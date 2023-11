EL ALZHEIMER DE LEONEL

Por JUAN T H

Dice el mata burros enciclopédico que “el Alzheimer es una enfermedad mental progresiva que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral; las manifestaciones básicas son la perdida de memoria, la desorientación temporal, el deterioro intelectual y personal”. No sé si mis amigos psiquiatras, Héctor Guerrero Heredia, César Mella o Vicente Vargas, entre otros, lo diagnosticaron con esta enfermedad, que, lamentablemente aún no tiene cura.

Al leer que el Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta la memoria y otras importantes funciones mentales, entendí los devaneos y perdida de la realidad del exmandatario.

Es por esa razón -ahora comprendo- porque el expresidente Leonel Fernández le pide al presidente Luís Abinader que no le recuerde tanto el pasado, que se dedique a resolver los problemas presentes del país, que él creó durante más de 20 años de ejercicio del poder.

Hace mucho que vengo sospechando de la condición senil del exmandatario, pero lo confirmo y reafirmo en cada uno de sus artículos, de sus conferencias y de sus declaraciones. Definitivamente el candidato sempiterno a la presidencia de la república ha ido perdiendo facultades intelectuales y cognitivas. Sólo hay que leer su último artículo publicado en el periódico Listín Diario sobre los “Siete pecados capitales de la reelección”, donde olvida que esos “pecados” o problemas fueron creados por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo; como olvida que muchos de esos “pecados capitales” se han ido resolviendo paulatinamente en tiempo récord, como ocurrió con la pandemia sanitaria, el turismo, el empleo y la seguridad, entre otros, razón por la cual Abinader se mantiene puntero en las encuestas con alrededor del 60%. El pueblo dominicano no perdona al expresidente Fernández que hoy tiene, junto con Miguel Vargas Maldonado, la mayor tasa de rechazo del país.

“El gobierno debe dejar de señalar tanto el pasado y hacerse cargo de los problemas del presente”, dijo Leonel. Es justamente lo que ha estado haciendo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno durante poco más de tres años: Resolver todos los problemas que dejaron tanto Leonel como su hoy archienemigo Danilo Medina, trabajando día y noche, sin descanso ni vacaciones.

Habla de los apagones, pero recuerdo, como si fuera hoy, al profesor Juan Bosch, Temístocles Montas, entre otros dirigentes del PLD, pedirle al presidente Joaquín Balaguer que le entregara la Corporación Dominicana de Electricidad, con la promesa de que en seis meses (6 meses) resolverían el problema de los apagones, las altas tarifas eléctricas, etc. Sin embargo, se mantuvieron 20 años en el poder y dejaron una crisis energética mayor, sin precedentes. El propio Leonel en el 2008, siendo presidente de la República, aseguró que para el 2012 el problema eléctrico estaría resuelto definitivamente, que los “apagones serían cosa del pasado”.

Es bueno señalar, que, si hoy tenemos problemas en la facturación, la distribución y la generación de energía se debe a que durante los gobiernos del PLD no se hicieron las inversiones económicas cuando eran necesarias, que no se planificaron, porque lo único que hicieron eficientemente fue robarse los dineros del pueblo. La corrupción, es decir, el saqueo y el robo, impidieron que se le prestara la atención debida al sector energético.

La corrupción en el sistema eléctrico fue espantosa, como lo prueban los expedientes que reposan en el Ministerio Público y por los cuales están sometidos a la justicia familiares cercanos al expresidente Danilo Medina, que también debió ser sentado en el “banquillo de los acusados” junto con el propio expresidente Fernández, que hoy quiere que Abinader haga en tres años lo que él no hizo en 12 como presidente de la República, ni en 20 años en que se mantuvo como jefe y líder del PLD. ¡Esa es la verdad! (No olvido, ni perdono)

Y algo más: gracias al trabajo transparente y honesto de la presente administración gubernamental, no hay apagones financieros. A los generadores no se les adeuda dinero, por lo cual no hay interrupciones antojadizas, sino fruto de averías; ahora se están haciendo las inversiones que el sistema eléctrico demanda en función del crecimiento económico, político y social del país. Gracias a los trabajos planificados hoy se brinda energía en casi un cien por ciento, en todo el territorio nacional.

Para el expresidente Fernández los tres años del PRM y Luis Abinader han sido tres años perdidos. No le ha reconocido absolutamente nada. Sin embargo, debo decir que nada es tan, pero tan malo, que no tenga nada bueno; de igual modo, nada es tan, pero tan bueno, que no tenga nada malo. Hasta los gobiernos corruptos y vende patria de tuvieron algo bueno. No sé qué, pero algo bueno debieron tener…

Parece que el “alzhéimer” es una enfermedad genética en el PLD. Juan Bosch, su fundador y guía, también padecía esa enfermedad, de hecho, fue la causa de su lamentable muerte.