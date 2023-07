“El Demócrata” afirma si Abinader se reelige y no relanza el Gobierno no podría terminar período 24-28 durante lanzamiento en NY de libro contra la corrupción

NUEVA YORK._ El comunicador y abogado Francisco Tavarez (El Demócrata) afirmó anoche que el presidente Luis Abinader se reelige y no relanza el Gobierno no podría terminar el período 2024-2028, arremetiendo nueva vez contra los partidos y candidatos que terciarán en las elecciones presidenciales y congresuales del año próximo.

Preguntado qué proyecta para 2024, respondió que cree que Abel Martínez está negociando la impunidad del ex presidente Danilo Medina, Leonel ha logrado un objetivo tremendo que es reivindicarse, “pero da vergüenza que estemos hablando de Leonel como opción porque debería ser investigado” que es el gran desafío del Ministerio Público, reiterando sus críticas anteriores.

Señaló que les repite a la procuradora Miriam Germán y a la fiscal Yeny Berenice, aunque reconoció los encausamientos a la corrupción de Danilo, pero… ¿cuándo vamos a investigar la corrupción de Leonel?, estoy esperando ansioso que investiguemos a Leonel así como hay que investigar y meter presos a los corrutos del PRM”.

Dijo que la desgracia es que haya que decidir entre Leonel o Abel.

Indicó que cualquier resultado que haya en 2024, “no estamos preparados para ninguna transformación y ojalá que el presidente Abinader sepa y se lo tome muy en serio que puede ser, ojalá que me equivoque que si él gana la reelección y no relanza su Gobierno en un segundo mandato, pueda ser que no lo termine”.

“La cosa están mal en República Dominicana y nunca lo vemos venir, Trujillo salió una noche cualquiera am visitar su madre y terminó debajo de un carro, siete meses antes de terminar, Antonio Guzmán se pegó un tiro, el que se creía que iba a ser el mejor presidente, Salvador Jorge Blanco, bogado brillante, terminó preso”, precisó.

“Nosotros los dominicanos no jugamos, estamos cansados, hastiados, fustigados, explotados, no funciona nada bien y cuando el ser humano pierde la esperanza, lo pierde todo y como nos han dado con todo y nos siguen dando, creo que el problema no son las elecciones para Luis Abinader, el problema es cómo salir bien, porque si Danilo va a ir preso y Leonel debería también, yo me preocuparía si fuera el presidente Abinader”, subrayó “El Demócrata” que ha sido amenazado varias veces por sus críticas frontales.

Tavarez, hizo la afirmación durante la presentación de su libro “La Plaza de la Bandera y el Derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción” en el restaurante 809 de la calle Dickman en el Alto Manhattan en un evento organizado por el DJ Aneudy (El Gigante) con la participación de un numeroso público y figuras de renombres entre las que estaban Frederick Martínez (El Pachá), el afamado diseñador Martín Polanco y el precandidato a diputado en ultramar de Fuerza del Pueblo, Ramón Tallaj Junior, entre otros.

Aunque sostuvo no hay Gobierno que sea tan malo que no tenga algo bueno, dijo que parte de la desgracia de la República Dominicana es que tiene un vacío de liderazgo tan grande que hoy los dominicanos se quedan muy cortos.

Vaticinó que la falta de liderazgo incluye al sector empresarial y social, “y si le pones el sazón de la corrupción, vamos a perder la patria muy pronto”.

A la actividad también asistieron dirigentes políticos y activistas comunitarios.