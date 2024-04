El Seibo será sede del II circuito Latam de Campeonatos de WEIQI

El Segundo Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi (Go-Baduk) «Quzhou Lanke» se llevará a cabo en la provincia de El Seibo, República Dominicana, los días 6 y 7 de abril del 2024 y será celebrado en el Instituto Politécnico Profesor Juan Bosch de esta ciudad.

Esta plataforma representa una oportunidad única para que jugadores dominicanos demuestren sus habilidades en este antiguo juego de estrategia de origen oriental y que ha ido ganando espacio poco a poco en el territorio nacional, jugándose en parques y escuelas con jóvenes de temprana edad.

Explicación del juego

El Weiqi, también conocido como Go, es un juego milenario originario de China que se ha extendido por todo el mundo. Se juega en un tablero cuadriculado de 19×19 líneas, donde los jugadores colocan alternativamente piedras negras y blancas con el objetivo de controlar la mayor cantidad de territorio.

Jugadores destacados

Con la participación de destacados jugadores dominicanos como Pascal Nuñez (campeón actual), Aristides Ledesma, Wilson Diaz, Richard Severino, Yancarlos Rodriguez, Pedro Bonilla, Jadeline Severino, Yensi Severino, Silvano de Peña, Emilio Decena, Anubi Mercedes, entre otros, garantiza un alto nivel de competencia y emoción.

Este circuito no solo es una oportunidad para competir, sino también para aprender y compartir conocimientos con jugadores de diferentes partes del mundo. La cultura del Go se enriquece con cada encuentro internacional, y este torneo no será una excepción. Además, la presencia de jugadores extranjeros añade diversidad y un desafío adicional para los competidores locales.

En adición, la ubicación en la hermosa ciudad de El Seibo proporciona un entorno único para disfrutar de la competencia y explorar la riqueza cultural y natural de la República Dominicana. Sin duda, el Segundo Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi será una experiencia inolvidable para todos los participantes y espectadores.

El Segundo Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi es organizado por la Asociación Dominicana de Go y patrocinado por la Asociación China de Weiqi, la Federación Iberoamericana de Go y Little Fox.