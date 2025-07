DESARROLLAR Y ENRIQUECER UNA LÍNEA POLÍTICA TRANSFORMADORA (Ponencia en el encuentro de las izquierdas // 13-7-25)

Narciso Isa Conde

Movimiento Caamañista-MC

La Constitución vigente, aprobada en el 2010, reformada en el 2015 para

favorecer la reelección y luego modificada en el 2024 en ese y otros temas, fue

elaborada en interés de consolidar estructuras que sirven a las decisiones e

intereses de los partidos políticos tradicionales y las élites sociales

dominantes.

De ahí que, con un lenguaje que aparenta sustentar un proyecto de

“democracia representativa”, en realidad se concibió para establecer una

partidocracia corrupta asociada a cúpulas capitalistas y patriarcales.

La definición de “un Estado social, democrático y de derecho” no es más que

una falacia, porque todo el conjunto del texto se redactó para impedir que el

pueblo decida sobre su propio destino, e imponiendo, por el contrario, una

forma de dirigir la sociedad a través de los Poderes Públicos, que en realidad

excluye al sujeto pueblo, al que la propia Constitución refiere como el

Soberano.

Aquí no hay democracia, porque no existe un gobierno del pueblo, por el

pueblo y para el pueblo.

Aquí dominan las cúpulas o cogollos de los partidos tradicionales y el poder del

dinero detentado por empresarios multimillonarios, una combinación de lo que

llaman PARTIDOCRACIA y PLUTOCRACIA, esto el poder de la llamada clase

política y el poder de los dueños de grandes fortunas que manejan las

instituciones del Estado contra el pueblo.

CONSTITUCIÓN 2010 PARA UNA SEUDO-DEMOCRACIA

La Constitución es la ley padre-madre que rige la Nación. La Ley de Leyes o

Ley Sustantiva que define la institucionalidad a establecer, las normas y reglas

de juego en las relaciones Estado-sociedad, sistema económico, régimen

político, relaciones de propiedad y reglas en la convivencia interna y las

relaciones internacionales.

La actual institucionalidad dominicana está sustentada en la Constitución del

2010 ligeramente modificada en el 2024) y en las leyes que se derivan de ella.

Es una Constitución hecha por el ex-presidente Leonel Fernández y sus

asesores criollos y extranjeros a la medida de los intereses de la clase

capitalista internacional y nacional, y de la partidocracia montada sobre ella.

Es una Constitución que garantiza en alto grado el autoritarismo y el exceso de

poder presidencial, así como el curso neoliberal y colonizador, esencialmente

privatizador de la economía y la política, que han impuesto globalmente EEUU

y sus corporaciones transnacionales, los tutumpotes capitalistas asociados a

ese supra-poder imperialista y el sistema de partidos que le ha servido de

instrumento y ha convertido la política en negocio.

La Constitución actual sustituyó la Constitución balaguerista del 1966 que sirvió

de base a los gobiernos de Balaguer, del PRD y del PLD, con la excepción de

los efímeros Gobiernos de Bosch y de Caamaño, ambos sustentados en la

Constitución de 1963, la más avanzada de nuestra historia republicana.

Es más moderna que las anteriores y disfraza mejor su contenido

sustancialmente reaccionario; incorporando engañosamente nuevos conceptos

y derechos de la última generación dentro de un marco conservador, patriarcal,

despótico-partidista, privatizador y negador del derecho a la soberanía popular

y nacional. Es la continuidad renovada y ampliada de la Constitución

balaguerista de 1966.

El producto de ambas constituciones no ha podido ser peor: los gobiernos,

congresos y alcaldías del PRSC, PRD, PLD, PRM.

Los regímenes políticos establecidos y las gestiones de gobierno que se han

asentado durante sus permanencias han agravado la dependencia, aumentado

dramáticamente las desigualdades, empobrecido brutalmente a nuestro pueblo

y a su juventud, subordinado intensamente a nuestras mujeres,

institucionalizado la corruptela y aupando mafias políticas, militares y

empresariales.

Además, la Constitución del 2010 y las leyes e instituciones derivadas de ella

han contribuido a pervertir más aún los procesos electorales.

A potenciar la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

A convertir el Estado en narco-Estado, a desatar la criminalidad machista y el

racismo. A saquear el recurso natural.

A convertir los derechos a la salud, a la educación, a la diversión y el ejercicio

político en vulgares negocios.

