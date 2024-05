Dominicanos Merson y Serra de Univisión-41 ganan premio The Communicator Awards

NUEVA YORK.- Los dominicanos Gary Merson y César Serra, periodista y foto-reportero, respectivamente, de Univisión-Canal 41 en esta ciudad, ganaron un premio a la excelencia “The Communicator Awards” (AIVA) en su 30 aniversario.

El prestigioso premio, que honra la calidad audiovisual en distintas áreas de la comunicación, está dedicado a reconocer la excelencia, eficacia y la innovación en todas las áreas de la comunicación. Asimismo, honra el talento en este campo altamente competitivo, que trasciende el oficio.

El AIVA se otorga a participantes cuya capacidad de comunicación los posiciona como los mejores en su campo; se otorga a proyectos que superan los estándares de la industria en calidad y logros.

Merson y Serra conforman un equipo poderoso que diario recorre las calles de la ciudad de NY para desarrollar historias de relevancia para la comunidad hispana residente en el área tri-estatal.

Uno de los requisitos para el premio es que el trabajo sea “de impacto, significativo y de cambio para la comunidad”, según sus lineamientos. Merson y Serra hicieron una recopilación de varias historias sobre el bullying escolar, realizadas durante 2023.

Serra, un veterano de las cámaras, lleva más de 17 años trabajando para Univisión.

Merson arrastra un extenso background como periodista. Se integró a Univisión 41 hace casi 8 años.

Los AIVA están sancionados y revisados por la Academia de Artes Visuales e Interactivas, al que solo se puede acceder por invitación y formado por profesionales de primer nivel de aclamadas empresas de medios, comunicaciones, publicidad, creatividad y marketing.

Sus miembros incluyen ejecutivos de organizaciones como Amazon, Big Spaceship, Chelsea Pictures, Condé Nast, Critical Mass, Disney, ESPN, GE Digital, IBM, The Nation of Artists, Nextdoor, Spotify, Time, Inc., Wall Street Journal/Dow Jones y cableado.