“Policía mata a “La Pluma y a Peluca”, ilustra lo que buscamos dejar por sentado en el

este trabajo, y que se ha hecho frecuente en los medios de República Dominicana, lo

que, a juicio de tratadistas de la conducta, “puede tener un impacto negativo en la

sociedad, contribuir a la estigmatización de los delincuentes, dificultar su rehabilitación,

fomentar la violencia y la intolerancia”.

Por Rafael Méndez

En mi gestión como presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, en

coordinación con la entonces Jefatura de la Policía Nacional y el Instituto para

la Prevención del Suicidio, efectuamos un seminario sobre el tratamiento de la

información policial, en la seda central del cuerpo del orden público.

El referido seminario, ampliamente concurrido, resultó altamente novedoso y

extraordinario aporte en el tratamiento que los comunicadores que cubrían la

fuente policial daban a la información que servían a la población, cuando se

trataba de delincuentes abatidos por la Policía Nacional.

El evento cumplió su cometido, y se determinó porque tiempo después se

realizó una investigación que arrojó como resultado una modificación en la

forma de presentación de los titulares despectivos, degradantes, exagerados y

sensacionalistas, que en muchos casos parecían propios de la prensa amarilla.

Traemos el tema a colación porque hoy vemos con suma frecuencia como

prestigiosos medios de comunicación destacan con apodos despectivos,

degradantes y sensacionalistas la caída de delincuentes abatidos por la Policía

Nacional, con los que estigmatizan a los anti-sociales, haciéndolos parecer

menos humanos.

“Policía mata a “La Pluma y a Peluca”, ilustra lo que buscamos dejar por

sentado en el este trabajo, y que se ha hecho frecuente en los medios de

República Dominicana, lo que, a juicio de tratadistas de la conducta, “puede

tener un impacto negativo en la sociedad, y contribuir a la estigmatización de

los delincuentes, lo que podría dificultar su rehabilitación, fomentar la violencia

y la intolerancia”.

PREGUNTA. – La dignidad humana debe siempre respetarse, aún cuando

se trate de un delincuente asesinado por la policía, consulté a una de las

inteligencias artificiales.

Sí, estoy de acuerdo. El respeto a la dignidad humana debe siempre

respetarse, incluso en el caso de delincuentes asesinados por la policía.

La dignidad humana es un derecho fundamental que todos los seres humanos

poseen, independientemente de sus acciones. Este derecho implica que todas

las personas deben ser tratadas con respeto y consideración, incluso cuando

han cometido delitos.

En el caso de un delincuente asesinado por la policía, es importante que se

respete su dignidad humana, incluso en la muerte. Esto significa que su cuerpo

debe ser tratado con respeto, y que su familia debe ser informada de su muerte

de manera adecuada.

Además, es importante que se investigue el caso para determinar si el

asesinato fue justificado. Si el asesinato no fue justificado, los responsables

deben ser llevados ante la justicia.

El respeto a la dignidad humana es fundamental para una sociedad justa y

democrática. Cuando se respeta la dignidad humana de todos los seres

humanos, se crea un ambiente de paz y armonía.

Aquí hay algunas medidas específicas que se pueden tomar para respetar la

dignidad humana de los delincuentes asesinados por la policía:

 El cuerpo del delincuente debe ser tratado con respeto y consideración. Esto

significa que debe ser cubierto y transportado de manera adecuada, y que no

debe ser exhibido públicamente.

 La familia del delincuente debe ser informada de su muerte de manera

adecuada. Esto significa que deben ser notificados lo antes posible, y que

deben ser informados de los detalles de su muerte de manera sensible.

 El caso debe ser investigado para determinar si el asesinato fue justificado. Si

el asesinato no fue justificado, los responsables deben ser llevados ante la

justicia.

Al tomar estas medidas, podemos ayudar a asegurar que la dignidad humana

de todos los seres humanos sea respetada, incluso en la muerte.

PREGUNTA. – Deben los medios titular la información con el apodo del

delincuente abatatado por la Policía.

No, los periódicos no deben titular por su apodo de manera despectiva al

delincuente asesinado por la policía.

El uso de apodos despectivos en los titulares de noticias sobre delincuentes

puede contribuir a la estigmatización y la discriminación de estos grupos.

Además, puede alimentar la violencia y la delincuencia.

Es importante que los medios de comunicación informen sobre los delincuentes

de manera objetiva y respetuosa. Esto significa que deben usar su nombre

completo, o al menos su primer nombre y apellido, en los titulares. También

deben evitar el uso de apodos o adjetivos despectivos.

En el caso específico del titular "Policía mata a La pluma y a Peluca", este es

un ejemplo claro de cómo el uso de apodos despectivos puede ser perjudicial.

Estos apodos no solo son irrespetuosos con las víctimas, sino que también

pueden contribuir a la violencia y la delincuencia.

Los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar en la

promoción de la paz y la armonía social. Al informar sobre los delincuentes de

manera objetiva y respetuosa, pueden ayudar a crear una sociedad más justa e

inclusiva.

Aquí hay algunas recomendaciones específicas para los medios de

comunicación sobre cómo informar sobre los delincuentes:

 Use el nombre completo del delincuente, o al menos su primer nombre y

apellido, en los titulares y en el cuerpo de la noticia.

 Evite el uso de apodos o adjetivos despectivos.

 Centrarse en los hechos del caso, no en la personalidad del delincuente.

Evite la desnacionalización o la dramatización del caso.

Al seguir estas recomendaciones, los medios de comunicación pueden ayudar

a garantizar que las noticias sobre los delincuentes se informen de manera

justa y respetuosa”.

PREGUNTA. – Dispone de ejemplos de apodos que podrían considerarse

degradantes, y que los medios de la República Dominicana utilizan para

informar sobre delincuentes abatidos por la Policía Nacional.

RESPUESTA. – A continuación, se presentan algunos ejemplos concretos de

cómo se han utilizado estos apodos en los medios dominicanos:

 "Matón abatido en enfrentamiento con la policía": Este titular se utilizó en un

artículo periodístico que informaba sobre la muerte de un delincuente que

había asesinado a un policía.

 "Pandilleros abatidos por la policía en operativo en Villa Mella": Este titular se

utilizó en un artículo periodístico que informaba sobre la muerte de varios

delincuentes que pertenecían a una pandilla en el municipio de Villa Mella.

 "Criminal muere en enfrentamiento con la policía": Este titular se utilizó en un

artículo periodístico que informaba sobre la muerte de un delincuente que

había cometido varios delitos.

 "Hampón abatido en operativo policial": Este titular se utilizó en un artículo

periodístico que informaba sobre la muerte de un delincuente que era conocido

por su violencia.

 "Terrorista muere en enfrentamiento con la policía": Este titular se utilizó en un

artículo periodístico que informaba sobre la muerte de un delincuente que

había cometido actos de terrorismo”.