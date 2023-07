Edad de retiro para pensión a los 60 años, ¿mucho o poco?

Esteban Delgado

En algunos países mucho más desarrollados que República Dominicana se ha estado debatiendo la

posibilidad de ampliar la edad de retiro de los trabajadores, a los fines de que permanezcan por más

tiempo trabajando y cotizando al plan de pensiones, especialmente donde el sistema es de reparto y no

de capitalización individual.

La razón es simple. Un sistema de reparto necesita de más y más trabajadores cotizando, a los fines de

alimentar el fondo de donde salen los recursos para quienes se van pensionando. En las naciones más

desarrolladas se está produciendo una situación demográfica difícil: muchas parejas de esposos no

desean tener hijos o tienen menos (uno o dos a lo sumo), con el agravante de que deciden tenerlos

cuando ya tienen edad avanzada.

Eso hace que la población joven, la fuerza de trabajo necesaria para aportar cada vez más a la economía

y a los fondos de pensiones, se vaya reduciendo y entonces se requiere que los trabajadores, en lugar de

retirarse a los 60 años, lo hagan a los 65 o a los 70, para que así duren más tiempo trabajando y

aportando al fondo de pensiones y, luego, tengan menos tiempo de vida para cobrar las pensiones.

En República Dominicana, la edad establecida para el retiro es 60 años. Muchos dirán que debería ser

más y otros entienden que está bien así, además de que hay quienes consideran que debería ser menos.

La realidad es que cada vez es mayor la esperanza de vida de los seres humanos y en el caso de los

dominicanos también. De hecho, anda rondando entre los 74 y 76 años, de acuerdo con estudios

recientes.

Pero también hay otro elemento. Una persona que actualmente tiene 60 años se ve mucho más joven,

fuerte y vigoroso que alguien de la misma edad hace 30 o 40 años. Es decir, actualmente, la calidad de

vida es mejor y ya no se puede decir que alguien con 50 o 55 años es un viejo, como ocurría en el

pasado. De hecho, es como comenzar una segunda etapa de vida, muchas veces, de mayores

satisfacciones.

Dada esa situación, ¿es conveniente que se amplíe la edad de retiro de 60 a 65 años? Se pudiera decir

que conviene para acumular más algos cotizando al plan de pensiones (de capitalización individual en el

caso de los trabajadores dominicanos).

Sin embargo, dadas las condiciones actuales eso no parece ser necesario. En primer lugar, porque en

República Dominicana no se dan los casos de otros países donde el crecimiento de la población es lento.

Aquí, la población tiende a tener hijos en frecuencia y cantidad adecuadas. Al menos, así lo indican las

estadísticas oficiales de partos y registros de nacimiento.

En segundo lugar, porque se trata de un sistema de ahorro individual, por lo que cada trabajador ahorra

su propio plan de pensiones, ya que no es un solo fondo de reparto como ocurre en otros países donde

se justifica la necesidad de una mayor cantidad de aportantes.

En tercer lugar, porque la propia mejoría de la calidad de vida de la gente y el hecho de que hoy una

persona de 60 años se sienta más joven de lo que se sentía alguien de la misma edad hace varias

décadas, hace que, al llegar a esa etapa de vida, si aún tiene empleo, difícilmente decida retirarse.

Es así. Esa es la mejor y mayor justificación para no pretender una ampliación de la edad de retiro.

Resulta que una persona hombre o mujer, con un empleo formal a la edad de 60 años, cotizando a la

seguridad social y en estado de salud adecuado, no es verdad que va a decidir dejar su trabajo para

retirarse y optar por la pensión. Es muy probable que se quede uno, dos, cinco y hasta 10 años más

trabajando mientras se sienta útil; y esos años de labor, son más años de cotización a su plan de

pensiones, aun sin que existe una normativa que le impida retirarse antes.

Visto de esa forma, lo interesante sería que el Estado y el sector privado continúen procurando generar

más empleos formales y garantizando mejor calidad de vida de la gente para que cada vez más lleguen a

los 60 años en buena condición de salud y con empleo. Es seguro que cotizarán más allá de la edad de

retiro.