Dirigente del Partido de Liberación Dominicana renuncia a postularse

Santo Domingo, 31 may (Prensa Latina) El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Peralta, se sumó hoy a la lista de políticos que renunciaron a postularse a la dirección de la agrupación, luego de la derrota sufrida en las elecciones de este mes.

Peralta anunció que su permanencia en el Comité Político del PLD será hasta el inicio del X Congreso de esa organización, adelantado para el 30 de junio próximo.

Explicó que no aspirará a ningún cargo directivo y consideró correcto ceder su espacio para que una nueva generación con más energía y nuevas ideas pueda llevar nuevamente al PLD hacia la dirección de la República Dominicana.

En su cuenta de X aclaró que esta decisión no implica su retiro o renuncia del partido y aseguró que seguirá trabajando por el bienestar del PLD y del país.

El 27 de mayo pasado José Del Castillo Saviñón renunció como miembro del Comité Político de la fuerza morada al entender que su dimisión «… podría motivar parte de las resoluciones que se tomaron ese propio día en dicho Comité, de dar paso a una restructuración y una renovación a fines de relanzar el partido».

Al término de la reunión, Charles Mariotti, secretario general y vocero de la agrupación, comunicó a la prensa la decisión de adelantar la celebración del X Congreso Nacional del partido para el 30 de junio de este año, el cual estaba previsto para el 2025.

Explicó que esa determinación no responde a presión de sectores externos, sino a la racionalidad que impera en el PLD.

También informó que ni él en su condición de secretario general ni el presidente del Partido, Danilo Medina, aspirarán a un nuevo período en la dirección de la agrupación.

En las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo último el aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, consiguió 452 mil 462 votos, un 10.39 por ciento.

La fuerza morada tampoco logró un asiento en el Senado, ya que los candidatos a esta posición perdieron frente a partidos más pequeños y con menos trayectoria.