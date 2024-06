Dominicano muere al caer en río Hudson durante persecución policial por vehículo supuestamente robado en el Alto Manhattan

NUEVA YORK._ Un dominicano identificado como César Martínez de 18 años de edad, murió el domingo en la mañana al caer en el ´rio Hudson mientras huía de la policía que lo perseguía, cuando conducía un vehículo que supuestamente había robado en el área de la calle 207 en el vecindario Inwood del Alto Manhattan.

La madre de Martínez, Xiomara Morel dijo que la familia está devastada y que la violenta muerte de su hijo es muy dolorosa.

Los investigadores dicen que Martínez se robó el vehículo en el que trataba de escapar de los oficiales en la referida calle cerca de la avenida Broadway y se dirigió a la autopista Henry Hudson Parkway que bordea el río Hudson, donde el vehículo se averió y corrió hacia la avenida Riverside Drive después de saltar el carro.

Martínez calculó mal el espacio mientras huía y se precipitó hacia la muerte en Riverside Drive, dijo la policía.

“Para mí es muy duro, es muy doloroso”, dijo la madre en una entrevista con el tabloide NY Daily News en la que también hablaron otros familiares de Martínez.

“A veces me doy cuenta de lo que pasó, pero al mismo tiempo no creo que me haya pasado a mí. Estoy confundida. No sé. Tengo muchas preguntas», añadió la mamá.

Agentes del cuartelo 52 en El Bronx intentaron detener al joven por conducir un automóvil robado a la 1:30 de la madrugada, según el reporte de la uniformada.

Después de que Martínez cayera al río, los paramédicos lo llevaron al hospital de Harlem, donde murió por las heridas.

La madre alega que todo lo que pasó en el “medio” es un misterio que ella busca que se clarifique.

Morel relató que un detective de la policía le dijo que su hijo aseguró a los agentes que no volvería a la cárcel.

La familia dijo que Martínez había sido arrestado por delitos pero ya estaba en otro camino para regenerarse.

“Él tenía su historia, pero definitivamente estaba cambiando sus costumbres”, dijo Xihara Martínez hermana del fallecido. “Él estaba evitando meterse en problemas. Estaba menos afuera. No estaba haciendo las mismas cosas que hacía antes. Realmente se estaba convirtiendo en un mejor hombre”.

Xihara dijo que la muerte de su hermano se volvió aún más confusa cuando recibió un mensaje de texto de una niña que dijo que había estado en el auto con él.

“Estábamos comprando algo de comida y de repente la policía empezó a perseguirnos”, dijo la muchacha en el mensaje de texto. “Cuando íbamos por la carretera, él hizo un giro equivocado, chocó contra un poste y luego la policía atropelló el auto. Luego corrió, no sé a dónde fue”, le dijo la acompañante de Martínez a la hermana.

La amiga fue arrestada y liberada.

Martínez vivía con su madre, su hermana y un hermano de 7 años. Fue al Colegio Comunitario Bronx Collegiate Academy, pero no terminó, dijo su hermana. Agregó que le gustaba arreglar y andar en motocicletas y pasolas.

“Todavía no puedo creer esto. Soy como un zombi andante”, dijo Xihara. “Hago las cosas porque tengo que hacerlo, pero por dentro no hay nada. Sucedió muy repentino. Lo vimos sentado con sus amigos donde siempre se relajaba como una hora antes”, explicó la hermana.

Morel dijo que habló con su hijo la noche de su muerte, cuando él estaba sentado en una entrada de la cuadra con algunos amigos y le dijo a la madre que se iría en unos 10 minutos.

Morel dijo que Martínez, a pesar de sus contratiempos, siempre logró poner a la familia en primer lugar.

“Él siempre me ayudaba a recoger a su hermano menor del programa extra escolar todos los días”, dijo el afligido padre, señalando que trabajaba con su propia madre en un salón de belleza.

“Ayudó a mi madre en la caja y en la limpieza del salón. Me dijo que quería ser ingeniero para trabajar en los ascensores”, añadió.

La novia de Martínez, Kimberly Martínez, quien dijo que era una coincidencia que tuvieran el mismo apellido lo describió como una persona devota de su madre.