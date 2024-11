Dominicanos contrarrestan grupo haitianos protestaron frente consulado RD-NY

NUEVA YORK.- Quisqueyanos residentes en esta ciudad contrarrestaron la protesta llevada a cabo este miércoles por un grupo de haitianos frente al consulado de la República Dominicana en la Gran Manzana, por las deportaciones que lleva a cabo el Gobierno dominicano contra sus compatriotas en la tierra de Duarte.

El grupo de nacionales del vecino país, se pusieron frente a la sede consular, ubicada en la calle 43 con Broadway en Manhattan, y vociferaban legalización para todos los haitianos que se encuentran en dominicana, y al no hacerlo acusan al gobierno presidido por el presidente Luis Abinader de ser racista.

Dicha protesta fue organizada y dirigida por el denominado “Committee to Mobilize Against Dictatorship in Haití” (KOMOKODA), portando pancartas que decían “RD es racista”; “no viajes a la racista RD”, “fuera RD del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, entre otros”.

Por su parte, los dominicanos exhibían banderas de su país, vociferando “no comentan crímenes contra civiles y militares en la RD”; “no vandalicen las propiedades privadas en RD”; “no destruyan RD con sus acciones”, “váyanse a su país de origen”, “RD no puede ser racista cuando tiene en sus aulas a más de 140 mil estudiantes haitianos”.

Asimismo, en el 2022 parieron 37,864 haitianas; en el 2023 alrededor de 23 mil; y solo en los dos primeros meses del presente año 5,488, como lo indican informes del Ministerio de Salud Pública y el Repositorio de Información y Servicios de Estadística del Servicio Nacional de Salud (SNS). Más de 10 mil millones de pesos se gastan en estos partos, gritaban los dominicanos.

José Manuel Herrera, participante de la protesta contra los haitianos, explicó que la deportación es un derecho consagrado en la Constitución de cada país, y según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una deportación se entiende como: Acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio.

Además, recordó que desde Estados Unidos son deportados los haitianos, y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha informado que “seguirá implementando las leyes y políticas de USA, que es devolver a los no ciudadanos que no establezcan una base legal para permanecer en territorio estadounidenses”.

Añadió que un extranjero puede ser detenido y deportado si ingresa ilegalmente a cualquier país, por cometer delitos, violar las leyes, por involucrarse en actos criminales o represente una amenaza para la seguridad pública, entre otras cosas, precisó.

La deportación es el proceso de expulsión contra un extranjero por no cumplir con las leyes del país donde se encuentra, como es el caso del 99% de los haitianos que llegan ilegalmente a

RD, dijo.

La policía vigiló de cerca la protesta, que se desarrolló de manera normal.