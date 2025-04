Desinformados al voto

Por: Pavel De Camps Vargas



La democracia rumana se tambalea al borde de un precipicio invisible pero letal: la desinformación. En las semanas previas a la repetición de las elecciones presidenciales, los ciudadanos rumanos se ven envueltos en un torbellino de noticias falsas, teorías conspirativas y manipulación masiva en redes sociales que amenaza con socavar la legitimidad del proceso electoral.

El enemigo ya no está en las urnas, sino en la mente del votante.

Desde que el Tribunal Constitucional anuló los resultados de las elecciones pasadas por supuestas irregularidades, el país ha sido testigo de una feroz batalla digital. Sitios web apócrifos, bots y campañas de desinformación han saturado las plataformas más populares —X, Facebook, TikTok y en las mensajerías Whatsapp y Telegram— con mensajes diseñados para sembrar el caos y la duda. El resultado: una sociedad cada vez más dividida, polarizada y desconfiada.

«No sabemos en qué creer», dice Ioana Marinescu, una profesora de historia de 45 años en Cluj-Napoca. «Cada día escuchamos algo diferente. Que uno de los candidatos está financiado por Rusia, que el otro quiere vender el país a Bruselas. ¿Quién dice la verdad? Ya ni siquiera los medios tradicionales nos dan seguridad.»

La estrategia del miedo

Los analistas han identificado patrones inquietantes: gran parte del contenido engañoso proviene de cuentas anónimas y redes organizadas que utilizan imágenes impactantes, titulares alarmistas y estadísticas manipuladas. Todo con un solo objetivo: generar miedo, rabia y desconfianza.

«Estamos ante una guerra híbrida de nueva generación», advierte Mihai Popescu, experto en ciberseguridad del Instituto Nacional de Defensa. «Los ciudadanos no solo votan por un candidato, están siendo empujados a rechazar la idea misma de una elección limpia y democrática».

Un informe reciente de la Fundación para una Sociedad Abierta reveló que más del 60% de los contenidos virales sobre las elecciones contienen información falsa o no verificada. Entre ellos, destacan narrativas sobre fraude masivo, corrupción de la comisión electoral y amenazas inexistentes a la identidad nacional.

¿Quién mueve los hilos?

Aunque el gobierno ha prometido mano dura contra la desinformación, la realidad es más compleja. Los servicios de inteligencia han señalado a grupos extranjeros con intereses geopolíticos en desestabilizar el país, pero también a actores internos —empresarios, partidos minoritarios y figuras mediáticas— que aprovechan el desorden informativo para ganar terreno.

Europa observa con preocupación. La Unión Europea ha ofrecido asistencia técnica para combatir la manipulación, pero muchos rumanos sienten que están solos frente a una tormenta de mentiras.

La resistencia de la verdad

En medio de este caos, algunos medios independientes y organizaciones civiles luchan por mantener viva la llama de la verdad. Fact-checkers, periodistas y activistas digitales trabajan a contrarreloj para desmontar falsedades, educar al público y restaurar la confianza.

«La desinformación es como un virus, pero la verdad también puede ser contagiosa», afirma Elena Radu, directora del proyecto «Rumanía Informa», una iniciativa ciudadana de verificación de datos que ha ganado popularidad entre los jóvenes.

El voto y la esperanza

Mientras se acerca la fecha de la repetición electoral, la gran pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente la verdad para contrarrestar la ola de engaños? ¿O quedará Rumanía atrapada en un bucle de sospechas que erosione aún más su frágil democracia?

Para muchos, la esperanza está en que el pueblo rumano, una vez más, encuentre en su historia de lucha y resistencia el valor para elegir con conciencia, y no con miedo.

«No dejaremos que nos roben el futuro con mentiras», grita un cartel en una plaza de Bucarest. Y en ese grito, tal vez, esté la clave para recuperar la fe en el poder del voto.

¿Un espejo para América Latina?

Lo que ocurre hoy en Rumanía es mucho más que un caso aislado en Europa del Este. Es una advertencia global. Latinoamérica no está exenta de este fenómeno, y todo apunta a que la región será el próximo campo de batalla de la desinformación. Países con democracias aún en construcción, con altos niveles de desigualdad y polarización, son el terreno fértil perfecto para que las mismas tácticas de manipulación digital florezcan con fuerza.

Ya hemos visto indicios preocupantes: campañas de bots en México, fake news en Brasil, operaciones de desinformación en Colombia y Venezuela, todo diseñado para confundir, dividir y erosionar la confianza en los procesos electorales. La lección rumana es clara: si no se actúa con decisión desde ahora, las próximas elecciones en América Latina podrían estar marcadas por el mismo caos informativo.

