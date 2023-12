El silencio de Mario Vargas Llosa y la isla La Española

Por: Pedro Julio Abreu Columna

El lugar donde arribo Cristóbal Colon, luego de haber llegado a un acuerdo con su majestad la

reina Isabel la Católica de España, en el año 1492. Dicho convenio que se estipula como el

primer acto notarial, del nuevo mundo llevo por nombre las Capitulaciones de Santa Fe.

La búsqueda del navegante Genovés, de la ruta que uniría o que conduciría a Europa con las

Indias, lo condujo a la isla, que bautizo como San Salvador, el 12 de octubre de 1492.

Aunque llego a tierra firme, después de explorar el lugar, Colon, determina que debe haber

más territorio en su ruta a las Indias, por lo que continua su ruta marítima, llegando a principio

del mes de diciembre del año 1492. Desde que Colon piso el territorio y lo recorrió, se dio

cuenta que era el lugar indicado para establecerse y fundar la ciudad. Muchos frutos, oro,

ganado, especies, abundantes ríos para navegar hacia el interior de la isla, y en el caso del

llamado rio Ozama, una conexión perfecta con el mar Caribe.

Por lo tanto, se procede a levantar la ciudad allí. Colon esta tan encantado y enamorado de la

isla, que decide llamarla La Isla La Española, en honor al país de España.

Esta hermosa isla ha sido, deseada por muchas naciones poderosas de Europa y de América, a

través de su historia, a partir de 1492, hasta la fecha. Franceses, alemanes, holandeses,

ingleses, americanos, han intentado anexarse a su territorio la isla La Española, descubierta

por Colon.

Los que lograron agenciarse y ocupar parte del territorio de la isla La Española, fueron los

franceses en el siglo XVI, despojando a España, de parte de la isla. Fundando una colonia

francesa en parte de territorio, que con el paso de los siglos se independizo de Francia,

constituyéndose, en una nueva nación.

Para España, ceder esa parte de la isla, se firmaron entre España y Francia el tratado de

Aranjuez, Ryswick, o Rijswijk, y Basilea, en Europa, España reconociendo a Francia en esa parte

de la isla la Española.

Pero, las consecuencias de la Revolución Francesa, que dirigió Napoleón Bonaparte, en Francia

en el año 1789, tuvo su repercusión en la isla la Española, que ya se encontraba dividida en la

parte española dirigida por España y del otro lado la parte francesa dirigida por Francia.

Al proclamarse la igualdad de los hombres y la abolición de la esclavitud, en todos los

territorios franceses, con la nueva constitución de Francia de los Derechos del ciudadano y de

las personas.

Los franceses que Vivian y dirigían la parte francesa de la isla la Española, llamado el Saint

Domingue Frances, representaban el 5 % de la población total, y los africanos procedentes de

África el 95 %. Por lo que los franceses no aceptaron o no aplicaron la constitución de

Napoleón Bonaparte y Francia en la isla o parte francesa de Saint Domingue.

Esto produjo un levantamiento revolucionario, que culmino con la independencia de los

esclavos de Francia. Pero fue tan violenta la revuelta que los esclavos franceses eliminaron a

todos los franceses originales que vivían en la isla que eran el 5%. Es por ello que se estima

que Francia y las grandes potencias de América y Europa, no le perdonan el haber eliminado

todos los blancos, y proclamarse una nación solo de negros.

Se cree que este ha sido el motivo, por lo que esa nación se ha convertido en la mas pobre del

continente americano. Yo entiendo que el no haber sido colonizado por los europeos, no le

ha permitido crecer a esa nación.

O decir que la no aceptación o el rechazo de las grandes naciones hacia ese país, no le ha

permitido crecer. Por que se puede demostrar que los africanos no se dejaron colonizar por los

europeos o los franceses, a diferencia de los de las parte española de la isla que si adquirieron

las costumbres y la religión española, se casaban y producían familias e hijos, dándose una

mezcla de razas e integración, entre españoles, negros e indios.

Pero entonces el problema por razón de cercanía se traslada a la parte española de la isla, la

República Dominicana, que lleva un crecimiento económico, muy superior a los países de la

región del Caribe y de Centroamérica.

Lo que ha producido inconvenientes históricos entre ambas naciones, debido a que Haití a

intentado invadir la Republica Dominicana, en varios siglos y por décadas desde el año 1799.

Inclusive la independencia de la República Dominicana, se produce el día 27 de febrero del año

1844, de Haití.

Ante de esta independencia el Cónsul Frances Levasseur, hizo una propuesta a los dirigentes

dominicanos, de que Francia apoyaría la independencia de la Republica Dominicana de Haití, a

cambio de que le permitiera nombrar el primer gobernante que tuviera la República

Dominicana y que le entregaran la Bahía de Samaná en la isla de Santo Domingo a Francia.

Este proyecto se le conoce como el Plan Levasseur, esto ocurrió antes del año 1844.

Por siglos las diferencias se han mantenido, y los intentos de ocupar el terreno de la isla la

española – Republica Dominicana, se ha mantenido.

En el caso de la integración de los españoles, con los llevados para trabajar desde otros

continentes con los nativos de la isla la Española se produjo, a tal punto que le permitió la paz

interna que la llevo a crecimiento y estabilidad, hasta el día de hoy.

El silencio de Mario Vargas Llosa, que en nuestro libro “Biografía de un Águila”, mencionamos

porque ha sido un peruano privilegiado en la República Dominicana.

Un productor obras literarias y libros, al cual le manifestamos que, si él hubiera conocido la

historia dominicana, a lo mejor hubiera sido un buen dominicano.

Y efectivamente luego de la publicación, de la Biografía de un Águila, meses más tarde Mario

Vargas Llosa, viaja a la República Dominicana, para adquirir la Nacionalidad Dominicana, como

ya lo es un nacionalizado dominicano, desde este año 2023.

Mario Vargas Llosa, mantiene el silencio, ante la realidad de la República Dominicana, frente a

las dificultades dominicanas con Haití, especialmente.

Vargas Llosa, siempre se h expresado con toda libertad, con toda propiedad y sin censura, a

escrito obras sobre Republica Dominicana, se ha pronunciado con toda libertad sobre la

realidad dominicana, pero ahora está en una etapa de silencio.

Si exactamente el pronunciamiento de un tema tan delicado en la República Dominicana, hace

varios años atrás, causo gran disgusto entre la población dominicana, porque parecía estar en

contra de los intereses de la República Dominicana, frente al país vecino.

Por lo que, ante el Silencio de Mario Vargas Llosa, no sabríamos de qué lado estaría el escritor,

ante un conflicto de escalada mayor, ante las dos naciones que forman parte de la Antigua Isla

la Española.

Hay que decir, que otras naciones en su momento, intentaron anexarse la antigua isla la

Española y/o la República Dominicana, Estados Unidos, en el año 1870-1871 quiso convertirla

en un estado más de los Estados Unidos, invadiéndola en 1916 y en el 1965. Holanda, Francia,

Inglaterra y Alemania, han mostrado interés en ocupar la Isla de Quisqueya, La isla la Española,

La República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo, la ciudad Primada de América, en los

diferentes siglos desde su descubrimiento, desde el siglo XVI hasta el siglo XX.

Todo ello por su encanto y riquezas, que, a más de 530 años del descubrimiento por Cristóbal

Colon, sacándole oro, frutos y otros materiales preciosos incluyendo petróleo, sigue

produciendo todo tipo de riquezas. Entre otras grandezas están su gente y sus playas.

La isla de Quisqueya, la Antigua Isla la Española, la República Dominicana.