A depredar y contaminar el ambiente.

A incrementar las desigualdades sociales.

Ahora incluso estamos frente a un gobierno servil a EEUU, asaltado por los

multimillonarios de dentro y fuera del país, y acompañado de una llamada

“clase política”, clanes militares y policiales corrompidos, que exhiben y ejercen

una perversidad y una rapacidad sin límites, degradando sus propios partidos y

las instituciones que controlan.

Por estas razones resulta cada vez más imperioso anular y reemplazar la

Constitución vigente, mediante un proceso que dé al pueblo la posibilidad de

decidir el tipo de Constitución que quiere y necesita.

La propuesta de CONSTITUYENTE es precisamente para eso: para luchar por

cambiar de raíz esa realidad y debe ser vista como un PROCESO que solo

puede lograr cambios trascendentes si se logra crear poder desde el pueblo en

lucha para ejercer su soberanía.

A reproducir patriarcado y machismo, homofobia, xenofobia, ecocidio y

racismo.

A imponer la dictadura de los adultos contra niños y niñas

Al poder que desde el pueblo movilizado enfrente el PODER CONSTITUIDO lo

llamamos PODER CONSTITUYENTE porque debe crear fuerza organizada en

todo el territorio nacional y actuar como motor de las transformaciones

políticas, económicas, sociales y culturales en el curso de un proceso

destinado a reemplazar lo que está constituido y a crear o constituir lo nuevo.

Es justo que lo que no sirve para garantizar bienestar y poder de decisión al

pueblo y soberanía nacional, debe ser cambiado por el propio pueblo.

Es, además, una determinación de rescate de SOBERANÍA nacional y

popular porque el modelo de falsa democracia ha sido impuesto desde la

concepción neocolonial y neoliberal, ahora impregnada de concepciones

neofascistas.

PODER CONSTITUYENTE VS. PODER CONSTITUIDO.

El PODER CONSTITUYENTE, como negación del actual PODER

CONSTITUIDO basado en la Constitución del 2010, solo puede surgir desde

abajo, enfrentando la institucionalidad decadente y proponiendo su sustitución.

Es un factor fundamental en todo el proceso constituyente.

EL PROCESO CONSTITUYENTE incluye la creación de conciencia y

organización, y la realización de cuantas luchas sociales, culturales y políticas

posibiliten debilitar e ilegitimar el PODER CONSTITUIDO para lograr su

desplazamiento.

Para reemplazar el poder establecido hay que analizarlo y conocerlo, crear

conciencia crítica colectiva de esa necesidad y desarrollar la capacidad de

organización y lucha para sustituirlo.

El PODER CONSTITUIDO, definido por la actual Constitución, es el Estado

actual y sus instituciones: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial

(Ministerio Público o Fiscales y Tribunales), Poder Municipal (Alcaldías), Poder

electoral, Poder Electoral (Sistema Electoral y Sistema de Partidos), Fuerzas

Armadas y Policía Nacional.

Junto, y al interior de ese Estado, ejerce su dominación suprema la gran

burguesía transnacional y local con su sistema de medios de comunicación y

alienación ideológica-cultural, aliada a cúpulas eclesiales.

Entre esas instituciones y esos factores de poder existen aquellos que son

renovables o reelegibles en votaciones periódicas, por ejemplo, el Poder

Ejecutivo (Presidente y Vicepresidente/a), la Alcaldías y también el Senado y la

Cámara de Diputados, que como Asamblea Nacional Legislativa todas

las Constituciones, incluida la vigente, le han asignado la función de Asamblea

Revisora de la Constitución.

Otras instituciones, como el Poder Judicial, las llamadas Altas Cortes (Suprema

Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo Electoral), y la

Cámara de Cuentas, son seleccionadas por otros organismos colegiados del

Estado como el Senado y el Consejo de la Magistratura, cuya conformación la

define la Constitución vigente.

El Ministerio Público en significativa proporción es designado por el Presidente

de la República. Otra parte son los denominados fiscales de carrera, no pocos

de ellos vinculados a los partidos del sistema.

El Estado cuenta con instituciones que no pasan por votaciones, cuyos mandos

fundamentales no son renovables en elecciones, sino nombrados por el

Presidente de la República. Tales son los casos de las Fuerzas Armadas,

Policía Nacional, DNI Y DNCD.

