Martínez Polanco, José Luis Franco y otros más cuyos nombres serán divulgados más adelante.

También renunciaron los activistas y dirigentes medios, José Pérez, Rafaelina Castro, Ángela Parache, Johnny Vargas y Denise Cruz.

Dijeron en una declaración escrita que se van del PRSC para poner fin a décadas de inercia e irrespeto a los principios legados por el líder histórico, el fallecido doctor Joaquín Balaguer y que el PRR garantiza el rescate de los valores familiares, la seguridad pública en la República Dominicana y llenará las expectativas del pueblo.

Advierten que en la dirección del PRSC en Nueva York, habrá un desmoronamiento total y que su renuncia es también en rechazo del continuismo de su estructura dirigencial a nivel nacional que viciosamente y sin respeto individual ni colectivo se impuso en la asamblea celebrada el domingo 27 de noviembre en la ciudad de Santo Domingo con modalidad de votación amañada y cargada de perversidad política, por lo que hacen publica las renuncias dirigida en especial a la cúpula del PRSC.

“No hay razón para militar en un partido en donde las injusticias, privilegios y la falta de valor sea lo que prevalezca. No existe además, el derecho del dirigente de elegir y ser elegido sino la presencia digital en el padrón del partido a fin de comercializar con el mejor postor”, argumentan los dimitentes.

Sostienen que la dirección nacional del PRSC se mantuvo renuente durante ocho meses en celebrar la asamblea para elegir una nueva dirección que caducó su período legal el 30 del mes de marzo 2022 como fragante violación a los códigos estatutarios del partido.

“Ese tiempo fue más que suficiente para planificar irregularidades a fin de quedarse en la dirección del PRSC y continuar sin ética sus negocios politiqueros y sobre todo, imponiendo una férrea dictadura a sus militantes”, indican los renunciantes.

“En un partido que se diga ser democrático y que su accionar sea todo lo contrario no se puede militar. La hegemonía de los dictadores se acabó, por lo que los pueblos ya no aceptan imposiciones caprichosas dictadas solo para beneficio de un grupo de socios”, explica la declaración.

Informaron que se vieron obligados a renunciar del PRSC y afiliarse sin reservas con los preceptos partidistas e ideológicos de nuestro líder ad vitan el doctor Balaguer, a través del nuevo partido Renovador Reformista (PRR), plataforma política que enarbola el pensamiento filosófico balaguerista del siglo XXI encabezado por los ingenieros Héctor Rodríguez Pimentel y Osiris de León.

“El PRR es la nueva alternativa para todos los dominicanos sin importar credos religiosos o banderías políticas por lo que invitamos a todos los reformistas balagueristas en general, a que vengan hacer carrera política libre y democrática en esta nueva entidad política. Aquí podrán aspirar a cualquier cargo electivo sin que se les negocie sus aspiraciones como lo hacen los dirigentes de otros partidos tradicionales”, exhortan los renunciantes.

“Aquí, todos juntos recataremos el inmenso legado histórico de nuestro padre político el doctor Joaquín Balaguer, el cual ha sido abandonado por personeros del comercio de la política y quienes se han enriquecido con las siglas del PRSC, quitándole con eso, el sueño a los compatriotas de volver al poder”, añaden los renovadores.

Sostienen que las personas independientes, de criterios propios que aman la libertad y la justicia se respetan, y que con un partido secuestrado para canonjías personales no se llega a ningún lugar.

“En definitiva, el PRSC colapsó por culpa de dirigentes sin credibilidad y de dobles sillas: la del partido y la de cualquier Gobierno en turno en el palacio presidencial. Ellos, en lo particular, no tienen nada que ofrecerle a la sociedad de hoy, así que no hay nada que buscar a su lado”, expresan.

“Somos un país digno de mejor suerte y sin corrupción en los asuntos públicos administrativos. Ha llegado el Partido Renovador Reformista (PRR), auténtico patriota para llenará el vacío social de las fuerzas conservadoras ausentes en el estrato social dominicano, un partido de sentido común por y para la necesidad del pueblo”, explicaron.

Exhortaron a quienes deseen inscribirse en el partido entrar al enlace https://prr.com.do/prr/?cod=0018 .Dijeron que el PRR es un gran proyecto de nación y de calidad extraordinaria que tiene en marcha trabajos precisos para competir y ser ganador del próximo certamen electoral del año 2024.