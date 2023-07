El estilo Abinader

Este es un Gobierno muy especial, con ministros que no hablan, que no responden a ninguna denuncia o ataque, y de los que no se sabe por dónde andan hoy o andarán mañana; con un partido gobernante que no gobierna a nadie; que no se hace sentir en ningún debate; que no reúne gente ni para hablar de asuntos municipales. Un Gobierno muy especial, con un Presidente que habla por todos y cada uno de sus funcionarios; que inicia y entrega obras sin mayores trámites y que no responde ni por asomo ningún ataque… (Por eso todas las encuestas lo reeligen, mientras sus opositores no saben qué hacer con un hombre que no les hace caso).