Las instituciones que no están sujetas a elecciones periódicas y son factores

de poder conforman una especie de PODER PERMANENTE, que varía muy

poco con los cambios de gobiernos y de partidos gobernantes.

Esto pasa con los cuerpos militares y policiales, iglesias, medios de

comunicación, entidades de control ideológico-cultural y sobre todo con la clase

capitalista o gran burguesía dominante.

La clase burguesa es la más PERMANENTE de todas y junto a las militares y a

las iglesias, cuando le conviene, recurre a la sustitución más o menos violenta

de una institucionalidad “democrática- representativa” por otra más represiva,

autoritaria y despótica. Así ha pasado muchas veces a lo largo de nuestra

historia y de la historia mundial Eso se denomina GOLPES DE ESTADO.

Además, por encima de esos poderes locales o nacionales, opera y se impone

la dominación imperialista de EE. UU y sus fuerzas aliadas: el imperialismo

occidental en decadencia y descomposición, con su centro en EEUU.

Esa superpotencia se ha constituido en un imperio, en un SUPRA-PODER que

controla Poderes Constituidos en territorios fuera de sus fronteras, a través de

sus Embajadas, Asesores Militares, Estación de la CIA, USAID, delegación del

FBI, DEA, FMI, Banco Mundial, BID, Bancos de Negocio. CÁMARAS

AMERICANAS DE COMERCIO, CÁMARAS MINERAS y Corporaciones

diversas.

El Poder Constituido no tiene nada de neutral, y aunque engañosamente lo

tratan de presentar como árbitro, ha sido estructurado para defender los

intereses de la clase dominante-gobernante contra los intereses del pueblo y su

patrimonio social.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE, NUEVA CONSTITUCIÓN Y NUEVA

INSTITUCIONALIDAD.

Reemplazar desde el PODER CONSTITUYENTE EL PODER

CONSTITUIDO requiere poner en marcha un gran MOVIMIENTO POLÍTICO

SOCIAL que haga valer la convocatoria de una ASAMBLEA CONSTITUYENTE

POPULAR Y SOBERANA, que electa por el pueblo dentro de normas

realmente democráticas y de una amplia participación, elabore una NUEVA

CONSTITUCIÓN que rescate derechos, soberanía y dignidad como pueblo y

como nación.

Hablamos de una nueva Constitución, que inspirada y superando en bondades

la del 1963, siente la zapata, entre otros contenidos, para aplicar un programa

de transformaciones económicas, sociales y culturales, construir una NUEVA

INSTITUCIONALIDAD y establecer un NUEVO SISTEMA ELECTORAL.

Esto a su vez exige consensuar en el campo de las fuerzas transformadoras

los contenidos de la nueva constitución que debemos proponer a la

ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

La propuesta del proceso que conduce a esa Asamblea Constituyente no

puede surgir del poder actualmente constituido, es decir, de esta

institucionalidad decadente, porque la partidocracia y el gran empresariado han

establecido en la Constitución vigente que el Congreso Nacional o poder

legislativo controla por ellos, es la única instancia con derecho a cambiar la

Constitución: y está claro que no lo van hacer por voluntad propia, contrariando

sus intereses y afectando su dominación institucional seudo-democrática.

La única reforma a la Constitución vigente que podría abrirle cauces a una

institucionalidad medianamente democrática es aquella que dé paso a un

Poder Constituyente independiente del Poder Constituido, que instale una

Asamblea Constituyente electa por el pueblo: soberana, popular y ampliamente

participativa.

Para eso habría que quitarle esa función crucial a la actual Asamblea

Legislativa convertida en Asamblea Revisora; es decir, anular para los fines de

reformar la Constitución, el actual Congreso (suma de Senado y Cámara de

Diputados), en nada confiable para hacer los cambios constitucionales que el

país necesita.

Solo pueblo con su lucha puede obligar a abrir ese candado para

establecer la posibilidad de cambiar la Constitución a través de una

Asamblea Constituyente electa democráticamente por la ciudadanía.

Esto implica voluntad para crearle una crisis al sistema y tratar modificar

la coyuntura dentro de este periodo constitucional; y aun no se logre, ese

combate por una democracia real favorece a las fuerzas transformadoras

El nivel de democracia y de posibilidad de cambios sociales lo deciden los

grados de profundidad o de limitaciones en los cambios de la correlación de

fuerzas, ya de por si modificadas en las luchas previas, entre el proyecto

conservador o simplemente reformista y el proyecto transformador, en el marco

de la nueva Asamblea Constituyente.

