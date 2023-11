El Destino de la Nación está en Juego

‘’Quien escribe es descendiente de la estirpe del Patricio Juan Pablo Duarte’’.

La realidad de este momento en que se encuentra atravesando la nación en su transcurrir histórico es de mucha incertidumbre la situación hoy porque los Tambores y los Clarines al igual que los de Ayacucho y los Cañonazos de Boyacá, esos van a resonar en nuestra división fronteriza, hoy más latente que nunca pues los acontecidos en la frontera no me dejan mentir como lo sucedido el 7 de noviembre por las fuerzas militares haitianas y las bandas armadas y la hordas de civiles que invadieron nuestro territorio en plena violación a nuestra soberanía, esto deja bien claro que estamos al borde de un derramamiento de sangres inevitables porque fuerzas extranjeras y criollas están detrás de eso, tanto dominicanas como haitianas, son los que patrocinan ese alevoso atentado de sangres contra los dos pueblos inocentes que son los que van a cargar con esa masacre que llenará de espantos, de dolor y muerte a ambas naciones; pues a nuestros dirigentes políticos nada de eso le importa que se pierda la soberanía de la nación, pues solamente le interesa la canonjía que le da el poder tanto a ellos como a los políticos haitianos; por eso usted ve el afán de las alianzas electorales que no son más que puñales envenenados en manos de interés poderosos del Poder.

Cabe señalar, por otro lado, que en las alianzas electorales establecidas entre PLD Y FP; qué garantía hay de que la militancia de la Fuerza del Pueblo, votarían por el candidato a Sindico del PLD, en el distrito nacional; pues la misma no tiene ninguna seguridad, ya que, podrían haber otras alianzas que aplastarían a la Fuerza del Pueblo, y es haciéndole una pequeña reforma a la Constitución y quitándole el nunca jamás y, como el PRM tiene mayoría en el Congreso sería muy fácil pues la misma le aseguraría la reelección en el Poder a Luis Abinader, siempre y cuando la delicada situación que tenemos vigente en la frontera no degenere en un Conflicto Bélico Sangriento, que contribuya a que sean suspendidas las elecciones, y se quede el Presidente Abinader en el Poder como lo establece la Constitución en sus Artículos 263, 264 y 265, respectivamente, ante una situación como esa.

Ahora bien, yo me pregunto estos partidos no saben eso y le esconden esas realidades al pueblo dominicano con tal de esconder sus ambiciones desmedidas del poder..

El destino y el devenir de la nación estas en juego y los responsables de esa osadía los pagaran con creces porque la historia lo juzgara.