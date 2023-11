Elecciones 2024 revelarán impacto alianza y reelección Abinader, haitianos provocan RD, temas muy calientes en Primicias

LAS ELECCIONES DIRAN LA VERDAD

Las elecciones de 2024 dirán la verdad sobre el impacto de la alianza del Partido de la Liberación

Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo, por encima de

las cuestas inclusive.

DIFICIL DIALOGO CON HAITI

Es difícil negociar cualquier acuerdo con los haitianos, no cumplen lo pactado, desde el siglo 1XX a

la fecha, el tiempo lo ha demostrado.

¿Más diálogo con Haití?

Mientras muchos hablan de diálogo, el gobierno haitiano envió unas tropas a Juana Méndez, en la

frontera Norte con una actitud provocativa, según la mayoría de los dominicanos, que ven en Haití

un gran peligro para la nación dominicana.

Otro tema caliente es el interés de haitianos en documentos falsificados en Santiago de los

Caballeros.

UN ERROR DE EJECUTIVA DE NESTLE

La Directora de Asuntos Corporativos de NESTLE envió el 1 de noviembre de 2023 una

comunicación al periódico Primicias, dirigida al señor Fernando Astudillo como director de

Primicias Digital, quien no ocupa esa posición en este medio de comunicación, de Multimedios

Primicias. No sabemos quien es esa persona, quien no tiene ningún vínculo con Primicias Digital,

de Multimedios Primicias.

El l de noviembre de 2022 esa ejecutiva de Nestlé envió la carta correcta al director general del

Periódico Primicias.

TEMAS CALIENTES DE ESTE LUNES

Entre los temas abundantes este lunes se destacan en República Dominicana:

El paro de actividades convocado en el Cibao, el que se ha cumplido parcialmente

La paralización de San Francisco de Macoris en más de un90%

La denuncia del Instituto Duartiano de que haitianos provocan a los soldados dominicanos porque

buscar un enfrentamiento

La presencia del presidente Luis Abinader en la reunión del seguimiento al plan de seguridad

ciudadana

El juicio del caso Antipulpo

La continuación de las carreras clandestinas

La auditoría técnica anunciada por la Junta Central Electoral para los comicios de 2024

El contingente militar y policial desplegado desde el fin de semana en el Cibao para evitar

situaciones difíciles por el paro de actividades iniciado este lunes

El rechazo a las importaciones de carne de Brasil

La oficialización de la candidatura a senador por Omar Fernández

Algunos funcionarios del gobierno con dos cargos, uno de estos honoríficos

La comidilla sobre la ausencia de los ex presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández en el acto

de anuncio de la Alianza Rescate RD

El deposito en la Junta Central Electoral (JCE) de los pactos municipales de los partidos políticos

que participarán en los comicios de 2024

La despedida del mayor general retirado Eduardo Alberto Then de la Policía Nacional

La decisión de la Cancillería de fijar los precios por servicios consulares

Las 30 armas blancas incautadas en los últimos seis meses por la Policía Nacional

Los esfuerzos que hicieron los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y el

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para hacer realidad la Alianza Rescate

Bañistas persistiendo en hacer lo que les venga en ganas en el Rio Fula, donde una crecida provocó

cinco muertes

La Fuerza del Pueblo le cuenta los días a Luis Abinader en el poder

Una mujer golpeada por un hombre en Santiago Rodriguez

Los 14 candidatos a senadores, 145alcaldias y 215 juntas de distritos municipales que lleva la

Alianza Rescate

Las crecientes sugerencias para que lleven el caso del INTRANT al Ministerio Publico, igual que las

auditorias de la Contraloría General de la Republica

Los embajadores de México, Panamá, Honduras y Colombia, quienes observaron la situación de la

frontera dominico-haitiana

Las calles de La Castellana, Distrito Nacional, dañadas y Obras Pública no hace nada

TEMAS ECONOMICOS

El rechazo de los empresarios al paro del Cibao

El anuncio del gobierno e que respaldará a los afectados por el DR-Cafta

La décima semana dominicana en Reino Unido

Miguel Guerrero escribiendo sobre el crecimiento parasitario del Estado

Las presiones para que restablezcan el comercio con Haití

El premio de Latin Finance a Banreservas como banco del año en RD

La crisis del comercio en Dajabón

Las protestas contra la minería en Panamá

Los negocios del Centro Histórico desoyeron el llamado a paro de actividades en el Cibao

Reclaman evitar los monopolios en la producción de huevos

El reconocimiento de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUMM) a José Mármol

Protestas en barrio Nuevo, Santiago, por las escandalosas facturas de energía a los usuarios

Empresas respaldaron el Convite Banilejo

Los intentos de contrabandos

El Gran Premio Nacional de la Calidad

La importancia del VII Foro Regional Mujer Mipyme y Sostenibilidad

La siembra de habichuelas en San Juan

El septiembre histórico de las exportaciones de zonas francas

La Vaca Loca y Fiebre Aftosa en Brasil preocupa a la Asociación de Productores de carnes

El proceso de urgencia ascendente a RD$ 1,683 millones del Ayuntamiento de Santiago destinados

para la recolección de la basura

Las redes mafiosas que preocupan a los empresarios dominicanos

Los escandalosos precios de los negocios en la playa de Boca Chica

El inicio de la construcción de una central termoeléctrica a gas natural en Boca Chica