El MC no ve razones que puedan ser aceptables para evadir estos temas

cruciales.

Sería incompresible que el conjunto de las izquierdas no enfrente con

determinación esta Constitución, esta institucionalidad, este sistema

electoral y de partidos, estas leyes electorales, esta conversión de la

política y las elecciones en negocio, esta gansterización de los procesos

electorales y toda la narco-política que le acompaña.

Es claro que un progresismo que evada temas tan cruciales pasa a ser uno de

los más atrasados del continente.

Incluso, en el contexto constitucional y legal actual, para superar el carácter de

trampa y el fraude sistémico, del actual sistema electoral, para lograr

elecciones hay que denunciar. Impugnar y debilitar al máximo sus leyes

electorales y abrirle cancha a nuevas reglas de juego.

Hay que crear Poder Constituyente desde las entrañas del pueblo movilizado,

apoderando progresivamente de ese propósito a gran parte de nuestra

sociedad, a sus componentes más sensibles y a sus movimientos y torrentes

más combativos.

Esa propuesta política de diferenciación y ruptura con la anti democracia

impuesta desde la invasión yanqui de 1965, posibilitar enlaza con una

estrategia transformadora, con la posibilidad de un tránsito revolucionario y

metas estratégicas superiores (de soberanía plena, liberación nacional y

posterior socialización de del poder, la propiedad y la economía), debe llegar a

todos/as los potenciales protagonistas del proceso constituyente; procurando

en cada caso y situación, vincularla a sus luchas y demandas, a los reclamos

de los/as trabajadores, comunidades, de los movimientos juveniles,

estudiantiles, profesionales, políticos, culturales, antirracistas, ambientalistas,

feministas, campesinos, LTGBI, anticorrupción y anti impunidad.

Solo así, tomando a la vez las calles, plazas, barrios, campos, redes sociales y

medios alternativos con estas ideas, puede colocarse en la Agenda Nacional

este tema trascendente y avanzar hacia la creación del Poder Popular

Constituyente que necesitamos para cambiar paso a paso la correlación de

fuerzas y crear nuevas coyunturas, más favorables para las izquierdas y las

fuerzas del verdadero cambio, para avanzar en dirección a transformar nuestro

país.

EN LA RUTA HACIA EL 2028 ELECTORAL

Se trata de una fecha del calendario político-electoral de la clase dominante-

gobernante, si las reglas de juego, la coyuntura y la correlación de fuerzas

permanecen como están.

Ha sido en los últimos 60 años (post-invasión yanqui) la fecha del

acontecimiento o evento más importante para esa clase.

Para remodelar o darle continuidad a su sistema y modelos de opresión.

Para auspiciar unas votaciones en las que el propio sistema constitucional,

electoral y de partidos, es el fraude.

De entrada, hay que decir que sería otra coyuntura electoral diseñada por las

elites capitalistas hegemónicas para reciclar el sistema de dominación, ahora

bajo el impacto de la agresiva decadencia de EEUU y la impronta del

neofascismo y de las guerras de agresión imperialista; con riesgo de una

conflagración mundial que involucre en choque directo las superpotencias

mundiales; en un país bajo control del Comando Sur del PENTÁGONO.

Además, el sistema está estructurado de tal manera que una victoria electoral

solo significa conquistar el gobierno y controlar o participar temporalmente en

instituciones elegibles, pero no equivale a “tomar el poder” ni define

integralmente la necesidad de una política de construcción, desarrollo del poder

del pueblo, abolición del poder imperante y conquista de un poder alternativo.

La historia electoral de los últimos 60 años revela que, a las izquierdas,

concurriendo a los comicios de diferentes maneras, o sea total o

medianamente divididas, unidas, aliadas a ciertos progresismos o a las

derechas de diferentes calibres, con programa blandos o radicales o sin

programa, les ha ido desde mal a muy mal de todas maneras. Los resultados

han sido muy precarios.

Las izquierdas no han podido trasladar al escenario político-electoral las

influencias en los movimientos sociales y las simpatías motivadas por su

heroísmo.

No han acumulado fuerza en el escenario electoral, más bien han perdido

fuerzas y energías, han desacumulado; e incluso, con esa oposición o

sumándose a sectores del sistema dominante, han reforzado a las derechas.

