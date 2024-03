Emblemático activista Tirso Santiago Piña respalda candidatura de Polanco para diputado en ultramar

NUEVA YORK._ El emblemático y reconocido activista político y comunitario, Tirso Santiago Piña, considerado por décadas un baluarte de la lucha de la diáspora dominicana en el exterior, respaldó la candidatura del doctor Yomare Polanco para diputado en ultramar, postulado por el PRD.

Con el apoyo de Piña, Polanco sigue sumando a figuras estelares de la comunidad que representan diferentes sectores, fortaleciendo sus posibilidades de triunfo en la boleta 4 en las elecciones del 19 de mayo 2024.

Piña hizo el pronunciamiento de apoyo a Polanco durante la transmisión del programa “Nosotros en USA” transmitido en vivo desde la plataforma Opción New York que dirige Eddie Heredia y retransmitido por varios canales, con un panel de comunicadores y comunicadoras que analizaron la relevancia del endoso del activista al candidato perredeísta.

“Estoy feliz, porque en la comunidad tenemos baluartes, gentes importantes que en realidad han hecho historia”, dijo Polanco al presentar y agradecer el respaldo de Piña.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar y ellos lo han hecho”, agregó Yomare parodiando el poema del español Antonio Machado.

“Esta noche, va a ser una noche histórica porque en el trajín de la lucha, la formación de valores en la que nos hemos constituido, uno cada día va aprendiendo y va conociendo”, expresó Piña.

“Y uno se compromete a realizar proyectos para establecer marcos de diferencia, entre una cosa y la otra. A veces, para uno tomar una decisión se coge tiempo”, añadió el activista.

Reveló que desde el mes de septiembre 2023 viene analizando las elecciones para candidatos a diputados. “Tengo buenos amigos que están corriendo”.

Explicó que ha estado consultando a la comunidad, viajando a Filadelfia, Connecticut, Long Island y hablando con amigos en Brooklyn y en el mes de noviembre comenzó a escribir algunas notas sobre el valor y la participación de todos y cada uno de los que están corriendo para diputados.

“Y la sumaria fue que dados sus valores que casualmente comulgan conmigo, con las actitudes mías, de mi familia, de mis principios, y es una persona ejecutoria que se apega al sentimiento, que actúa con empatía, con respeto, pero sobre todo que establece marcos de compromisos entre una cosa y la otra”, subrayó Piña.

“Llegamos a la conclusión de que indudablemente era el doctor Yomare Polanco para candidato a diputado. Esta comunidad no puede votar un voto, tiene que tomar una decisión como lo acabo yo de hacer”, indicó el activista.

Pidió a los potenciales electores que tomen la decisión “conforme a lo que realmente nosotros somos y viendo en el exilio económico como carácter de la diáspora en el exterior de que si luchamos aquí por mejor calidad de vida, hacer más felices a nuestras mujeres y hacer crecer a nuestros hijos de manera profesional, ¿porqué no portamos la antorcha y decidimos que el candidato de la comunidad que es un genuino representante de nosotros, y merece esta posición que la va a llevar de todo corazón?”, indicó Piña.

Aseguró que Polanco defenderá a los dominicanos de la diáspora y a los de allá y hará que sus derechos sean respetados.

“Hemos tenido diputados ahí que no los conocemos. Este es un hombre de nosotros e indudablemente necesitamos hombres como usted”, añadió describiendo a Polanco como un hombre humilde de Los Mina, que ha conquistado grandes logros empresariales y profesionales superando momentos muy difíciles.

“He venido a su proyecto para ayudarle y asegurarle que realmente usted va a ser el próximo diputado de los dominicanos en el exterior”, dijo Piña.

“Y no será un diputado cualquiera, sino de planes, principios, propuestas, está hablando de educación para nuestros hijos y que se hagan respetar los derechos de la diáspora”, subrayó el activista.

POLANCO REAFIRMA

Al agradecer el apoyo de Piña, Polanco reafirmó sus compromisos de campaña, citando que el hombre que trabaja no puede ser malo.

Recordó que en 2020 fue también apoyado por respetadas figuras de la diáspora y la República Dominicana, entre ellas los fallecidos comunicadores Willie Rodríguez y Alvarito Arvelo y sigue trabajando como si estuviera perdiendo.

“Conozco a todos los candidatos incluyendo a los incumbentes que no han hecho nada, y no están diciendo que van a hacer, pero dime que tú has hecho”, señaló.

“Si hubiera un candidato con más facultades y posibilidades que yo, renuncio para apoyarlo a él, porque la comunidad va primero”, sostuvo reiterando sus críticas al candidato y la candidata reeleccionistas del PRM, Norberto Rodríguez y Kenia Bidó, el primero que se ganó el premio Nobel por ausencia y la segunda que aceptó una curul usurpada en 2020.

Preguntó a Tirso que lo endosa igual que todas las personalidades dominicanas que lo han apoyado, cuánto dinero le ha dado por respaldarlo.

El activista respondió que ha hecho mucha política con muchos candidatos, incluso que algunos son oficiales electos en Nueva York y con muchos que han corrido para diputados en ultramar, entre el 2016 y el 2020 “y yo, los reto al que diga que me pagó un café”.

Polanco dijo que el apoyo a él de Piña sale del corazón de un buen ciudadano dominicano.

“¿Y por qué los otros buenos ciudadanos dominicanos que van a ejercer el voto, no copian de Tirso, ponen su corazón y su conciencia en orden y dan el voto con conciencia, por qué no lo podemos hacer, si hacemos eso se acaba la corrupción y la impunidad en la República Dominicana y le enseñamos que la comunidad es la que tiene el poder y no los políticos inescrupulosos”, añadió.

Polanco convocó a la diáspora a convertir las elecciones del 19 de mayo como el comienzo del movimiento de votar con conciencia que se inicia en el exterior.

Y para reforzar su gratitud a Piña, pidió un aplaudo para el activista.

En el programa participaron los comunicadores y comunicadoras, Carlos de la Vega, Jenny Gómez, Roberto García, Caroline Pimentel, quienes se sumaron al apoyo a Polanco resaltando las cualidades del candidato.