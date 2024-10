EL “PAQUETAZO”.

POR: WILLIAM ESPINOZA

En este momento es muy importante hacer un comentario sobre el nuevo “paquetazo” que se acaba de enviar al Congreso Nacional, tomando en consideración varios hechos, no solamente ver el aspecto contable de la cuestión económica sino analizar exactamente el factor económico como tal, es decir, cómo se puede construir una nación con los factores productivos que existen.

Para empezar, creo que deberíamos llamar la atención a los últimos, diríamos de 44 año de procesos monetarios ,que existen desde 1980 hasta el 2024, pero llamando la atención también que uno de los aspectos importantes, es que, desde la época en que Trujillo dejo el poder, el peso dominicano con la creación del Banco Central de la República Dominicana, en el año 1947; el peso dominicano tenía un valor equivalente a un dólar, esto duro, inclusive, después de la muerte de Trujillo, casi veinte años, no obstante con la existencia de conflictos y procesos inestables graves como el caso del Golpe de Estado al Profesor Juan Bosch en 1963. El Triunvirato y el proceso de la Revolución de abril de 1965.

A pesar de todo esto el peso, nuestra moneda, se mantuvo en paridad con el dólar y, de hecho, a nivel internacional desde la decisión tan malsana del Gobierno del Presidente Nixon en 1972 en que se desacoplo la relación dólar-oro, y puso fin a las tasas fijas, (1 a 3% anual) para entrar en la nefasta etapa que dura hasta hoy de las tasas flotantes a nivel global, que inicio el proceso especulativo a nivel mundial en desmedro de la producción.

Solo para remarcar que desde que se fue Trujillo, hasta principios de los 80 había una paridad entre el peso y el dólar, quizás con un pequeño margen de diferencia que podía rondar en el 5%.

Después ya no había tasas fijas para los préstamos, el país sistemáticamente empezó a desvaluar su moneda por presiones específicamente de organismos internacionales especialmente el Fondo Monetario Internacional y otros organismos que exigían las cuentas en dólares para pagar a sus acreedores, y de hecho al día de hoy si tomamos en cuenta esa relación de 1980 hasta la fecha actual hemos tenidos una desvaluación de casi seis mil por ciento del peso con el dólar, y esta situación es graves porque todas las personas que ganan en pesos han visto disminuir en esa magnitud su volumen de ingresos, que obviamente han sido justificados de una y mil maneras.

No obstante eso, de este periodo si hablamos de cuando empezó anunciarse ese nuevo orden mundial con el neoliberalismo y que hacían campaña estos economistas los cuales venían como unos apóstoles de la globalización se profundizo al crisis, para imponernos el libre comercio, y destruyeron gran parte del sistema productivo dominicano, y no solamente aquí en República Dominicana, sino en el resto del mundo, pues nos llevaron a una conclusión que este modelo con el cual se abrieron los aranceles a casi ceo en puertos y aeropuertos en nombre del libre comercio, se privatizo muchas de las empresas públicas y los resultados visibles hasta hoy es que no tenemos un Consejo Estatal del Azúcar, encogido como ahora, destruido prácticamente con uno o dos de los ingenios funcionando y por otro lado industrias que habían, no necesariamente tenían que ser muy buenas, se han convertido en un cementerio, o simplemente negocios de importación de productos. De las pocas cosas que podrían haberse solucionado como el caso de la Energía Electica, con el proceso globalizador que dividió en varias partes este proceso, entre generación, distribución o transmisión y comercialización, era desde ya malo porque desde el principio tenían que tener rentabilidad cada uno de estos sectores, peor lo que se ha visto es que el sistema de energía eléctrica se ha convertido en un artículo de lujo, todavía no tenemos datos exactos sobre cómo ha crecido la capacidad de generación energética desde ese proceso.

Lo que si tenemos que al estar totalmente privatizada y haber pasado todo este tiempo hay sectores que no reciben energía eléctrica en la totalidad del tiempo sino solo por pedazos de tiempo y peor aún todavía combinado con todas estas cosas de políticas verdes han disminuidos pues la productividad y la escasez de energía tomando en cuentas que se está dando énfasis en la energía eólica y la energía solar que son energías que normalmente no son permanentes, no son constantes, porque si hay una semana de tormenta, o una semana de agua, no llegan y probablemente tampoco los molinos a lo mejor no puedan funcionar por el exceso de trabajos que tienen el clima en ese tiempo, es decir, es bastante irregular.

Y lo que se ha demostrado es que la energía debe de tener lo que se llaman la densidad energética, o sea, de mayor densidad y además el factor de contaminación nunca es equivalente a lo que se llamaría el cambio climático como absurdamente se está diciendo, cuando el cambio climático es un proceso natural.

Esas condiciones han permitido que estos llamados “paquetazos” han estados a la orden del día. Quiero señalar también que la responsabilidad de los aumentos, por ejemplo, cuando se fue el Presidente Joaquín Balaguer en el año 1996, un dólar era equivalente a doce pesos con sesenta y cinco, pero, sin embargo, con la dirección del actual Gobernador del Banco Central, el cual no gobierna para el país, sino, para la banca internacional, ha habido una devaluación casi de un quinientos por ciento, oh sea, cinco o seis veces, y esto no beneficia a la población, sino a los que usan los dólares, para solventar ese uso, pues el gobierno ha tenido que endeudarse y a cargar pesado con la población, y hoy tenemos, pues que estos trabajos contables, que se usan como remedio, porque no son trabajos de organización económica, aumento aquí, aumenta acá, debe haber, para ver cómo equilibro la caja del gobierno.

No son los métodos más adecuados, sino la pregunta es cómo tendría que organizar los recursos económicos para un crecimiento real, físico. Cómo vamos a desarrollar la capacidad productiva del país, el campo; la manufactura, que la manufactura está casi olvidada. Pensando en un mínimo de una generación.

En la producción de minerales, en otras producciones, servicios y áreas fundamentales, y teniendo en cuenta el turismo, porque ya el turismo ha cumplido su misión, es una actividad buena, pero una actividad complementaria y la mayor cantidad de las divisas generadas no llegan al país.

Si no fuera por las remesas abría un hueco aun mayor de unos diez mil millones de dólares al año, no obstante, eso, la banca privada quiere pues cogerlo todo, no quieres pagar los dólares a los remesados, sino entregárselos en pesos lo cual sería improcedente. En esto de las remesas, el gobierno podría llegar a un acuerdo con el gobierno de EU, para enviar un millón de personas a trabajar a EU, y las remesas serian ya no una bendición sino un milagro

Entonces, estamos en una situación que producto de esa combinación, de un modelo el cual está llegando a su fin, que no funciona, el cual nos mantiene endeudados, en datos presente que casi todas las naciones pobres el cuarenta y dos por ciento de sus recursos del presupuesto los dedican, solo al pago de deudas, y dicha deuda es sacrosanta, la cual nunca se acaba, pues, están obligando a estos gobiernos a someterse a esos dictados, con estas políticas de austeridad criminales, que en lugar de sacarnos hacia delante nos complican aún más, en nombre de que todos tenemos la culpa, esto debe cambiar, hay que reorientar a un plan de desarrollo acelerado de la economía, del proceso productivo, créditos para las pequeñas empresas, desarrollo del campo. El campo tiene que ser un granero para el Caribe, y otras áreas la cuales están pendientes de desarrollo. Empezar con la ciencia y tecnología y pensar que el país no tiene enemigos, y todos los gobiernos son aliados y podemos tener una visión más abierta en cuanto a nuestras relaciones internacionales, todas las naciones son nuestras amigas.