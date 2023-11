El mantenimiento preventivo de las obras es lo importante

La reciente tragedia por la caída de la losa norte del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, en dirección este-oeste, que provocó nueve muertes en medio de las lluvias registradas el sábado 18 de noviembre, ha hecho surgir una gran cantidad de opiniones en torno a la calidad de esa obra vial que se inauguró en el año 1999.

Si bien es cierto que esa infraestructura debió ser reparada pocos meses después de su inauguración, también lo es el hecho de que tras 24 años de operación y uso, no se habían producido incidentes que provocaran la paralización del tránsito y menos tragedias de esta magnitud.

Lo primero es que la situación posiblemente pudo pasar de todas formas, tomando en consideración la cantidad de lluvia registrada (431 milímetros, 62% más que los 266 milímetros del 4 de noviembre de 2022), algo que no se produce con frecuencia.

Pero, independientemente de los efectos de la naturaleza, no deja de ser importante el hecho de que, ciertamente, se habían reportado situaciones de fallas estructurales en esa parte del paso a desnivel, lo cual ameritaba atención oportuna de las autoridades.

Buscar culpables no es lo prudente en este momento, pero sí identificar debilidades que deben ser tomadas en consideración para las medidas correctivas de lugar. No hay dudas de que las labores de mantenimiento que constantemente se anuncian para esas obras viales son muy sencillas, consistentes en limpiado y lavado y no de revisión estricta de la estructura en sí.

En lo adelante, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones deben hacer una evaluación exhaustiva de todas las obras viales del país -puentes, pasos a desnivel, elevados, túneles y otras- para determinar sus condiciones y asegurarse de que las posibles fallas, aunque se vean insignificantes, sean sometidas a corrección con la rigurosidad que cada caso amerite.

El presidente Luís Abinader, al referirse a las lluvias registradas en 18 de noviembre, dijo que el cambio climático es una realidad y que se requiere tomarlo en cuenta para enfrentar sus efectos en países que como República Dominicana son más vulnerables al embate de los fenómenos naturales.

Si sabemos que el cambio climático ya nos está afectando, es más que un motivo para asumir con responsabilidad, de manera continua y constante, las labores de supervisión y mantenimiento del estado de las obras viales de República Dominicana. No basta con labores de aseo y de pintura, es preciso tener un equipo de profesionales calificados que estudien y determinen de forma correcta las posibles fallas, no solo en lo que tiene que ven con el proceso de construcción, sino, además, sobre los problemas que van surgiendo con el paso del tiempo y el constante uso a las obras.

Hay quieres sugieren que las obras del Estado deben tener seguro para que en los casos de destrucción haya una cobertura que se encargue de los costos. Eso es cierto, pero de nada serviría si no es con el compromiso previo del mantenimiento correspondiente.

Además, los seguros son para cubrir daños después que se producen, mientras que el Estado tiene la responsabilidad previa de tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan, además de que, obviamente, hay que actuar cuando algo pasa.

¿Se pudo evitar la tragedia que se registró en el paso a desnivel de la avenida 27de Febrero? No lo sabemos. Posiblemente sí, pero tal vez no.

Lo que sí es seguro o posible es que se puede prevenir la ocurrencia de situaciones similares hacia el futuro, siempre que nuestras autoridades se den cuenta de que tan importante es la construcción de obras de infraestructura, como su mantenimiento preventivo y constante, a los fines de que siempre se mantengan en perfecto Estado.

Lo anterior no solo es para las obras viales, sino para todas las infraestructuras que se levantan con recursos del Estado y más aún, las que no se levantan, sino que se sumergen, como los túneles, los drenajes y alcantarillas, de forma que las lluvias no causen inundaciones, toda vez que habría efectiva canalización del agua hacia su desembocadura final.

Por eso, lo importante ahora, es el mantenimiento preventivo y constante en las obras públicas.