Daniel Noboa es reelegido bajo tensión

Noboa es reelegido presidente de Ecuador entre denuncias de fraude,

violencia y polarización, el futuro de la democracia pende de un hilo.

Por Pavel De Camps Vargas

En un país donde las urnas se abrieron bajo la sombra de fusiles y las calles respiran

desconfianza, Daniel Noboa ha sido reelegido presidente de Ecuador con un 55.8% de

los votos frente al 44.2% de Luisa González, según el Consejo Nacional Electoral

(CNE). Pero esta victoria, lejos de unir a la nación, ha encendido un mecha que

amenaza con consumir la frágil democracia ecuatoriana. La oposición, liderada por la

candidata correísta Luisa González y respaldada por Rafael Correa desde el exilio,

clama un "fraude descarado" y promete una batalla legal para revertir los resultados.

Mientras tanto, la polarización, la violencia y el poder mediático dibujan un panorama

inquietante: ¿es esta la democracia que Ecuador merece?

Un país bajo asedio: seguridad y fractura social

Las elecciones se desarrollaron en un clima de máxima tensión, con militares

patrullando las calles y una ciudadanía atrapada entre el miedo y la esperanza.

Ecuador, que en 2023 registró una escalofriante tasa de homicidios de 46.18 por cada

100.000 habitantes, vio un nivel mejoría en 2024 (38.76), pero sigue lejos de la

estabilidad de 2019 (6.85). Noboa, con su discurso de mano dura contra el crimen, ha

conquistado a quienes anhelan orden, pero ha alienado a quienes ven en sus políticas

un peligroso coqueteo con el autoritarismo.

Sus seguidores lo celebran como el líder que sepultó al correísmo; sus detractores lo

acusan de militarizar la democracia. Esta dicotomía no es solo política: es un reflejo de

un país roto, donde el relato de la verdad depende de quién lo cuenta. Mientras medios

conservadores como Fox News y The Telegraph alaban su "triunfo contundente", otros

como Telesur y La Jornada alertan sobre una deriva autoritaria, con arrestos en centros

de votación y un sistema electoral bajo sospecha. ¿A quién creerle?

El poder de los relatos: medios y verdades a

medida

Un análisis de la cobertura global, revela un campo de batalla mediático: 39% de las

fuentes adoptan un enfoque centrista, 35% se inclinan a la izquierda y 25% a la

derecha. Los medios derechistas minimizan las denuncias de fraude, pintando a Noboa

como un aliado de figuras como Donald Trump y un reformador implacable. Por su

parte, la izquierda amplifica las acusaciones de manipulación y advierte sobre una

democracia en peligro.

Ambos lados coinciden en los hechos básicos —la victoria de Noboa, la violencia

persistente, una participación electoral alta—, pero sus narrativas son irreconciliables.

Más allá de las palabras, un dato alarmante: el 48% de las fuentes están controladas

por conglomerados mediáticos. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿Está la verdad

al servicio de la democracia o de intereses privados? En las redes sociales, hashtags

como #FraudeElectoral y #VictoriaDeNoboa dominan el debate, mientras periodistas

independientes enfrentan amenazas y censura. La información, en lugar de esclarecer,

se ha convertido en un arma.

Un futuro incierto: ¿democracia o autoritarismo?

La reelección de Noboa no es el fin, sino el comienzo de un desafío titánico. Ecuador

enfrenta una crisis de gobernabilidad sin precedentes: una oposición radicalizada,

instituciones desprestigiadas y una ciudadanía que duda de todo y de todos. Lograr

seguridad sin sacrificar libertades será la prueba definitiva de Noboa. ¿Podrá pacificar

un país donde la violencia y la desconfianza son la norma? ¿O sucumbirá a la tentación

de consolidar poder a cualquier costo?

Más allá de las urnas, el destino de Ecuador dependerá de una pregunta crucial:

¿quién controla el relato? Los medios, las redes y los ciudadanos tienen en sus manos

el poder de moldear el futuro. Pero sin una reflexión crítica, sin un compromiso con la

verdad, la democracia podría convertirse en una cáscara vacía.

¿Y ahora qué?

La gobernabilidad de Daniel Noboa enfrentará un escenario inédito: un país fracturado,

con desconfianza ciudadana, una oposición radicalizada y un sistema institucional en

crisis.

¿Logrará Noboa consolidar la seguridad sin erosionar la democracia?

¿Se encaminará Ecuador hacia una pacificación real o hacia un nuevo ciclo de

inestabilidad?

¿Hasta qué punto el poder mediático condiciona el relato democrático de

América Latina?

El futuro político de Ecuador está en juego, y no solo depende de los votos, sino de

cómo se cuentan… y quién los cuenta. La reelección de Noboa es un llamado urgente a

mirar más allá de las promesas y los titulares. Es hora de cuestionar quién cuenta la

historia y por qué. Es hora de exigir una democracia que no solo cuente votos, sino que

escuche voces. Porque el futuro no está escrito, pero sí está en juego. ¿Qué Ecuador

quiere? La respuesta comienza contigo.