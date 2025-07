El Banco Central de la República Dominicana, interconectando los sistemas de pago de Centroamérica y RD

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) es el Gestor Institucional del Sistema de Interconexión de Pagos (SIPA) de Centroamérica y República Dominicana, sistema de pago transfronterizo que permite transferencias de fondos entre los países de Centroamérica y RD, garantizando con ello su funcionamiento de forma eficiente, segura y bajo costo.

El SIPA surge por iniciativa del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), órgano del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con el propósito de modernizar, fortalecer e interconectar los sistemas de pago nacionales de sus estados miembros (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana). Su objetivo principal es promover el desarrollo e integración de los sistemas financieros regionales, con la meta de crear un espacio financiero único, confiable y económico, objetivo que ha sido alcanzado progresivamente desde su implementación hasta la fecha.

La base legal que sustenta el SIPA es el Tratado Regional de Pagos, normativa de carácter supranacional que contempla disposiciones de relevancia con relación al reconocimiento y la protección jurídica de los sistemas de pagos en los países miembros del Consejo Monetario Centroamericano (CMCA). En dicho Tratado se abordan aspectos relativos a la irrevocabilidad y la firmeza de las órdenes de transferencias de fondos, conceptos necesarios para la homogeneización de criterios y la interoperabilidad de los sistemas de pago.

En atención a las capacidades tecnológicas y operativas del Banco Central de la República Dominicana, el 20 de noviembre de 2009 fue designado Gestor Institucional del SIPA por los bancos centrales miembros del CMCA, sirviendo desde entonces como nodo central de las operaciones del sistema. Dichas instituciones mantienen cuentas corrientes en el Sistema Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) del BCRD para liquidar las transferencias regionales cursadas por estas a través del SIPA. Actualmente, los clientes de setenta y siete entidades financieras de los países centroamericanos y República Dominicana pueden realizar transferencias de fondos entre cuentas, enviar remesas y pagar facturas, entre los distintos países miembros del CMCA.

El SIPA opera todos los días laborables en horario de República Dominicana de 11:00 am a las 5:00 pm y según horario Centroamérica de 9:00 am a 3:00 pm, actualmente los bancos centrales se encuentran en un proceso de extensión del horario de operaciones, en consideración a que el BCRD ofrece los servicios de liquidación de pagos desde las 7:00 am hasta las 11:00 pm (5:00 am hasta las 9:00 pm hora de Centroamérica).

Desde el inicio de operaciones del SIPA, en febrero de 2011, hasta junio del 2025, a través de dicho sistema de pago han sido tramitadas 115,766 transacciones por un monto acumulado de US$2,014.5 millones, evidenciándose una tendencia creciente en el flujo de operaciones en el último año, como resultado de una mayor integración regional y automatización, así como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Este aumento en el volumen de transacciones destaca la aceptación del SIPA para pagos transfronterizos, consolidando su papel clave en el ecosistema regional de pagos. Se proyecta que sólo en el presente año 2025, se efectúen 61.204 transacciones por un monto de US$441,4 millones.

Fuente: Sistema LBTR del Banco Central

Al verificar el comportamiento de las transferencias y pagos por su país de origen, se observa que el 69.5% provienen de El Salvador y el 18.4% de la República Dominicana, mientras que el 6.7% son instrumentadas desde Honduras, así como el 2.9%, 1.9% y 0.5% fueron iniciadas en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, respectivamente. En el caso de El Salvador la actividad transaccional está impulsada principalmente por el uso de la plataforma electrónica TRANSFER 365 para realizar operaciones del SIPA.

Fuente: Sistema LBTR del Banco Central

Por su parte, con respecto al destino de las transferencias y pagos, Guatemala es el mayor receptor de operaciones con un 64.0%, seguido por Nicaragua y Honduras con 15.7% y 13.1%, respectivamente. República Dominicana, El Salvador y Costa Rica reciben el 2,8%, 2,2% y 2,2%, respectivamente.

Fuente: Sistema LBTR del Banco Central

Estas transacciones transfronterizas están motivadas principalmente por los flujos comerciales y migratorios entre los países de la región, sobre todo entre aquellos en que existe una alta interconexión económica y presencia de comunidades migrantes que envían remesas.

Los datos presentados reflejan no solo los incrementos en el volumen y valor de las operaciones enviadas y recibidas a través del SIPA entre 2011 y 2025, sino también el cumplimiento de los objetivos fundamentales del sistema, tales como tarifas accesibles, entorno seguro y sostenible, que ha garantizado la continuidad del servicio a lo largo del tiempo, fortaleciendo la integración financiera en la región centroamericana.

Asimismo, el CMCA ha adoptado medidas recientes para fortalecer el marco normativo del SIPA, como es la modificación de sus Normas Generales. Dicha modificación, permitirá incluir nuevos participantes directos, es decir otros bancos centrales, así como administradores, agentes de liquidación o cámaras de compensación.

En otro aspecto, vale la pena mencionar que en lo que respecto al volumen de todas las operaciones de pagos liquidadas en el sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) de la República Dominicana, entre las entidades de intermediación financiera, mercado de valores, seguridad social y los sistemas de pago privados, en el primer semestre del año 2025, fueron procesados 21.4 millones de transacciones, superando en 32.6%, los 16.2 millones de pagos registrados en igual período del año. 2024. Es de esperarse que en lo que resta del año 2025, continúe la expansión del volumen de pagos y que para el año 2026, muestre un crecimiento significativo a raíz de la entrada en operación del nuevo sistema de gestión de pagos instantáneos a ser gestionado por el Banco Central y que funcionará las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año con acreditación en segundos.

Finalmente, es oportuno destacar que el SIPA es considerado por organismos internacionales y procesadores de pago como un sistema de pago transfronterizo modelo y se prevé que, a corto plazo, se adhieran al mismo otros países de la región. Asimismo, el Banco Central de la República Dominicana tiene contemplado que la nueva plataforma de pagos instantáneos ésta disponible para su interconexión con los países participantes del SIPA. Dentro de este contexto, el BCRD como Gestor Institucional del SIPA, garantiza la eficiencia, seguridad y estabilidad de dicho sistema de pago, contribuyendo significativamente al desarrollo de un espacio financiero regional más confiable y accesible. A medida que el SIPA continúa su evolución, el BCRD se mantendrá desempeñando un rol clave estratégico en la consolidación y gestión de un sistema de pago regional alineado con las demandas del entorno financiero moderno.