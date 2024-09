Directora Crecimiento PRM es reconocida en NY; dice Abinader entrega su vida al país

NUEVA YORK.- La directora de Crecimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a nivel nacional e internacional, Scarlet Benzan, fue reconocida el pasado fin de semana en esta ciudad por los directores de la entidad en la circunscripcion 1-USA.

La entrega del reconocimiento a Benzan, viceministra del Ministerio Administrativo de la Presidencia, estuvo encabezado por Aris Guevara de NY; Raíza Burgos de Rhode Island; Alexis Escarramán de Connecticut; Franklin Rodríguez de Massachusetts; Yajaira Alcántara de Pensilvania; Geovanni Gómez de Long Island; y Hardy Florentino de Washington DC. Todos seguirán en su misma posición.

El reconocimiento expresa: “Por su labor incansable en el fortalecimiento y expansión del PRM a través de la Secretaria Nacional de Crecimiento”.

Asimismo, fue reconocida por Roberto Rojas del movimiento “Sígueme Eto es Cambio”, y por José Luis Jiménez de “Unificador Dr. José Rafael Abinader”.

Además, por la Asociación de Dominicanos Raíces en Carolina del Norte; la vicegobernadora y senadora del estado de Rhode Island, Sabina Matos y Ana Quesada también la reconocieron.

Por su parte, Benzan dijo que los representantes en los estados hicieron un buen desempeño político a favor del presidente Luis Abinader durante el pasado proceso electoral.

“Tenemos que ser agradecidos porque la continuidad del poder no se logra solo, se logra con el apoyo de deportistas, taxistas, con todos”. “La mejor manera de honrar esa entrega que ha hecho y sigue haciendo el presidente Abinader es que está entregando su vida al país, que creíamos que no había esperanza de cambio y llegó esa luz cargada, no solo cargada de honestidad, criterios y principios, también de coraje”.

Sostuvo que Abinader ha demostrado tener carácter para tomar decisiones precisas a favor de nuestro país, que nos vas a servir para siempre en la RD. Además, resaltó que las políticas públicas implementadas en el gobierno han beneficiado de manera significativa a la comunidad dominicana en los EE. UU.

“Y ese es el presidente que nosotros hemos elegido de modelo como comportamiento para ejercer política; decirles y recomendarles a algunos que lo tomen de ejemplo, porque los cargos políticos en el gobierno son transitorios y al que se le fue el poder a la cabeza a nosotros al corazón, y si no lo hacen hoy lo que corresponde mañana lo pueden lamentar”.

El acto se llevó a cabo la noche del pasado sábado en los salones de Scientology Community Center Harlem, ubicado en el 220 East de la calle 125 en Harlem-Manhattan.