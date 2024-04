Deivi García planea lanzar con el Licey

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Deivi García tiene unas cuentas pendientes con los Tigres de Licey que buscará saldar en la próxima temporada del béisbol otoño-invernal.

«Espero estar saludable para dar lo mejor de mi y aportar al equipo», dijo al ser entrevistado por Mike Rodríguez antes del partido del lunes entre su equipo, los Medias Blancas de Chicago, y los Reales de Kansas City en el estadio Guaranteed Rate Field.

Ha visto acción en ocho partidos durante la actual campaña del béisbol de las Grandes Ligas como relevista. En 6.2 entradas ha ponchado a nueve.

«El año pasado tenía en mente jugar y conversé con el gerente general (Audo Vicente), pero luego no me sentí muy bien de salud, son circunstancias que no controlamos», agregó.

En su única participación de los bicampeones nacionales de la Lidom, García inició tres encuentros durante la estación 2020-21 en los cuales registró tres ponches.

«Me gustaría volver a participar y voy a tratar de poner todo de mi parte para tener una buena actuación», dijo el lanzador derecho.

Confió en que, con los Medias Blancas, va a tener la oportunidad de realizar un mejor trabajo que en sus primeros desafíos ya que la temporada es larga.

«He aprendido mucho y trabajado mucho sobre todo en el control. Estoy tratando de adaptarme, familiarizarse con como funciona todo», agregó García, quien fue firmado como agente libre procedente desde los Yanquis de Nueva York.

En su carrera en las Ligas Mayores ha visto acción en 24 partidos, ocho como abridor. En 64.1 innings ha ponchado a 59. Registra un salvamento.