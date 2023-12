Dizque “Revolucionario” y “Moderno”

Cualquiera no lo cree, pero este es el único país de América Latina donde el partido politico gobernante no ejerce su capacidad de respuesta a los opositores; es el único partido político oficial que carece de un gran líder con buena formación teórica para terciar en cualquier debate; es el único partido “gobernante” (valen las comillas) que no eleva las políticas y planes de su gobierno ministerio por ministerio; es el único partido “oficial” (valen igual las comillas) que no dice de dónde viene ni hacia dónde va…(Como bien debe comprenderse, eso de “Revolucionario” y, sobre todo, “Moderno” son simples adornos).