El desafío para República Dominicana 2028

En el caso de la República Dominicana, el reto es aún más crítico de cara a las elecciones presidenciales de 2028. La creciente dependencia de las redes sociales como fuente principal de información, sumada a la falta de interés de aplicar las leyes existentes y la falta uso de monitoreo robustos contra la desinformación digital, abre un flanco peligroso para el sistema democrático.

Las mismas estrategias que hoy desestabilizan Rumanía pueden replicarse aquí en RD: falsas encuestas, audios manipulados, videos deepfake, rumores sobre fraude y ataques personales disfrazados de verdad. Nuestro sistema político dominicano debe prepararse desde ya. No basta con asegurar la limpieza física del voto; es urgente blindar la mente del votante ante las trampas digitales.

El país necesita desde ya:

Educación mediática masiva a nivel digital.

Fortalecimiento de los medios independientes.

Un marco legal actualizado para regular plataformas digitales.

Sistemas de respuesta rápida ante desinformación viral.

Si no se actúa, 2028 podría ser un escenario donde la verdad sea la primera víctima y la voluntad popular, un eco distorsionado de mentiras orquestadas.

RD 2028: blindar la democracia ante la desinformación

La República Dominicana se encuentra en una encrucijada digital. Mientras la tecnología avanza, la capacidad del Estado y de la sociedad civil para enfrentar la desinformación se mantiene rezagada. Las elecciones presidenciales de 2028 marcarán un punto de inflexión: o el país aprende de las experiencias internacionales, como la de Rumanía, o se convertirá en otro ejemplo más de cómo la democracia puede ser saboteada desde un teclado.

Datos Clave del Entorno Digital Dominicano:

El 74% de la población dominicana utiliza redes sociales activamente.

Facebook es la red más influyente, seguida por Instagram, TikTok y YouTube

El 65% de los jóvenes entre 18 y 30 años se informa principalmente a través de contenidos no verificados en redes sociales (fuente: Observatorio Dominicano de Medios Digitales, 2024).

La Ley 172-13 sobre protección de datos personales no contempla medidas específicas contra desinformación ni regula plataformas digitales extranjeras.

Amenazas Reales para 2028:

Videos Deepfake de candidatos diciendo cosas que nunca dijeron. Fake News viralizadas a través de WhatsApp, donde el control estatal es mínimo. Bots extranjeros promoviendo narrativas de fraude o deslegitimación del proceso. Cuentas falsas creando campañas de desprestigio contra candidatos. Influencers pagos promoviendo información distorsionada, sin transparencia.

Propuestas para Defender el Voto Dominicano:

Reforma Legislativa Urgente: Actualizar la Ley 172-13 para incluir responsabilidad de plataformas digitales en el control de contenidos falsos.

Establecer una Ley contra la Desinformación Electoral , con sanciones claras a individuos y empresas que participen en campañas de manipulación. Creación de un Observatorio Nacional de Desinformación: Integrado por periodistas, académicos, técnicos en ciberseguridad y representantes del gobierno.

Capaz de identificar y denunciar campañas de desinformación en tiempo real. Educación Digital para la Ciudadanía: Campañas masivas para alfabetización mediática , enseñando a los ciudadanos a identificar noticias falsas y verificar fuentes.

Introducir en el currículo escolar temas de ética digital, verificación de datos y ciudadanía informada . Alianzas Internacionales: Cooperación con organismos como la Unión Europea , la OEA y la UNESCO para recibir apoyo técnico y financiero en la lucha contra la desinformación. Transparencia en la Publicidad Política Digital:

Exigir que toda publicidad política en redes sociales sea declarada oficialmente y contenga identificación clara de su origen y financiamiento.

Un Llamado al Futuro:

¿Qué pasa cuando la verdad ya no es suficiente? ¿Cómo se defiende una democracia si la mente del ciudadano ha sido colonizada por la duda? La batalla por Rumanía no solo se libra en las urnas, sino en cada clic, en cada pantalla. Y en esta guerra moderna, el enemigo es invisible, pero sus huellas están por todas partes.

La República Dominicana debe tomar el ejemplo de Rumanía como una señal de alerta, no como una profecía inevitable. La lucha por elecciones libres y justas no se gana solo con votos; se gana asegurando que esos votos sean el reflejo de una conciencia informada y no el producto de un engaño masivo.

2028 puede ser el año en que la República Dominicana demuestre que su democracia es fuerte, moderna y resistente a los enemigos invisibles del siglo XXI. Pero solo si se empieza a actuar desde hoy.