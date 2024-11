Doctor Douglas Méndez cuestiona medición índice de Alzheimer en dominicanos, latinos y afroamericanos durante magistral conferencia ante cientos de envejecientes

NUEVA YORK._ El renombrado médico dominicano doctor Douglas Méndez, especialista en el sistema cognoscitivo cuestionó el método usado para medir el índice del Mal de Alzheimer entre dominicanos, latinos y afroamericanos, que atribuye a la pobreza y aspectos raciales la incurable enfermedad de la memoria durante una magistral conferencia ante cientos de envejecientes que concurrieron ayer domingo a la iglesia episcopal Saint George de la avenida Saint Nicholas y calle 186, organizada y convocada por el consultor en salud, Jaime Vargas.

El eminente galeno, investigador asociado de la Universidad de Columbia, sostuvo que está en desacuerdo con que se diga que esos factores y el origen del padecimiento en los dominicanos, otros hispanos y afroamericanos (negros), son parte del origen de la enfermedad.

“Dentro de los factores que se tienen como posibles influyentes en el desarrollo del Alzheimer, están la pobreza y algunos conceptos raciales, pero soy un poquito… a mí no me gusta cuando me hacen eso”, agregó el especialista.

Dijo que hay análisis, reportes y estudios en los que se habla de que tal enfermedad es más frecuente en los hispanos, sobre todo los dominicanos, pero se hicieron en una comunidad dominicana incluyendo en el estudio a 300 personas de las que 250 son hispanos – dominicanos, 2 americanos y 3 negros.

“A groso modo se dice que es más frecuente en los hispanos y los negros, pero yo tengo también mis dudas en cuanto a eso porque resulta que el poquito efecto genético que existe en la enfermedad se basa en un gen específico que se llama APOE e4, que es una Apoe proteína que es menos frecuente en los hispanos, en los morenos y aparece más en lo blancos anglosajones de Europa.

“En el caso nuestro, nuestros estudios se realizan en el corazón de la República Dominicana, Washington Heights (Alto Manhattan), nosotros tenemos alrededor de 3 dominicanos por cada negro y 8 por cada blanco, entonces, claro que van a haber en los números con una tendencia a eso”, explicó el doctor Méndez.

“Yo no le doy mucho crédito a esas cuestiones raciales como tampoco a la pobreza, porque a la pobreza yo la veo como una forma de mantenernos pisados todo el tiempo ya que nunca dicen que el rico tiene más facilidad de acceso a los cuidados médicos que nosotros, que a los pobres”, refirió el especialista.

“Ese criterio yo se lo respeto a los investigadores que lo sacan pero no me hago eco de ello ni lo comparto”, precisó el doctor Méndez.

En el contenido de la conferencia el galeno desglosó con gran dinamismo y sencillez, los orígenes y causas reales del Alzheimer, aconsejando lo que se debe hacer cuando asoman los primeros síntomas y para prevenir la enfermedad.

Pero explicó que una de las dietas que más se recomienda es la Mediterránea, aunque en las dietas diarias figuran casi todos sus alimentos y sugirió mantenerla diariamente, además del ejercicio que se haga de corazón.

Méndez también explicó la diferencia entre Alzheimer, locura y demencia, señalando que los tres padecimientos tienen algunos síntomas parecidos pero no son iguales.

Recomendó también comer en horarios adecuados como no cenar después de las 9:00 de la noche, dormir evitando el cansancio y evadir la soledad que puede llevar a la depresión aunque no se quiera.

Dijo que hay muchas formas de que los envejecientes puedan entretenerse y sugirió buscar ayuda en hospitales e instituciones del Gobierno.

Al final de la conferencia que fue largamente aplaudida, numerosos envejecientes hicieron fila para hacerle preguntas a Méndez que respondió una por una.

La actividad se inició con las palabras de Vargas agradeciendo la asistencia masiva de los envejecientes por los que lucha gratuitamente, y respondieron a la convocatoria como parte de su gratitud a los servicios que les presta Vargas en sus oficinas de la avenida Saint Nicholas en el Alto Manhattan.