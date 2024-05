Dirigente de FP califica de ilegal y arbitraria su expulsión del partido afirmando es parte de cacería de brujas y persecución

NUEVA YORK._ El destacado ex dirigente y ex coordinador de campaña del partido Fuerza del Pueblo (FP) en la región de Virginia, Washington DC y Maryland, David Feliz Pineda botado el martes de la organización calificó de ilegal y arbitraria su expulsión y acusando a tres dirigentes de la maniobra violando los estatutos.

Feliz Pineda, quien se desempeñaba como el coordinador de campaña, denunció nombró al presidente de la circunscripción 1de Estados Unidos y ex diputado en ultramar, Alfredo Rodríguez, el presidente de la regional en Washington DC, Frank Maduro y a Rafael Rodríguez (Fifo) de actuar en conspiración acusándolo de no apoyar a una candidata de FP para justificar la medida que no se tomó en una asamblea mayoritaria ni se llevó a un comité de disciplina.

Pidió al presidente nacional de FP y candidato a la presidencia, doctor Leonel Fernández y a la dirección central del partido involucrarse en la situación para que su expulsión sea revocada por falta de argumentos válidos y carente de respeto a lo que establecen los reglamentos de la organización opositora.

Dijo que cuenta con el respaldo de la mayoría de los dirigentes y las bases que están rechazando la medida de la trilogía citada por él.

Feliz Pineda afirma que Rodríguez y Maduro actuaron por orden del ex diputado quien supuestamente se mantienen presionando, amedrantando y amenazando a sus compañeros que partido que apoyen la candidatura de su esposa, Leidy Laura Núñez que ocupa la segunda posición en la boleta electoral para las elecciones de este 19 de mayo como candidata a diputada en la circunscripción 1.

“Es algo ilegal y debe ser revertido y anulado por el presidente Leonel Fernández y el Comité Central del partido”, pidió Feliz Pineda.

Indicó que también debe ser ratificado como coordinador de campaña, cargo que ocupaba antes de ser expulsado.

Feliz Pineda, un prestante empresario y activista comunitario de larga trayectoria en los estados de Virginia, Maryland y el distrito de Columbia Washington DC, área conocida como Región Capital, fue sacado de FP durante una asamblea de la dirigencia pueblista en esa zona donde se le acusó de “traidor”, “desleal” y violador de los principios partidarios.

El expulsado con décadas de militancia en respaldo al doctor Leonel Fernández en el PLD y ahora en FP, les dijo a los dirigentes que a pesar de los maltratos y epítetos que ha recibido en el seno del partido, continuará luchando por el triunfo de Fernández, sin importar lo que se diga.

Dijo que su caso es un ejemplo la cacería de brujas y la persecución que se viene verificando dentro de FP en el conglomerado de la circunscripción que abarca a Nueva Jersey y Pensilvania, sumando cinco demarcaciones.

Las acciones de castigo han empujado a muchos ex dirigentes y miembros de FP a renunciar y pasar al PRM en apoyo a la reelección del presidente Luis Abinader.

Feliz Pineda, quien fue también precandidato a diputado en ultramar de FP, fue además multado y expulsado por no obedecer la imposición para que apoyara la candidata X.

“Los dirigentes de FP están siendo amenazados, amedrantados y expulsados si no apoyan a X candidatos y candidatas en la circunscripción 1 donde se siguen maltratando a los dirigentes que no respaldan a la candidata que quiere imponerles el jefe del partido en esa circunscripción”, señala la denuncia.

“Como no quise apoyarla están amenazando a los dirigentes para ellos poder ganar, advirtiendo que ellos son los jefes, que son los que nombran y los que no estamos con ellos, somos sus enemigos y nos están amedrantando y sancionando en esta circunscripción”, explicaron.

Feliz Pineda venía siendo amenazado y amedrantado desde hace algún tiempo por no respaldar a la candidata preferida y se dijo que hay un dirigente que es quien obedece al principal en la dirección de la circunscripción y ejecuta la represión que decide su jefe político en el partido.

El dirigente expulsado negó todas las imputaciones en su contra, catalogándolas como partes de los chismes de baja estofa que se practican en FP y que están afectando la compactación y unidad interna del partido, haciéndole un daño enorme a las posibilidades de triunfo de Leonel en los venideros comicios y empujando a que muchos dirigentes y militantes e hayan ido al PRM para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader.