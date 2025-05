El Rubio del Swin es el gran favorito este sábado en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE.- El caballo El Rubio del Swin es el gran favorito del Consenso Hípico para ganar en una de las seis carreras de este sábado en el Hipódromo Quinto Centenario, donde se escenificará el cartel # 43 del año.

El alumno del Establo El Rubio competirá en la primera carrera (1.300 metros). Llevará la monta del jinete Jonathan Saldaña, quien seguirá las instrucciones del entrenador Miguel Oviedo.

Su rival de mayor consideración está llamada a ser la yegua Sweet Moon (5), de acuerdo a los entendidos consultados, quienes también le conceden oportunidad de alcanzar la victoria a Cuatro de Julio (3), del Establo Doña Bella, aunque en menor cuantía.

OTROS FAVORITOS

En la segunda carrera (1.300 metros) el favorito de la mayoría de los expertos es Stand Guard (8), del Establo Boyerito; seguido por Strong Legend (4), del Establo Amelia Racing.

Stand Guard (8) cargará con el peso del jinete José Báez, a quien hará indicaciones el entrenador Richard Aristy.

En la tercera carrera (1,100 metros) la yegua Mayerlin L. (2), del Establo Hermanos Lara, es aquella a la que se le conceden mayores oportunidades de llegar primero a la meta. Tendrá sobre el lomo al jinete José L. Novas, quien seguirá las pautas trazadas por el entrenador Arismendy Paulino.

En la cuarta carrera (1.300 metros) se espera una pelea cerrada por el liderato entre Coniglietta (2) y Cinco Dinero (6). Ambos son vistos en el Consenso Hípico con iguales oportunidades de ganar la competencia.

El jinete José Baéz llevará las novias de Coniglietta (2), yegua del Establo San Antonio, a la cual entrena Juan Jiménez. El jinete Jonathan Estévez irá sobre el lomo de Cinco Dinero (6), del Establo Don Beto Racing, ejemplar entrenado por Antonio Meriño.

En la quinta carrera (1.100 metros) se considera la mejor opción para apostar a ganadora a Lady Weapon (5), Rosilla Los Corales, la cual tendrá en el sillín al jinete Jonathan Saldaña. La entrena José Ronzino.

En la sexta carrera (1,200 metros) se espera una fuerte lucha entre la favorita By Me Now Wells (5), del Establo Doña Carmen; y Cañobanda (4), del Establo Lígalo.

By Me Now Wells (5) tendrá por jinete a Trusman Quevedo, quien seguirá el plan de carrera del entrenador Armando E. Pérez.