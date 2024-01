EL CAMBIO ESTÁ EN EL HORIZONTE, PERO SE NECESITAN MÁS MILAGROS

Las grandes protestas de este fin de semana marcaron los 100 días de combates en Israel y Gaza. Las protestas en Washington y Londres atrajeron a cientos de miles de personas. Manifestaciones en muchas otras naciones, incluidas Irlanda, Italia, Francia, Sudáfrica y Malasia, se sumaron al llamado a un alto el fuego y una paz duradera.

Esta semana comienza con una gran protesta planificada en Berlín, Alemania, encabezada por agricultores pero que aborda mucho más que las políticas anti agrícolas del actual terrible gobierno alemán.

La reunificación de Alemania en 1989 abrió una breve ventana de grandes oportunidades para el mundo. Pero ahora está liderando el camino en la destrucción de su suministro y confiabilidad de energía, su economía y sus relaciones exteriores.

En una declaración titulada “Namibia rechaza el apoyo de Alemania a la intención genocida del racista Estado israelí contra civiles inocentes en Gaza”, la nación del sur de África se refiere a su propio pasado colonial bajo la ocupación alemana para denunciar el apoyo de Alemania a Israel ante la CIJ. “En suelo namibio, Alemania cometió el primer genocidio del siglo XX en 1904-1908, en el que decenas de miles de namibios inocentes murieron en las condiciones más inhumanas y brutales. El Gobierno alemán aún no ha expiado plenamente el genocidio cometido en suelo namibio”, escribe el presidente de Namibia, Hage G. Geingob. «Alemania no puede expresar moralmente su compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, incluida la expiación por el genocidio en Namibia, mientras apoya el equivalente de un holocausto y un genocidio en Gaza».

Los agricultores alemanes se unen al repudio de la política nacional y exigen un nuevo principio organizativo, una nueva dirección nacional.

Mientras tanto, los bombardeos estadounidenses y británicos de instalaciones militares en Yemen no han resultado en una reducción dramática de las capacidades hutíes, según el New York Times, que estima que sólo una cuarta parte de la capacidad de ataque de Yemen ha quedado fuera de servicio. Sin embargo, han intensificado y ampliado dramáticamente la guerra en la región. Un ex diplomático estadounidense en Yemen evalúa: “La campaña de bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido en Yemen es otro fracaso de la diplomacia de Biden: no quería una guerra regional, ahora la tiene… quería la paz en Yemen, ahora está en guerra con el Hutíes: quienquiera que le haya advertido que esto los disuadiría estaba completamente equivocado: ¡esto los radicalizará aún más!”.

La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que proporciona una apariencia vaga de algo que se parece vagamente a una justificación de los ataques fue aprobada con sólo once votos. Rusia, China, Mozambique y Argelia se abstuvieron de aprobar la resolución, advirtiendo que intentar resolver los problemas del transporte marítimo en el Mar Rojo independientemente del conflicto entre Israel y Gaza no funcionaría. “¿Puede esto restaurar la paz en el Mar Rojo?” pregunta un editorial del Global Times sobre el tema de las huelgas. «La respuesta obviamente es no.»

Es casi un milagro que hasta ahora el conflicto no haya escalado hasta involucrar directamente a Irán, una nación líder de lo que Netanyahu llama, con gran originalidad, el Eje del Mal.

El mundo no puede sobrevivir con una serie de milagros temporales de este tipo.

Lo que se necesita es un milagro activo: la sustitución del hegemonismo geopolítico por una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, libre tanto del militarismo y la dominación ejercidos por la OTAN angloamericana como del maltusianismo antihumano que los británicos son expertos en promover como » forma suave” de asesinato.

¡Avanzar en la discusión de los Diez Principios de una Nueva Arquitectura Internacional de Seguridad y Desarrollo de Helga Zepp-LaRouche para crear tal milagro!