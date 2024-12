EEUU, país tercermundista

Ya no se ven sus portaviones en los mares. Ya sus opiniones no hegemonizan ningún debate. Ya su presencia no es indispensable en ningún foro internacional. Ya lo de “superpotencia” es más bien un calificativo en sentido figurado. Ya a nadie se le ocurre considerarlo país modelo de la democracia. Ya el made in usa no hegemoniza en ningún mercado. Ya su sistema político está atrapado en las mismas aberraciones del tercermundismo… (Tanto así, que hoy Estados Unidos es dizque gobernado por un tipo medio loco, que en la campaña electoral fue capaz de teatralizar un supuesto atentado y que carga con decenas de causas penales).