¡Hasta las cuotas concedidas por las derechas se han neutralizado o

traspasado al campo de los partidos tradicionales!

En todos estos casos el denominador común ha sido el dejarse medir por las

ominosas reglas impuestas.

Ha habido más participación que abstención y la participación ha hecho más

daño que abstenerse.

Pero el problema de fondo es otro: es el tipo de normas y mecanismo que nos

excluye, el sistema electoral tramposo que nos margina.

Las causas de esos resultados van más allá de la división y la falta de

preparación o tardanzas.

Hay un grave problema estructural, sistémico, a enfrentar y conmocionar.

Además, se dificultan las alianzas amplias con fuerzas

democráticas avanzadas, porque el progresismo dominicano es de los más

atrasados del continente, prefiere siempre sumarse a las derechas; y el

reformismo y la falta de identidad propia-programática en una parte de las

izquierdas, fortalece las derechas y ultraderechas.

No hay que negarse siempre a participar en las elecciones.

Es válido contemplar la posibilidad de participación en todos los escenarios de

lucha que posibiliten acumular fuerza. Pero no se debe participar por participar,

repitiendo experiencias pasadas y severos divorcios entre la táctica electoral y

la estrategia revolucionaria transformadora.

Eso se llama electoralismo y es una enfermedad política de la izquierda adulta.

Las pasadas elecciones dejan experiencias imposibles de evadir.

RESULTADOS EN EL 2024.

Las izquierdas electoralistas, contaminadas de un progresismo

inconsistente y poco atractivo, llevó la peor parte y todavía no han

analizado a profundidad sus causas

El centrismo electoral de Opción Democrática, con el fardo a cuesta

de la alianza congresual con una oposición perversa y desacreditada,

logró posicionarse ligeramente mejor con un discurso algo más crítico y

más juvenil.

El sistema maltrata sistemáticamente a esas minorías, y no se

deciden a enfrentarlo como se debe.

Guillermo Moreno, que se define centro-progresista, cosechó su

fracaso terminal por pactar con el PRM, sumándose incluso a la

candidatura empresarial, neoliberal y pro colonialista de Abinader.

La FR y el MPD, al final, lograron evadir el matadero con un

repliegue táctico.

En el Movimiento Caamañista-MC hace tiempo aprendimos de

nuestros tropezones con esa trampa electoral; aprendimos de las

adversidades insalvables y los errores cometidos cuando nos metimos

en ella como PCD y FR, ya solos o en unidad con otras izquierdas.

Esto, claro está, no es para ufanarse ni para “echar vainas”, porque

más allá de ese acierto político, tenemos conciencia de nuestras

profundas debilidades a superar y estamos empeñados en lograrlo, pero

nuestro viraje sigue demasiado lento y sumamente precario.

Acertamos políticamente en definir al propio SISTEMA COMO EL

GRAN FRAUDE y en reforzar nuestro pronunciamiento público en esa

dirección. Pero con muchas debilidades en cuanto a difusión, acciones e

iniciativas consistentes.

Acertamos en no participar en esa trampa, pero no hemos logrado

que amplios sectores perciban el valor de esa actitud y reflexionen sobre

ella, incluida la necesidad de colocar en la agenda nacional el debate

sobre el valor y la pertinencia del proceso constituyente en las actuales

circunstancias; ahora reforzado por estos resultados electorales y toda la

cháchara sistémica sobre las reformas, más bien cotrreformas.

Por eso nuestra reflexión crítica y autocrítica debe profundizarse para reforzar

la decisión de proponernos auto-transformarnos, crecer en calidad y cantidad,

ayudar a conformar un torrente de izquierda más fuerte y unido, y más

radicalmente innovador.

Esto nos exige pensar en las nuevas izquierdas y fuerzas transformadoras

(políticas, sociales y culturales), mucho más allá de nuestras filas y mucho más

1

allá de lo que pueda recuperarse de la izquierda histórica y de las generaciones

que la integran.

Nos exige, además, afinar puntería sobre los discursos perversamente

renovadores y profundamente populistas de las nuevas derechas

ultraconservadoras y neofascistas, capaces a la vez de explotar prejuicios

ancestrales a su favor y de cooptar y deformar viejos reclamos de factura

izquierdista.

IDEAS PARA EL POSICIONAMIENTO EN ESTE PERIODO.

