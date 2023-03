El PLD convoca concentración en el Alto Manhattan en apoyo al CP y contra violaciones a estado de derecho de Abinader este domingo 26 de marzo

NUEVA YORK._ La seccional estatal del PLD está convocando una concentración este domingo 26 de marzo 2023 en la calle 181 y avenida Saint Nicholas del Alto Manhattan, en apoyo a las declaraciones del Comité Político (CP) y contra las violaciones del estado derecho del presidente Luis Abinader.

La manifestación que estará encabezada por el presidente de la seccional y ex embajador de la República Dominicana en la Organización de las Naciones Unidas ONU Francisco Cortorreal (Frank), está programada para las 11:00 de la mañana.

Cortorreal dijo que se está convocando a todos los miembros, amigos y simpatizantes del partido a asistir masivamente a la manifestación para enfrentar las alegadas violaciones del Gobierno de Abinader y el PRM.

Pidió a los asistentes ir identificados con los símbolos del PLD.

“Esta manifestación será contra las violaciones del estado de derecho en nuestro país, cometidas por el presidente Luis Abinader y su llamado ministerio público independiente”, dijo Cortorreal en referencia a los recientes arrestos y acusaciones en la denominada “Operación Calamar” que incluyen al ex candidato presidencial del PLD en las elecciones 2020, Gonzalo Castillo, varios ex ministros y numerosos ex funcionarios de alto perfil de los gobiernos del entonces presidente Danilo Medina.

En la protesta, los peledeístas exhibirán banderas del partido y pancartas para rechazar las detenciones y las que consideran falsas acusaciones contra dirigentes de su cúpula que ejercieron funciones en las administraciones del partido morado.

La demostración en el Alto Manhattan se realizará días después de la visita a Nueva York del coordinador general de campaña del actual candidato a la presidencia del PLD y alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez que encabezó una rueda de prensa en el restaurante 809 con fuertes críticas al presidente Abinader y la situación por la que atraviesa la República Dominicana.

Javier, también se reunió con la dirigencia y militancia del PLD en Nueva York y Nueva Jersey, en asambleas en las que se definieron las estrategias electorales para las elecciones 2024.