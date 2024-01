EL RECTOR ESTÁ VIOLANDO TAMBIÉN EL ARTÍCULO 33 DEL ESTATUTO ORGÁNICO

El artículo 33 reza así: “El Consejo Universitario debe reunirse, ordinariamente, dos veces al

mes, convocado por el/la Rector/a, y extraordinariamente, en todas las ocasiones en que las

atribuciones que le confiere este Estatuto lo requieran, convocado por el/la Rector/a, por un/a

Vicerrector/a o por dos de sus miembros. Deliberará válidamente con las dos terceras partes (2/3)

de sus miembros y adoptará sus acuerdos por la mayoría absoluta de los presentes. En caso de

empate, decidirá el voto de quien presida la sesión”. (Página 33; el subrayado es nuestro).

Hoy, viernes 19 de enero 2024, casi terminando el mes, es la fecha que todavía el Rector no ha

convocado a la primera reunión el honorable Consejo Universitario, a pesar de que el artículo 33

especifica claramente que debe reunirse dos veces al mes.

Sabiendo el Rector, maestro Editrudis Beltrán, que en fecha 3/1/2024 violó múltiples artículos

del Estatuto Orgánico, al hacer su proclama reeleccionista a favor del Presidente Abinader, no

quiere rendir cuentas ante el honorable Consejo Universitario.

Esa situación se agrava más con el depósito, en fecha 16/1/2024, por ante el honorable Consejo

Universitario, de nuestro documento, en el que se demuestra que el Rector violó, con su

proclama reeleccionista, los artículos siguientes del Estatuto Orgánico: : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 34, 38 y el 145; en adición, dicho documento propone al honorable Consejo Universitario

tres medidas específicas: 1. Dirigir una comunicación al pueblo dominicano, a nombre de la

UASD, pidiendo perdón, por la imprudente proclama reeleccionista a favor del gobernante de

turno, Luis Abinader, realizada por el señor Rector, maestro Editrudis Beltrán; quién violó

íntegramente el Estatuto Orgánico al introducir la Academia en la lucha partidista; 2. Ratificar

que la UASD es una institución que goza de autonomía y fuero universitario, garantizados

constitucionalmente; y, 3. Solicitar al señor Rector, maestro Editrudis Beltrán, que renuncie al

cargo por la gravedad de la falta cometida; si rehusara a renunciar, pedir al Claustro Mayor su

destitución.

Exigimos que el honorable Consejo Universitario sea convocado ya, para ventilar la falta

cometida por el Rector, nunca vista en la UASD, de cerrar filas con la reelección presidencial,

lanzando la Institución a la lucha electoral partidista, en violación flagrante del Estatuto

Orgánico. Ha sido una falta extremadamente grave que no debe ser pasada por alto.

Dr. Manuel de Jesús Linares Jiménez,

Profesor Titular Jubilado y Ex-Presidente del Consejo Superior de

Doctores de la UASD (2019-2022)

19/1/2024.