Primero que nada, hay que consensuar una línea política integral y un

programa transformador para este periodo y sus diversas coyunturas políticas,

determinación que en la temática de la lucha por el poder es mucho más que la

posibilidad o no de acumular fuerza con la participación electoral

Decidir desde ya una participación electoral fundamentalmente sobre la base

de la suma unitaria de nuestras débiles izquierdas coaligadas y de otros

progresismos inconsistentes, no es una actitud responsable.

Sin juventudes militantes, estudiosas y trabajadoras, sin nuevos liderazgos

políticos forjados al calor de las luchas politizadas y los grandes debates

políticos, es imposible avanzar significativamente en lo electoral.

Sin un proyecto atractivo de rescate de soberanía, de cultura contra-

hegemónica y creación de democracia, auto-determinación y liberación social,

las posibilidades de éxito son ilusorias.

Decidirlo ahora, sin tener en cuenta todo lo relativo al sistema fraudulento y a

las causas profundas de la marginalidad electoral de nuestras izquierdas; sin

asumir una estrategia transformadora y una táctica derivada de ella, equivale a

tropezar con el mismo peñón.

Carece de bases reales hacerlo sin asumir previamente la crítica impugnadora

de esta seudo-democracia, de sus bases constitucionales, de su

institucionalidad, de sus reglas de juegos electorales…sin decidirnos a meterla

en crisis mayor, a crear desde la indignación y la movilización popular

coyunturas más favorables.

Políticas para un periodo de contrarreformas.

Todo indica que la orientación fundamental del régimen de Abinader-PRM y

sus élites empresariales, contempla mantener el estatus quo esencial y tratar

de imponer nuevas contrarreformas en dirección a una fase más drástica del

dominio neoconservador y neocolonial.

Eso nos plantea la urgencia de acelerar la línea de reactivación y politización

de los movimientos y de las luchas sociales, junto a una oportuna elaboración

de propuestas de reformas puntuales alternativas y de transformaciones

estructurales que enfrenten las contrarreformas.

Las contrarreformas son favorecidas por las características ultraconservadoras

y la profundización de la degradación ético-moral del Congreso electo el

pasado 19 de mayo del 2024, este último dominado aplastantemente por el

PRM y aliados.

Eso no excluye algunos adornos para oxigenar el dominio opresivo, pero

observen que ya comenzaron a plantearse las contrarreformas, como lo revela

el draconiano proyecto de Código Penal, ya aprobado en el Senado.

La línea oficial y del conjunto del sistema de dominación apunta a

contrarreformas mezcladas con allantes cosméticos.

De ahí la importancia de fijar con claridad lo que se demanda en materia fiscal,

código laboral, código penal seguridad social, derechos de la mujer sistema

eléctrico y política sobre energía, agua, medio ambiente y minería, entre otros

temas; siempre con un contenido que apunte hacia lo transformador.

Todavía más importante es retomar, con nuevos bríos, a la relación directa con

el pueblo, a la línea de formación política y de los vínculos con los sectores

juveniles más receptivos y todo lo relacionado con la dominación cultural y la

comunicación alternativa, ya escrita, televisiva, radial o en las redes;

procurando desatar una eficaz batalla de ideas que acompañe el relanzamiento

ya iniciado de las protestas y movilizaciones sociales, acompañado de una

propuesta político unificadora con fuerte contenido anti sistémico, crítico de las

cúpulas dominantes..

En tanto son impensables las transformaciones estructurales e institucionales

sin luchar por rescatar la soberanía frente a EEUU y sin detener y aislar la

entronización de las ideas ultra conservadoras y el renacer del neofascismo, se

impone desplegar una batalla de ideas con énfasis en ambas direcciones;

procurado un cambio sustancial en la manera de pensar y actuar de juventud

estudiosa y trabajadora, en el pueblo trabajador, sin tutela de ninguna índole y

estimulando sus energías creadoras en el contexto de este cambio de época.

Urge consensuar desde las izquierdas coordinadas dos cuestiones

importantes: un Programa Transformador para este periodo, apuntando hacia

transición alternativa al sistema en medio de su crisis crónica y una propuesta

política que incluya CONSTITUYENTE POPULAR y SOBERANA,

AUTODETERMINACIÓN y TRANSFORMACIONES POLÏTICAS,

ECONÓMICAS, SOCIALES y CULTURALES PROFUNDAS.