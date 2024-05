Denver Nuggets al remate en playoffs de NBA

Washington, 16 may (Prensa Latina) Los Denver Nuggets, de visitantes en el Target Center, buscarán hoy rematar a los Minnesota Timberwolves en el playoffs semifinal de la Conferencia Oeste del baloncesto profesional estadounidense (NBA).

Con el duelo a su favor tres partidos por dos, los vigentes monarcas plantarán cara a unos rivales que no han podido vencer como locales en este clásico «western», sin música de Ennio Morricone pero con un coro de fondo de casi 20 mil espectadores.

Los defensores de la corona tampoco habían podido anotarse un triunfo en casa en esta postemporada hasta que el pasado martes estremecieron su cuartel general del Ball Arena con una victoria 112-97 para romper el empate y poner a los Wolves a punto de mate.

En ese desafío Nicola Jokic, quien había recibido por tercera vez en su carrera el trofeo Michael Jordan de manos del comisionado de la NBA minutos antes que rompieran las acciones, enloqueció sobre la cancha.

El esloveno dejó sin aliento a sus contrarios al encestar 40 puntos sin perder balones y añadir 13 asistencias con siete rebotes, para demostrar que en este minuto es el mejor basquetbolista del planeta.

Finalizada la temporada regular el gigante pívot de 2.11 metros y 29 años de edad se había convertido en el segundo jugador en la historia de la liga en conseguir al menos 2 mil puntos, 900 rebotes y 700 asistencias en una contienda, hazaña solo lograda por Oscar Robertson en 1962.

Los Wolves, que jamás han ganado un titulo de Conferencia, tendrán que lucir su mejor básquet para obligar a un séptimo juego definitorio y necesitan del protagonismo de su estrella Anthony Edwards, minimizado en el último pleito pero que ha anotado un promedio de 30.6 cartones por partido en estos playoffs.

La víspera los Boston Celtics vencieron 113-98 a los Cleveland Cavaliers y se convirtieron en el primer finalista de la Conferencia Este y ahora esperan a su rival, que saldrá del duelo entre los Indiana Pacers y los New York Knicks, favorable a estos últimos tres partidos por dos.

En el otro pareo del Oeste los Dallas Mavericks derrotaron 104-92 a Oklahoma City Thunder y tomaron la delantera 3-2 en la batalla por el otro boleto.